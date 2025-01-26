副刊

「花」開富貴 迎春接福

在春節前後擺放年花，有生機蓬勃的寓意。 在春節前後擺放年花，有生機蓬勃的寓意。
在春節前後擺放年花，有生機蓬勃的寓意。
年花帶有吉祥寓意，向來是最受歡迎的賀年布置，相信不少人會趁歲首來臨前逛花市。想知道哪種年花最適合自己？在家中哪個方位擺放年花可以帶來好運？不妨參考玄學名師黃楚淇提供的貼士吧！
乙巳蛇年擺放植物4大吉利方位
1.正東
「九紫右弼星」飛臨，其五行屬火，顏色為紅色，後天八卦位於離卦，主旺財，旺事業、添丁、吉慶、升職等喜事。正東位在周易八卦中主震卦，五行屬木，故在此方位擺放年桔有助催旺一切喜慶事宜。
2.正西
「四綠文曲星」飛臨，其五行屬木，顏色為翠綠色，專管智慧、事業、學業等。正西在周易八卦中主兌卦，五行屬金。如果在臥室、辦公室的正西位擺放富貴竹，對從事藝術、設計、文職工作及在學人士最有利。
3.東南
「一白貪狼星」飛臨，其五行屬水，顏色為藍色、黑色、灰色，掌管姻緣、人緣，感情及桃花。東南位在周易八卦中主巽卦，五行屬木，在臥室、辦公室的東南位擺放桃花，對拓展人緣、增加客源、渴望脫單、促進婚姻感情有着極大助力。
4.正南
「六白武曲星」飛臨，其五行屬金，顏色為白色，主榮升，招貴人，亦主驛馬，主管遠遊、搬遷、移民，甚至職業轉變等事宜。正南方為周易八卦中的離卦，五行屬火，在臥室、辦公室的正南方位上擺放牡丹花，偏財運會特別旺！
十二生肖增運之選
蛇：踏入本命年，又有凶星夾擊，生活各方面的困阻增加，意外頻生，擺放水仙，有助減輕凶星的破壞力，助旺運勢。
馬：吉星拱照，能夠獲得貴人相助，事業發展可獲得不錯的成果，擺放鬱金香，能進一步催旺運勢。
羊：身邊未有吉星幫助，蛇年宜守不宜攻，擺放瓜葉菊，有助生旺運勢。
猴：自身地支與太歲呈現六合，可惜合中帶破，且「寅巳申三刑」為「無恩之刑」，屬於雙重犯太歲，擺放玫瑰，有提升運勢之效。
雞：由於流年與出生地支「酉巳相合」，獲多顆力量強大的吉星拱照，蛇年的運程可謂氣勢如虹，擺放牡丹花，有助運勢旺上加旺。
狗：人緣運佳，做事能得到親友或合作夥伴的幫助，事半功倍，擺放紫羅蘭，可帶來錦上添花的效果。
豬：與流年地支巳相沖，故蛇年為沖太歲，其影響力為犯太歲中最強，擺放富貴竹，有助帶來正面影響。
鼠：命宮有「紫微」、「龍德」兩顆力量強勁的吉星加持，對事業有利，擺放海棠花，有助運勢更上一層樓！
牛：雖然丑巳相合，但命宮中有凶星虎視眈眈，擺放桃花，有助催旺人緣，令貴人前來相助，從而享受到合太歲帶來的福蔭與助力。
虎：與流年太歲呈「寅巳」相害、相刑的關係，運程顯得比較坎坷，但不用過於擔心，擺放蝴蝶蘭，並多與屬豬、馬、狗的人相處共事，就能夠在新一年安然自若。
兔：經歷了連續兩年犯太歲的打擊後，進入乙巳蛇年的整體運勢會好轉，擺放報春花，有助帶動運勢進一步提升。
龍：擺脫過去一年犯太歲的侵擾，蛇年並無沖犯太歲，可擺放小蒼蘭，有助提升運勢。
選擇花瓶知多啲
選好年花以後，配個合適的花瓶也十分重要，一般而言，大花瓶代表財運、人緣，小花瓶則代表桃花運，與此同時，根據中國傳統文化，圓形象徵安定、穩定、圓滿，故此花瓶要選圓形或有弧度的款式，加上瓶身的吉祥圖案，有助聚集人氣和福氣。
切忌選用造型怪異、凹凸不平，或有尖角、不吉圖案、裂紋、掉瓷的花瓶，並需要檢查花瓶表面是否光滑。
溫馨提示
在家中擺放年花，當然希望此舉能為新一年帶來好運，不想弄巧成拙，就要記住哪幾個方位不適合擺放年花了。
1.中宮：「二黑巨門星」飛臨，此星又稱病符星，主疾病、傷痛，易招血光之災。
2.正北：「七赤破軍星」飛臨，此星為落魄凶星，主官非、破財，易引小人陷害。
3.西北：「三碧祿存星」飛臨，為「是非星」凶星，代表是非、爭執以及小劫。
4.東北：「五黃災劫星」飛臨，此星又名廉貞星，主災劫、疾病、血光、失敗、破財、意外等不吉利之事。
撰文：鄭國河
水仙水仙
水仙
玫瑰玫瑰
玫瑰
富貴竹富貴竹
富貴竹
蝴蝶蘭蝴蝶蘭
蝴蝶蘭
花瓶以圓形款式為佳。花瓶以圓形款式為佳。
花瓶以圓形款式為佳。
鬱金香鬱金香
鬱金香
牡丹牡丹
牡丹
海棠花海棠花
海棠花
報春花報春花
報春花
瓜葉菊瓜葉菊
瓜葉菊
紫羅蘭紫羅蘭
紫羅蘭
桃花桃花
桃花
小蒼蘭小蒼蘭
小蒼蘭
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