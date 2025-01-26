「花」開富貴 迎春接福

年花帶有吉祥寓意，向來是最受歡迎的賀年布置，相信不少人會趁歲首來臨前逛花市。想知道哪種年花最適合自己？在家中哪個方位擺放年花可以帶來好運？不妨參考玄學名師黃楚淇提供的貼士吧！

乙巳蛇年擺放植物4大吉利方位 1.正東

「九紫右弼星」飛臨，其五行屬火，顏色為紅色，後天八卦位於離卦，主旺財，旺事業、添丁、吉慶、升職等喜事。正東位在周易八卦中主震卦，五行屬木，故在此方位擺放年桔有助催旺一切喜慶事宜。

2.正西

「四綠文曲星」飛臨，其五行屬木，顏色為翠綠色，專管智慧、事業、學業等。正西在周易八卦中主兌卦，五行屬金。如果在臥室、辦公室的正西位擺放富貴竹，對從事藝術、設計、文職工作及在學人士最有利。

3.東南

「一白貪狼星」飛臨，其五行屬水，顏色為藍色、黑色、灰色，掌管姻緣、人緣，感情及桃花。東南位在周易八卦中主巽卦，五行屬木，在臥室、辦公室的東南位擺放桃花，對拓展人緣、增加客源、渴望脫單、促進婚姻感情有着極大助力。

4.正南

「六白武曲星」飛臨，其五行屬金，顏色為白色，主榮升，招貴人，亦主驛馬，主管遠遊、搬遷、移民，甚至職業轉變等事宜。正南方為周易八卦中的離卦，五行屬火，在臥室、辦公室的正南方位上擺放牡丹花，偏財運會特別旺！

十二生肖增運之選 蛇：踏入本命年，又有凶星夾擊，生活各方面的困阻增加，意外頻生，擺放水仙，有助減輕凶星的破壞力，助旺運勢。

馬：吉星拱照，能夠獲得貴人相助，事業發展可獲得不錯的成果，擺放鬱金香，能進一步催旺運勢。

羊：身邊未有吉星幫助，蛇年宜守不宜攻，擺放瓜葉菊，有助生旺運勢。

猴：自身地支與太歲呈現六合，可惜合中帶破，且「寅巳申三刑」為「無恩之刑」，屬於雙重犯太歲，擺放玫瑰，有提升運勢之效。

雞：由於流年與出生地支「酉巳相合」，獲多顆力量強大的吉星拱照，蛇年的運程可謂氣勢如虹，擺放牡丹花，有助運勢旺上加旺。

狗：人緣運佳，做事能得到親友或合作夥伴的幫助，事半功倍，擺放紫羅蘭，可帶來錦上添花的效果。

豬：與流年地支巳相沖，故蛇年為沖太歲，其影響力為犯太歲中最強，擺放富貴竹，有助帶來正面影響。

鼠：命宮有「紫微」、「龍德」兩顆力量強勁的吉星加持，對事業有利，擺放海棠花，有助運勢更上一層樓！

牛：雖然丑巳相合，但命宮中有凶星虎視眈眈，擺放桃花，有助催旺人緣，令貴人前來相助，從而享受到合太歲帶來的福蔭與助力。

虎：與流年太歲呈「寅巳」相害、相刑的關係，運程顯得比較坎坷，但不用過於擔心，擺放蝴蝶蘭，並多與屬豬、馬、狗的人相處共事，就能夠在新一年安然自若。

兔：經歷了連續兩年犯太歲的打擊後，進入乙巳蛇年的整體運勢會好轉，擺放報春花，有助帶動運勢進一步提升。

龍：擺脫過去一年犯太歲的侵擾，蛇年並無沖犯太歲，可擺放小蒼蘭，有助提升運勢。

選擇花瓶知多啲 選好年花以後，配個合適的花瓶也十分重要，一般而言，大花瓶代表財運、人緣，小花瓶則代表桃花運，與此同時，根據中國傳統文化，圓形象徵安定、穩定、圓滿，故此花瓶要選圓形或有弧度的款式，加上瓶身的吉祥圖案，有助聚集人氣和福氣。

切忌選用造型怪異、凹凸不平，或有尖角、不吉圖案、裂紋、掉瓷的花瓶，並需要檢查花瓶表面是否光滑。

溫馨提示 在家中擺放年花，當然希望此舉能為新一年帶來好運，不想弄巧成拙，就要記住哪幾個方位不適合擺放年花了。

1.中宮：「二黑巨門星」飛臨，此星又稱病符星，主疾病、傷痛，易招血光之災。

2.正北：「七赤破軍星」飛臨，此星為落魄凶星，主官非、破財，易引小人陷害。

3.西北：「三碧祿存星」飛臨，為「是非星」凶星，代表是非、爭執以及小劫。

4.東北：「五黃災劫星」飛臨，此星又名廉貞星，主災劫、疾病、血光、失敗、破財、意外等不吉利之事。

撰文：鄭國河

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