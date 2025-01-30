達人指導 煙火拍攝無難度

要數農曆新年的焦點節目，肯定少不了今晚於維港兩岸上演的香港賀歲煙花匯演，不少人希望利用相機將難忘一刻拍下，為了拍攝煙火照片時得心應手，請來鍾情夜景拍攝、社交媒體有近6,000名粉絲的攝影師Anson Pun教路，除了介紹3個觀賞的「靚位」，更講解每個地點相關的易上手攝影技巧，教導大家輕鬆打卡。另外，多個消閒熱點最近有熊貓主題活動搞作，讓得意趣致的國寶陪伴各位過年！

不同地區 技巧各異 將在今晚8:00pm開始的賀歲煙花匯演歷時約23分鐘，Anson表示位於港島的山頂盧吉道可算是影相發燒友必爭之地，皆因可以居高臨下的角度，一次過俯瞰全景煙火和絢麗夜景，他說：「盧吉道的視野開揚遼闊，可清晰看到煙火在高空綻放的畫面，於此處適合16-35mm標準變焦鏡頭，並以高樓大廈的夜景作點綴，令構圖更豐富。」鄰近灣仔碼頭的灣仔海濱長廊，可飽覽無敵維港海景，同樣是賞煙火的好位置，Anson謂可將鏡頭調校至16mm焦距拍攝：「這樣能拍攝出整個綴以煙火的維港，畫面上更為震撼。」九龍區方面，聚集大量遊客的尖沙咀海旁如星光大道及文化中心一帶，亦是觀賞煙火的理想地方，其中天星碼頭近年設立煙火觀賞區，方便公眾直擊煙火盛放。Anson建議拍攝鏡頭可用24-70mm變焦鏡：「有齊廣角和中距離的焦距，構圖上較為靈活，並建議調校至30mm或以上的焦距，可利用香港島的摩天大樓作背景襯托，營造煙火在照片中爆框和重疊的效果。」

三大因素 互相配搭 除了針對不同地區的鏡頭焦距運用外，Anson指想拍攝效果理想的煙火照片亦必須考慮攝影曝光鐵三角——光圈、快門速度及感光度（ISO）的配搭。他娓娓道來：「光圈愈大可讓更多光線進入相機，建議光圈收細到F13至16，從而增加景深和令煙火光線呈散射狀。另外，在較暗的環境中使用低快門速度能讓照片妥善曝光，煙火綻放的時間約為2至5秒，因此使用長時間曝光技巧，將快門設定為6秒，足以捕捉整個煙火軌迹和爆發時刻。」而ISO則用以表示數碼相機感應器對光線的靈敏度，簡單講當拍攝時光線較弱，需較高的 ISO 值進行補償，但卻會令更多雜訊產生，Anson謂拍攝煙火時ISO調到最低50或100，但少不了配備三腳架和快門線等器材輔助。他補充如有需要更可在鏡頭上安裝漸變灰減光鏡（GND Filter），保持煙火線條鮮明和曝光均勻，令拍攝時更萬無一失。

同場加映 沉浸體驗 賀年活動

即日起至3月2日有主題公園舉行「玩轉冬日園：熊抱喜樂滿堂」，園區除了各處設有大熊貓家族卡通造型打卡位外，更首設以熊貓為主題的沉浸式光影互動裝置，透過3D投影技術找出藏身於竹林的大熊貓，並可於「萌趣熊貓影相站」與AR大熊貓拍攝。另外活動期間設有多個賀年搞作，例如新春主題「光影盛夜」，璀璨的燈光投影伴隨大型水幕特效和噴泉，配上賀年音樂更添節日氣氛，特定日子更有震撼煙火效果。也別錯過傳統舞龍醒獅表演，還有高手雲集的雜技團帶來精彩演出。

80件展品 特別造型

市區不同角落同樣可發現大熊貓的蹤影，觀塘市中心的自由空間即日起至3月期間，放置了共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，讓大家行過路過可順道打卡。其中兩隻1.5米高的大熊貓會分別化身為工業風的機械造型，以及代表多元宇宙的太空人造型，象徵該區由昔日的傳統工業區，蛻變成現代化的商業中心。入夜後的大熊貓更會啟動寓意「活力」的電源裝置，配合色彩繽紛的燈飾，為該空間打造一片銀河。新年伊始，部分大熊貓裝置更會換上新年裝扮，增添節慶感覺。

「熊」運當頭 六六無窮

同樣位於觀塘的商場找來西班牙藝術家Aleksandr Pushai合作，即日起至2月16日期間於中庭打造出佔地1,500 平方呎的「鴻運熊貓屋」，內設6隻不同造型的大熊貓，及「大熊貓順風人力車」、「國寶送元寶好事成雙」、「甜蜜熊貓傳揚愛意」等6大場景，分別寓意風生水起、金銀滿屋、如意吉祥等。另有「AR鴻運熊貓照相館」，只要利用手機掃描二維碼，即可在鏡頭前化身可愛的賀年熊貓吉祥物。另外，該商場亦設計3款限量版利是封，祝福新一年恭喜發財、心想事成及甜蜜美滿。

撰文：李芷玲

攝影：胡振文

部分圖片：受訪者提供、互聯網

今晚煙花匯演主題為「金蛇迎春慶豐年」，第8幕會使用彩色煙火展現6隻大熊貓圖案。 三腳架和快門線等是拍攝煙火的必備器材。 將光圈收細從而增加景深和令煙火光線呈散射狀。（ig@ansonphc） 園區以熊貓為主題的沉浸式互動裝置，可利用3D投影技術找出藏身於竹林的大熊貓。 其中兩隻大熊貓以特別版現身，分別為太空人和工業風的機械造型。 順風人力車放有各款年花和桃花，可與大熊貓一起自拍，留下美好時光。 盧吉道景觀開揚，可以毫無遮擋下欣賞維港兩岸景色。 拍攝煙火時ISO應調到最低50或100。 鍾情夜景拍攝的Anson Pun，擁有豐富的煙火拍攝經驗。 新春主題的光影盛夜配合水幕特效和賀年音樂，部分日子更有震撼的煙火效果。 大熊貓裝置入夜後會亮起五光十色的燈飾，別有一番情調。 「甜蜜熊貓傳揚愛意」中的大熊貓站在荷花池上獻吻，祝願每對戀人甜蜜溫馨。 鄰近灣仔海濱一帶的HarbourChill海濱休閒站擁有眾多打卡位及玩樂設施的同時，亦是理想的煙火拍攝地。 裝上漸變灰減光鏡可保持煙火線條鮮明和曝光均勻。 大熊貓家族於活動期間會以卡通造型，出現於園區的不同角落。 觀塘自由空間的不同角落設有80隻不同Size的大熊貓裝置。 鴻運屋前的一對大熊貓大玩騎馬疊高遊戲寓意「步步高陞」，另有燃點爆竹的大熊貓，象徵爆竹除舊歲。