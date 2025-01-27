年廿八必學 高效大掃除妙法

俗語有云：「財不入污門」，不少家庭會趁年廿八「洗邋遢」，將全屋打掃乾淨，寓意「迎新除舊」，期望帶來好運和財富。不過要全面收拾家居，難免會手忙腳亂、不知從何入手。以下為大家介紹富效率又不費勁的清理廚房、浴室和家電方法，再配合家中常見用品即可輕鬆完成，讓大家乾乾淨淨迎新歲。

先熱後洗 輕鬆去油 打掃家居最吃力的首選是廚房，而油是廚房污漬的主要成因，只要令其軟化就能容易去除，所以快速清洗廚房的前提是「加熱」，例如擦拭牆身瓷磚及廚櫃等要使用沾有梳打粉混合熱水的抹布，爐頭架等物件先用熱水浸泡再搓揉。而容易留下黑色焦垢的煮食鍋，則加入梳打粉與水一起煲滾，放置一晚後就能輕鬆剷除焦垢。另外廚房排水口很容易產生黏液和黴菌，但只需放置揉成粒狀的鋁箔紙，即可防止黏液和異味，減少日常清潔的麻煩。

浸泡物品 除污殺菌 清洗浴室方面，想提升效率的話不妨「先浸泡後清洗」。若有浴缸的話，先注入熱水及含氧漂白劑，再將洗衣盆、掛衣架及小膠櫈等浴室用品放入其中，放置過夜後只需沖水及用海綿輕輕擦洗，即可去除黴菌和皮脂污漬。另一清洗重點是不乏尿垢、皂垢、水垢等污垢的馬桶，不妨將10克檸檬酸加入200毫升水製成檸檬酸水溶液，向污漬噴灑後待10分鐘，即能用刷子或抹布輕鬆除掉。至於想水龍頭回復拋光外觀，最有效的方法是用擠有牙膏的牙刷擦拭，過水後就會變得「立立令」。

兩大家電 不可忽略 其他家電同樣需定期清理，其一是洗衣機，洗衣槽內難免會積聚洗劑皂垢和棉絮，網上貼士是倒入500毫升漂白水以40至50℃熱水運行3至5分鐘，再放置約3小時以上，之後清理漂浮污物再按正常洗衣程序運行1次，完成後擦乾洗衣槽並打開蓋子通風。此外，用於加熱食物的微波爐容易沾有油脂，不妨利用微波爐煮沸一杯水，然後待20分鐘後才打開爐門，透過蒸氣令油污易於擦掉。如果還有擦不掉的污漬，則可參考日本家務達人大津珠美的建議，向污漬撒上啤酒及粗鹽，再用保鮮紙來擦拭。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網