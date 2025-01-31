12生肖夾配飾 招財進寶

乙巳蛇年大年初三，祝大家身體健康、財源廣進！如果想發個新年財，除咗努力之外仲要運氣。今年請「玲瓏堂」梅花易數專家常歡師傅，為大家講解12生肖嘅流年財運，如果夾啱方位及催運顏色配飾，自然能夠財運亨通。

蛇：以守為攻 屬蛇人士本命年「值太歲」要特別留意財運，加上吉星與凶星各參半，無論正財或偏財均展現弱勢，故理財上要以守為攻，不宜有重大投機決策，一切宜靜不宜動。今年旺財顏色為啡色，穿上啡色皮帶有助催動財運。

馬：事半功倍 今年正財運不俗，皆因獲「太陽」吉星照臨，做事特別起勁，使工作事半功倍。若然能夠多走動的話，對財運更有所助益，但留意切勿假手於人。不妨多用青色，如花草樹木等植物圖案的服裝和飾物。

羊：職場順利 屬羊者於蛇年財運亨通，尤其是管理階層人士，獲寓意權力威望的吉星「唐符」臨照，不但工作上事事順利，職位及地位有望獲得提升。如果想財運更上一層樓，不妨多用粉紅色，如佩戴粉紅色耳機或頭飾。

猴：波動之年 今年肖猴者不但「刑太歲」及「破太歲」，又遇上跟太歲六合受剋，迎來動盪不安之年，財運有波動之勢。不過凡事危中自有機，雖然正財運不順，但可利用偏財運，趁大年初三入馬場行大運。另可多用黃色，佩戴黃色頸鏈增運。

雞：啡色聚寶 因有「金匱」照臨，此星猶如收藏金銀珠寶的櫃子，故具生財聚寶作用。投資方面，宜儲存一些穩重物品如實體黃金等，不宜投資虛擬產品。如想令財運更為暢旺，可多用啡色及卡其色，配以龍形圖案服飾更為有利。

狗：開源節流 因受「小耗」星影響，財運相當一般，經常出現錢財流失情況，好似家中電器突然損壞，甚至有被騙財風險，故要小心用錢及開源節流。幸獲貴人星「月德」臨照，多聽他人意見能逢凶化吉。旺財顏色為紅色，配合火形圖案有助催運。

豬：理財謹慎 屬豬嘅朋友因「沖太歲」關係，變動會較多，加上受「大耗」星影響，有機會損耗大量錢財，故此無論工作或投資上都應謹慎，做足理財及儲蓄計劃以防不時之需。旺財顏色為金色及銀色，多佩戴金或銀製飾物對財運有幫助。

鼠：保守投資 肖鼠者今年因有「祿勛」吉星加持，正財運明顯提升。但要留意偏財收入一般，無論投資或博彩宜傾向保守，切勿抱搵快錢心態作高風險投資。旺財顏色為白色，如有透明飾物的話，亦有利於催動財運。

牛：勿招人妒 今年有吉星「華蓋」照臨，藉着自身才華可獲取不錯收入，同時靠住聰明亦有偏財進帳。惟不宜跟人合夥搵錢，否則易招他人嫉妒，或過於自我而招致損失。旺財顏色為紫色，例如戴上紫色頸巾可提升運勢。

虎：遠離是非 肖虎嘅朋友今年「刑太歲」加「害太歲」關係，精神壓力頗大，容易為金錢及事業而煩惱，幸有「天德」吉星照臨，凡事最終逢凶化吉。同時切勿太過高調，尤其要遠離是非圈。如想提升財運，佩戴藍色飾物更有助益。

兔：穩步上揚 踏入蛇年有「八座」吉星坐鎮，此星主平穩、正直及和緩，令職場及生意穩步上揚。但記得要穩打穩紮，切勿因眼前小利而急於冒進。今年嘅旺財顏色為黑色，用黑色水樽裝住黑色液體如齋啡、可樂等能催動財運。

龍：外出應酬 因有桃花星「天喜」照臨，感情生活有甜蜜發展，兩性關係能更進一步，此星對於需要接觸他人的行業亦有幫助，多外出應酬將認識到對財運有裨益的朋友。旺財顏色為紅色，多穿紅色上衣有助增運。

撰文：林國豪