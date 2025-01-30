初二開年飯 食住行運添福氣

相傳大年初一是神明休息日，初二才歸位，故傳統會在大年初二祭祀並與家人吃開年飯，大魚大肉、好酒好菜，祈求來年添福添運。請來著名玄學家方海閱師傅教大家以五行食材來添運，因應五行相生相剋論，大家可按需要揀選適合的食材顏色和味道配搭，在蛇年食住增強人緣、健康、文昌和財運又能避是非，十全十美！

水：鹹黑豐財富 好多人都希望財運亨通，今年八白財星在西南方，八白屬土，水是土的財星，所以吃黑色或鹹味屬水的食物，有助財運。應節的髮菜蠔豉、冬菇燜海參或豬手，或近年流行的西式食材如魚子醬或黑松露等都合適；另外還有黑木耳、紫菜、黑豆和黑芝麻等，同樣健康又添財。

木：嫩綠增文昌 今年四綠文昌星飛臨正西，四綠屬木，宜多品嘗各款綠色食品。冬日時蔬就有菠菜、茼蒿、皇帝菜和豆苗等，應節的菜式首推西芹炒帶子、瑤柱節瓜脯和蒜蓉炒豆苗等，此外，酸味菜式如咕嚕肉、酸菜魚或糖醋骨等，也有利事業或學業。

火：紅辣減是非 正所謂相嗌唔好口，今年三碧是非星來到西北位，在蛇年想和和睦睦，減低小人作祟或橫生是非的機會，可以多吃屬火的紅色食物，如茄汁蝦、炒蟹蒸蟹、炸蟹鉗或炸子雞等。另外，香辛的咖喱、辣椒、水煮等辣味菜式同樣屬火，愛辣之人不可錯過。

土：啡色利人緣 想人緣旺，找到合適的姻緣，就要夠「土」。今年九紫喜慶星在正東方，九紫屬火，火生土，故無論是希望人緣足、又或想找到真命天子/天女，適宜吃多點屬土的啡色食材，如花生燜豬手或栗子薯仔燜雞等；用杏仁和核桃等做的甜品，甜甜蜜蜜的滋味，同樣有利人緣和姻緣。

金：黃白保健康 今年五黃災瘟星飛到東北位，二黑病符星在中宮，可品嘗多點有金黃色和白色的屬金食物，如花膠、燕窩、金蠔和貴妃雞等。另外，蜂蜜、粟米、香蕉、杧果和檸檬等同屬黃色食物；白色食物則有蓮藕、薯仔、帶子和白桃等。此外，苦味同屬金，帶微苦的蘿蔔都適合。

撰文：林佩婷

相片：互聯網、資料圖片

矜貴鹹鮮的魚子醬有助提升財運。 煮得紅噹噹的螃蟹，美味又減是非。 花膠既養顏，還可增強健康運。 綠色蔬果屬木，除富營養外，對事業和學業有利。 飯後來一碗核桃糊，甜美又利人緣。 著名玄學家方海閱師傅 酸酸甜甜的咕嚕肉既好意頭又美味。 甘香的金蠔有助健康運。