中式廚師發辦 升級家宴

雕皇醬香蝦

日本、本地豉油加花雕等調成醬汁，放入烚熟浸過冰水的越南大頭蝦浸2至3小時，帶有濃濃酒香，蝦頭最美味。

民以食為天，每個父母的願望，就是一家人能經常齊齊整整食餐飯，在重要的日子親朋相聚，邊食邊傾煞是熱鬧。一個人預備家宴有困難？無問題，銅鑼灣近日有兩間新中菜館開業，舒適用餐環境再加大廚巧手，標榜為客人打造升級的家之味道，除有精心設計的菜餚，也能為客人度身訂造菜單，想品嘗家的味道，隨時都得。

開平道：雙楊主理 中菜歷史源遠流長，經過時間的融合，既保留了經典名菜，也有推陳出新的美饌。位於銅鑼灣這間新派中菜館，由擅長各大菜系的主廚楊應紅師傅和富豐富淮揚菜經驗的楊志明師傅主理。店子為呈現典雅氛圍，以早前的上海繁華變遷作主題電視劇為設計藍本，餐枱之間巧妙地錯開，既讓各桌保留私人空間，又能感受熱鬧氣氛。兩位楊師傅的菜式秉承傳統及創新，以一種家宴餐飲形式呈現，這裏沒有特定的菜系和規限，客人也可按個人喜好和大廚商量，相當有彈性。

淮揚元素 頭盤主要是楊志明師傅設計的淮揚風味，當中不乏新派變奏。散發自然氣息的「竹韻」，其實是涼拌青瓜的改良版，用上日本小青瓜刨成薄片砌成竹筍模樣，淋上醬汁，酸爽美味。「醬香千層」用日本蘿蔔，精緻刀工切薄擺盤，精緻鹹香。想試試不同風味，以老雞配葱油製成的脆皮手撕雞，皮爽肉香有口感，是不錯的佐酒前菜。來到戲肉，就有楊應紅師傅的各式創意配搭。菜式先從輕盈口味開始，蟹肉牛油果盞以炸香春卷皮盛載用意大利黑醋浸泡的牛油果粒，再加點蟹肉和芝士碎，一口一盞好鮮爽。立體造型的雕皇醬香蝦，用上熟越南大頭蝦放入花雕、日本和本地豉油等調料浸泡，鹹香肉嫩，記得吸吮蝦頭的酒香蝦膏，是整隻蝦的精華所在。家宴必備一隻雞，餐廳的「大少酥薑葱油脆皮雞」，用上肥美太安雞依炸子雞的做法，脆炸去骨，配自家製的乾葱醬和葱油，加點炸薑絲和葱粒，啖啖肉又油潤。最後來一口花膠撈麵，以花膠條作麵條，大啖吃矜貴又滿足。

（查詢電話：5338 2782）

謝斐道：融合粵閩菜系 此外，有中式食府也以「家」作主題，由入行超過30年的吳震霈師傅擔任行政總廚，為客人打造融入粵菜和福建菜系的菜單，讓大家在外品嘗的家宴也擁有極致的品味體驗。在家吃飯，總會先喝一碗老火湯，結合福建菜做法的佛跳牆，以福建醇厚湯汁做基調，加陳20年花雕和金華火腿等慢火燉煮，內有南非乾鮑、豬婆參、金山勾翅、雲南金華火腿、羊肚菌和瑤柱等食材，湯鮮味濃，暖胃又補身。這個冬日，客人亦可選擇滋補的古法蛇羹，湯底選用不同的蛇骨熬煮，蛇肉撕成幼絲，每一口都是滋補之選。

惹味海陸食材 即點即製的濃油赤醬煙熏平原雞，雞隻用自家製雞油花雕甜豉油汁燉煮，邊煮邊為雞隻淋豉油汁，皮香肉甜相當入味。燉至軟綿的「文火和牛」，即安格斯黑毛和牛小排，低溫慢煮配自家製蘿蔔糕，吸盡牛肉的醬汁，分外甘香美味。愛海鮮的話，以原隻右蟹鉗製作的蟹黃銀針燴蟹鉗，配素翅和清雞湯蒸魚，飽滿又濃稠。爆炒的XO醬薑葱魚扣是粵式經典菜，選用超過30斤重的龍躉魚扣入饌，爽脆彈牙。飯後來個巨型煎堆作結，圓圓外表猶如一個月亮，寓意美滿團圓好意頭。

（查詢電話：5695 8863）

蘸醬秘訣 在家吃飯，總喜歡蘸醬汁提味，楊應紅師傅為大家提供簡便又美味的醬汁食譜，蒸魚豉油可令魚肉變得鹹鮮美味，秘訣是將1比2的芫荽頭和水煮滾，攤凍隔渣後按需要加豉油調和，味道更香。至於萬能葱油，家用版可以用1比1比2的紅葱頭、肉葱尾和芥花籽油，加鹽慢火炒香，攪成蓉後隔渣再煮滾便成，配肉類最夾。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

大少酥薑葱油脆皮雞

去骨的炸子雞，先淋用乾葱和洋葱等製作的乾葱油，再加點用青葱煉製的葱油，啖啖葱香富層次。 （左起）主廚楊應紅師傅及楊志明師傅。 濃油赤醬煙熏平原雞

八角、桂皮、香葉、老抽、冰糖和陳20年花雕等煮成雞油花雕甜豉油汁燜煮，過程中會不斷淋豉油汁，肉嫩入味，餘韻微甜。 行政總廚吳震霈師傅 蒸魚豉油加點芫荽頭水調香，味道更佳。 撈汁蟶子皇

蟶子汆水浸冰水再調味，配自家製的紅、黃剁椒，拌勻享用，鮮香軟腍。 用餐區布置以家作概念，私人廂房擺下大圓桌，可按人數作不同間隔。 蟹黃銀針燴蟹鉗

右蟹鉗以清雞湯蒸煮，配加素翅的蟹黃蟹粉，豐腴嫩滑啖啖肉，鮮味十足。 以紅、白、黑作主調的用餐區，配上以「家」作主題的飾品，倍感舒適。 脆皮手撕雞

老雞用粗鹽醃過夜，浸熟後做成手撕雞，再淋葱油汁，皮爽肉煙韌，鹹香入味。 佛跳牆

福建風格，湯汁加陳年花雕、蹄筋、鴿子蛋、南非乾鮑魚、豬婆參、金山勾翅、羊肚菌和瑤柱等，包羅萬有。 追月

巨型煎堆炸至香脆，通透輕薄，以及淡淡芝麻香，一家人吃意頭十足。 葱粒加紅葱頭做葱油，香氣濃郁。