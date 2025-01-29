副刊

財「飾」兼收 揀啱配搭增運有計

曾任北京聯合大學風水客座教授的雲文子，是多間國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問。 曾任北京聯合大學風水客座教授的雲文子，是多間國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問。
曾任北京聯合大學風水客座教授的雲文子，是多間國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問。
踏入大年初一，自然期望蛇年迎來更佳運程，無論事業、感情生活、財運、健康等都更進一步！想趨吉避凶兼事事如意，請來著名奇門遁甲風水大師雲文子按12生肖流年運程，提供相關的增運顏色及時尚飾物配搭貼士，值得諸位參考一番。在此謹祝大家心想事成、好事連連！
肖蛇、猴、豬、虎 謹慎行事
肖蛇朋友「值太歲」，蛇年運程弱勢難升，事業運舉步維艱，愛情運虛浮不實，正財及偏財運不佳，健康運偏弱。肖猴朋友蛇年「刑太歲」逢「破太歲」，運勢波折重重，事業運危機四伏，愛情運弱勢難升，財運停滯，並因情緒問題引發各種不適。肖豬朋友蛇年「沖太歲」，不宜下重大決定，事業運低迷，桃花運若有若無，財運薄弱，可能有血光之災。肖虎朋友於蛇年亂象頻生，事業運有暗湧但仍偏旺，桃花運有改善，財運一落千丈，容易有手腳「中招」的意外或交通事故。
肖蛇錦囊
增運顏色：綠色、紅色
增運飾物：格仔、網形圖案或配飾
化解犯太歲飾物：猴、牛、雞配飾
肖猴錦囊
增運顏色：白色、紅色
增運飾物：花形圖案或配飾
化解犯太歲飾物：龍、鼠配飾
肖豬錦囊
增運顏色：紅色、綠色
增運飾物：圓珠、圓形圖案或配飾
化解犯太歲飾物：虎、兔、羊配飾
肖虎錦囊
增運顏色：啡黃色、紅色
增運飾物：三角形圖案或配飾
化解犯太歲飾物：豬、狗、馬配飾
肖馬、狗、鼠、龍 勢不可擋
肖馬朋友蛇年運勢如虹，事業運一帆風順，桃花運兼貴人運興旺，正財偏財也有斬獲，注意有健康小毛病。肖狗朋友蛇年運勢神來氣旺，事業運節節上升，桃花運生機勃勃，財運緩緩高升，要注意「三高」之類慢性疾病。肖鼠朋友蛇年運勢青雲直上，事業運如日方升，愛情運轉趨明朗，正財不俗偏財運較弱，肺部、皮膚及毛髮容易出問題。肖龍朋友蛇年「鴻運當頭」，事業旗開得勝，桃花運暢順亨通，財運回升向好，健康指數上升。
肖馬錦囊
增運顏色：白色、啡黃色
增運飾物：鎖鏈形圖案或配飾
肖狗錦囊
增運顏色：黑色、白色
增運飾物：波浪形圖案或配飾
肖鼠錦囊
增運顏色：黑色、綠色
增運飾物：橢圓形圖案或配飾
肖龍錦囊
增運顏色：綠色、紅色
增運飾物：直條圖案或配飾
肖羊、雞、牛、兔 充滿變化
肖羊朋友蛇年運勢反覆，事業運勢先弱後強，桃花運一波多折，財運一般，腰背部和肝臟容易出現問題。肖雞朋友蛇年運勢先凶後吉，事業運於下半年大逆轉，愛情運停滯遲緩，財運「危機四伏」，腎系統及睡眠易出問題。肖牛朋友蛇年運勢否極泰來，事業運乘風破浪，桃花運有大地春回之象，財運漸趨平穩，但較易受泌尿生殖系統問題煩擾。肖兔朋友運勢平穩向好，事業運中規中矩，桃花運暗湧頻生，財運穩步上揚， 健康運無大礙。
肖羊錦囊
增運顏色：白色、啡黃色
增運飾物：心形圖案或配飾
肖雞錦囊
增運顏色：黑色、啡黃色
增運飾物：星星形圖案或配飾
肖牛錦囊
增運顏色：黑色、白色
增運飾物：菱形圖案或配飾
肖兔錦囊
增運顏色：黑色、綠色
增運飾物：方形圖案或配飾
撰文：李芷玲
部分圖片：受訪者提供、互聯網
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