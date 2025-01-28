直擊維園年宵 靈蛇獻瑞 潮語祝福

農曆新年行年宵花市是指定動作，一家人行大運之餘仲可瘋狂掃貨。新進女團UNi最近逛銅鑼灣維園年宵，發現今年有大量應節「蛇」公仔之外，仲有不少潮語設計及大熊貓產品，齊齊迎蛇接福攞個好意頭！

本地設計 食字揮春 今年乾貨區不少攤檔都以「蛇」作招徠，好似張祝珊英文中學一眾同學就設計了一套三色的「打蛇餅」咕o臣，內藏記憶棉可當作坐墊使用，寓意香港各行各業新一年生意興隆，排隊排到打晒蛇餅。英皇書院同學會則推出多款以蛇為靈感的盞鬼產品，包括一雙一對的情侶蛇公仔、不同造型的蛇頸枕，以及大玩食字的立體揮春，如「蛇蛇你」（謝謝你）、「請勿蛇膊」（請勿卸膊）等，爆笑又有創意。年宵市場又怎少得風車，現場還有靈蛇風車提供財神、靈蛇等造型呢！

創意麻雀 爆笑詞語 香港人向來創意爆燈，有攤檔就把潮語變成特色產品。最過癮是由「詩人定制」推出的雷射雕刻麻雀，刻有「世一」、「躺平」、「射波」等潮語，仲有廣東歌詞等選擇，檔主強調所有產品均是自家設計，希望引起港人共鳴。「Whatsape」檔主是愛寵人士，特別把貓狗圖案融入揮春之中，並提供3個尺寸、過百個款式，部分更印有「7街瞓」等當紅句子。由兩位女插畫師主理的「揮春匠館」，則手繪多款貼地揮春，當中不乏「中六合彩」、「日日爆數」等港人願望。

御守祈福 熊貓出籠 新春祈福不一定去寺廟，去維園都得！大專學生平台「Univibes」特別製作了6款日式御守，分別代表姻綠、健康、財運、家庭、事業及學業，全部背後均有對應的潮語，助大家除厄招福。「蛇王廟」可讓公眾求籤祈求蛇王保佑，籤文背後仲會傳授「蛇王」秘技。另一邊廂，為響應熊貓經濟，「熊當檔」特意搜羅十多款熊貓產品，細至襟章、鉛子筆，大至暖水袋、毛公仔都有，保證熊貓迷滿載而歸。

15個年宵市場位置

銅鑼灣維多利亞公園

東涌達東路花園

深水埗花墟公園

深水埗長沙灣遊樂場

觀塘觀塘遊樂場

黃大仙慈雲山邨中央遊樂場

荃灣沙咀道遊樂場

葵青葵涌運動場

大埔天后宮風水廣場

北區石湖墟遊樂場

屯門天后廟廣場

西貢萬宜遊樂場

將軍澳寶康公園

沙田源禾遊樂場

元朗東頭工業區遊樂場

盛事匯演 明晚舉行 香港大型賀年盛事「新春國際匯演之夜」將於年初一（1月29日）8:00pm舉行，活動今年以「如意新春 喜樂連連」為主題，屆時將有9輛花車雲集尖沙咀。當中不少花車擔任「香港旅遊大使」的角色，宣傳本地旅遊業，有的以人氣爆燈的大熊貓為主題，同時加入香港特色美食亮相；有的取材自香港天際線勾勒出地標風貌，更融入賀年字句、精美風車、揮春及繁花等元素，向觀眾拜年兼送上祝福。

國際隊伍 同場獻技 此外，今年共有55個表演團隊，當中有16支國際表演隊伍同場獻技，參與國家地區達14個。例如2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh；德國高蹺表演者The Fantastic Trip；來自日本北海道札幌市豐平區的平岸天神表演團等，同時大會邀請到K-Pop女團Kep1er及泰國人氣男團LYKN強勢列陣，以熱情歌舞將現場氣氛推至高峰。

巡遊隊伍路線圖 巡遊隊伍於年初一晚由香港文化中心廣場出發，圍繞尖沙咀一帶而行。第一輛花車約於晚上8時30分到達廣東道，最後一輛花車約於晚上10時30分到達終點。而6:00pm開始將有繽紛的街頭表演，率先與觀眾互動，各位不妨提早到場霸定靚位。匯演結束後，多輛花車將於1月30日至2月13日，現身大埔林村許願廣場作公開展出，供市民打卡留念。

撰文：陳志滔

部分攝影：胡振文

立體揮春大玩食字，有意思得來叫人會心微笑。 英皇書院同學會推出公仔、頸枕、手繩等蛇形產品。 到蛇王廟求番支上上籤，於新一年學識「蛇王」技巧。 LINE FRIENDS首次參與花車巡遊，閃爍的船帆配襯燈飾，充滿未來感。 Kep1er是韓國7人K-pop女團，音樂多樣化兼充滿活力。 張祝珊英文中學設計的「打蛇餅」咕o臣，寓意各行各業丁財兩旺。 潮語麻雀除設有正常尺寸，還有迷你鎖匙扣版本。 銅鑼灣維園年宵市場設有175個濕貨、216個乾貨及4個快餐攤位。 The Fantastic Trip擅長高聳的雜技表演，難度高又不失俏皮。 巡遊隊伍路線圖 靈蛇風車提供不同款式及尺寸，希望大家風生水起。 全場最少有20檔發售大熊貓產品，款式多樣化。 「熊貓暢遊香港號」坐滿大熊貓，並加入香港特色文化與地標。 奧地利表演團體Zurcaroh的演出融合特技與舞蹈，叫人大開眼界。