Twingo E-Tech法系揭背車 未來趨勢

Twingo E-Tech原型車頭冚設有3個小型進氣口裝飾，擺明是向第1代車型的經典設計致敬。

繼去年Twingo E-Tech電動概念車的發表，率先透露其外觀造型新點子，最近廠方再以原型車之名登場，終於公開內裝細節，當然亦有微調一些外觀設計，揭露更多新世代Twingo的未來動向。各位車迷點睇先？

向初代經典致敬 車長不到3.5米的法系揭背車Twingo早於1992誕生，專為穿梭城市大街小巷而設計，早於10年前已進化至第3代，雷諾（Renault）將新一代開發重任交由旗下電動車部門Ampere負責。而Twingo E-Tech原型車的外觀造型沿用不少向初代致敬的經典設計，好像曾出現於初代頭冚、為引擎引進更多空氣的3個小型進氣口，如今則變成富致敬意味的裝飾。

還有其橢圓形頭燈，設計靈感亦源自第1代，但就改用從車身凸出的懸浮感LED燈環。同樣的設計手法於尾部進一步延伸，指的不僅是尾燈，連尾擋風玻璃周圍的粗黑邊框亦採用向外凸出設計，配合於尾門鑲上趣致的Twingo字樣，增添時尚風格。此外，發光車頭廠徽、橢圓形玻璃天幕頂、五門設定亦可在其身上找到。與去年概念車發表時最大不同是車門把手，由發光圓環式改為前半圓拱蓋及隱藏於C柱設計。

靈活實用內籠布局 內裝方面亦承襲了第1代車型的標誌性設計和實用布局。起用更時尚、更具科技感的圓柱形懸浮式錶台，並注入跟車身顏色相匹配的色調，配以7吋數碼化儀錶、10.1吋中央觸控屏幕及橢圓形軚環。下方連接一個帶凹凸斜紋防滑設計的置物小平台，可放置太陽眼鏡及手機等隨身物。橢圓形軚環旁的四圓鍵組，設於最開邊的紅色危險警告燈特別用上半透明設計，向初代車型錶台頂正中的紅色半球形設計致敬。

車廂地板以堅固耐用的有色軟木樹皮製成，內門板跟全車座椅一樣採用帶有星際色彩圖案的織物面料包覆，扶手位更配搭黃色開門鍵。而搶眼的黃色亦可見於每張座椅的手動解鎖機關，當中後排底部的前後方都可找到此裝置，能因應需要前後移動來提升乘坐空間或增加尾箱載物量。另前排枕背特設磁力裝置，供後座乘客吸實手機來睇片；而椅背則加入長形凹面設計及具彈性的固定帶，方便放置水樽等物品。

本地車訊：全新第4代X3動感進化 寶馬（BMW）X3經過20年進化，全新第4代日前正式抵港。除了公開展出兩款四驅版X3 20 xDrive及X3 20 xDrive M Sport Edition，輸港的還有兩款後驅版X3 20及X3 20 M Sport Edition選擇。擁有2,865mm軸距的全新X3，車長及車闊均比前代略增，造型更添動感，並換上日間行車燈連頭燈、T形LED尾燈及擾流件，更起用紋埋縱橫交錯的新面罩，另提供Iconic Glow發光鬼面罩與動感迎賓燈供選配。

車廂標準配備最新iDrive OS 9連QuickSelect系統，並將重點放在觸控和聲控系統上，以大幅度減少實體按鈕。動力方面，4個版本均搭載2.0L M TwinPower Turbo直四雙渦輪增壓引擎連48V輕混能系統，搭配8前速Steptronic自動波，最大馬力192hp，啟用Boost模式後最大扭力達320Nm。值得一提是4個版本均在美國Spartanburg廠房生產，底盤科技亦全面升級，前軸的傾斜角度經調校後增加了19%，帶來更靈活的轉向反應及操控感。

配備橢圓形玻璃天幕頂，車門把手則採用經典的前半圓拱蓋及隱藏於C柱設計。 置物小平台帶有凹凸斜紋防滑設計，可擺放太陽眼鏡及手機等。 前排椅背上的長形凹面設計配合具彈性固定帶，可放置水樽等物品。 車廂配備14.9吋輕觸式屏幕及12.3吋電子儀錶板的一體式曲面屏幕。 尾燈設計跟頭燈如出一轍，連尾擋風玻璃周圍的粗黑邊框亦向外凸出，充滿現代感。 頭枕背面設有磁力裝置，供後座乘客固定手機，出行期間可翹埋雙手睇片。 全新第4代BMW X3抵港，率先亮相的是兩款四驅版本X3 20 xDrive及X3 20 xDrive M Sport Edition。 尾箱標準容量570L，最大可擴充至1,700L，足以容納出遊所需。 注入跟車身顏色相匹配的圓柱形懸浮式錶台，配以7吋數碼化儀錶及10.1吋中央觸控屏幕。 後排座椅前後都有黃色手動解鎖機關，使座椅可前後移動。 搭載2.0L M TwinPower Turbo直四雙渦輪增壓引擎連48V輕混能系統。 全車座椅以Veganza純素皮革物料包裹，提供穿孔設計增加透氣性。