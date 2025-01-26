歐遊溫泉勝地 Chill住洗邋遢

明天就是年廿八，除了家居要大掃除，個人也要洗邋遢。歐洲有不少享負盛名的溫泉勝地讓人洗滌身心，前往土耳其西南部的棉花堡（Pamukkale），可於高160米、長2,700米的超壯觀白色石灰岩梯田上，浸泡碧藍色的碳酸氫鈣溫泉水，感覺如夢似幻！意猶未盡的話，還可前往匈牙利及冰島，前者擁有歐洲最大規模的塞切尼溫泉浴場（Széchenyi gyógyfürdö），後者則可找到奶藍色的著名人工溫泉藍湖（Blue Lagoon），一於到美麗的環境中洗走煩憂，叉足電迎接蛇年！

土耳其：仙境浸泡 要講彩數 土耳其擁有豐富溫泉資源，多達1,500個溫泉和260個溫泉設施分布全國，當中位於西南部代尼茲利省的棉花堡可算是最富代表性。該處的泉水富含礦物質，常年以約40℃的溫度流出，流經石灰岩層時形成一層層白色的鈣質沉積，經過數千年逐漸形成了層層疊疊的白色梯田，而梯田上的泉水反射着天空的碧藍色，構成了美不勝收的風景。棉花堡與旁邊的希拉波利斯古城（Hierapolis）於1988年一併列入世界文化遺產，在此之前由於附近的酒店濫用溫泉水，加上遊客的不自律行徑，令棉花堡出現缺水及變灰等對景色大打折扣的情況。隨後政府大加管制，限制了酒店溫泉用水的同時，棉花堡內的訪客活動區域亦大幅收窄，並僅於特定時間在部分位置有溫泉水流入，若運氣好的話，還是能換上泳衣在梯田池內一嘗浸泡泉水滋味！一場來到，當然要順道參觀希拉波利斯，見識於公元前2世紀由佩加蒙王國建立的古城面貌，由於後來被羅馬帝國征服，所以會發現圓形劇場及大浴場等遺址。而古城盡頭有一個 Cleopatra Antique Pools，該溫水池池底能清晰見到古蹟石柱，如此浸泡環境可謂只此一家。棉花堡連希拉波利斯入場費€30（約HK$243）。

匈牙利：百年歷史 周末派對 到匈牙利首都布達佩斯旅行，浸溫泉是一大熱門行程。話說匈國所處的位置地殼較薄，地熱活動活躍，溫泉在河流、盆地及湖泊等地下水豐富的地區湧出。布達佩斯便有多達118個泉源及逾50個浴場，有「歐洲溫泉之都」的美譽。當中必到塞切尼溫泉浴場，以匈牙利改革家及作家塞切尼‧伊斯特凡（Széchenyi István）的名字命名，於1913年落成，鵝黃色的新巴洛克式建築，是歐洲最大的溫泉浴場之一，共有15個室內浴池及3個大型戶外溫泉池，泉水由兩個泉源混合而成，包含鈣、鎂、硫酸鹽、碳酸氫鹽和氟化物等成分，據講對退化性關節疾病有所裨益。當地人除了泡湯聊天，亦喜歡邊喝酒，邊在水中下西洋棋。另外也有桑拿、啤酒浴等體驗，頂層是另外付費的溫室休息區，可在恍如熱帶的環境下休息或享受各種水療及按摩服務。該浴場逢周六會舉辦派對Sparty，酒精飲品無限暢飲，吸引當地年輕人與遊客踴躍參加。需穿泳衣入場，入場費€29起（約HK$235）。

冰島：奶藍色調 設施齊全 位於冰島格林達維克的藍湖是一個人工溫泉設施，於挖掘的熔岩坑洞注入附近地熱發電廠引出的地下水而成，水溫保持在37℃至39℃，由於水裏有矽土、礦物質、海藻等成分，經陽光折射令水面成了漂亮的奶藍色，因而聲名大噪！湖中的泉水是由岩漿熱量加熱的地下水，因此百分百天然，據講泉水有紓緩肌肉疲勞、改善皮膚狀況的功效。而湖內不同區域各有深淺及溫度，可以慢慢尋找最適合的浸泡位置。藍湖周邊的廣闊熔岩原上設有高端水療設施、研究中心和兩間酒店，The Retreat Hotel是當中擁有60間豪華套房的度假村，住客能享用溫泉池Retreat Lagoon及水療中心The Retreat Spa，部分房間的露台直接通往溫泉，有些房型更有自家溫泉池，可享受獨浸時光。另外還有較實惠的Silica Hotel，特色是同樣擁有專屬的溫泉區域，不用跟人逼！Blue Lagoon入場費ISK9,990起（約HK$555）、Silica Hotel每晚房租ISK96,000（約HK$5,333）、Retreat Hotel每晚房租ISK220,000（約HK$12,222）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

由於泉水流入的時間及位置並沒有預先公布，能否看到碧藍色梯田池絕對要講彩數。 希拉波利斯古城的焦點之一，是古羅馬圓形劇場。 戶外浴池設有大屏幕，可睇住電視浸溫泉。 頂層是另外付費的溫室休息區，可在恍如熱帶的環境下休息或體驗水療服務。 The Retreat Hotel的Lagoon Suite套房擁有私家溫泉池。 藍湖另有米芝蓮星級餐廳Moss Restaurant，可享用以季節性食材製作的七道菜菜單。 難得有梯田池出現，不妨浸泡富含碳酸鹽、鈣、鈉、鎂的泉水。 於Cleopatra Antique Pools浸浴，水池底可清晰見到古蹟石柱。 共有15個室內浴池，各有不同療效。 浴場逢周六會舉辦派對Sparty，酒精飲品無限暢飲，全場High爆！ 酒店設有私家溫泉池Retreat Lagoon，不用在大眾池和其他人逼。 梯田旁邊設有溝渠來讓泉水流進特定區域。 塞切尼溫泉浴場是歐洲最大的溫泉浴場之一。 想更歎的話，不妨體驗啤酒浴，同時享受啤酒放題。 藍湖泉水所含的礦物質折射陽光的光線，產生出漂亮的藍色。 於藍湖主題餐廳Lava Restaurant 用餐時，可賞壯麗的藍湖與熔岩景觀。