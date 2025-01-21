融入自然地貌草坪頂前衞建築

享受人生，最緊要開心！愈來愈多研究顯示，親近大自然與綠地，哪怕是短短10分鐘，也足以改善心情、紓緩壓力，更何況在綠意盎然的山林間居住，走出大門已可嗅到花香、聽到鳥語，是何等寫意的體驗！今次介紹的概念建築，除了遠離煩囂，其頂部更披上一層綠色外衣，跟周邊地貌無縫連接，讓住戶可以真真正正融入大自然。

Sustainable Architecture :Integrating Technology and Aesthetics@德國漢堡 由設計工作室Pedram KI-Studio與Studio Artnik Architect合力構思的「Sustainable Architecture : Integrating Technology and Aesthetics」，試圖為德國漢堡規劃一幅面積達110,000平方米的可持續農業用地，當中包括可供旅客留宿的住宅設施，希望給未來城市發展提供一個可行的樣辦。

從預想圖所見，該項概念建築坐落於山坡上，有多款設計，其中一款由多座半球形小屋組成，每座小屋的頂部均以草皮覆蓋，放眼望去，貌似披上綠色外衣的機械甲蟲。另一款設計的屋頂呈波浪形，像自然生成的地貌，除了布滿大大小小的太陽能電池板，還被塑造成綠色花園，跟周圍的自然環境互相呼應！

室內方面，客廳、臥室、庭院等設施一應俱全，布置以Earth Tone為主調，看似簡約卻不失時尚感，當中可見圓形天窗與拱形落地窗，將自然光與周邊美景一併引入居住空間，住客即使足不出戶，仍能親近大自然。

Hudson Valley Villa@美國哈德遜河谷 由設計工作室Reza Mohtashami Studio構思的概念建築「Hudson Valley Villa」，以美國紐約州哈德遜河谷的森林為據點。從預想圖所見，這幢別墅樓高3層，貌似階梯，順着草坡而建，頂部鋪上綠色草皮，跟周邊的草坪達致無縫銜接。內部設計方面，雖然以炭黑色為主調，但因樓底高，又有落地玻璃加天窗引入自然光，令觀感上不會顯得陰沉。另外，牆壁與地板分別以石材與木材為物料，其豐富的紋理，給室內布置添加了質感、層次感與自然氣息，一舉多得！

Sky Point Villa@美國貝德福德山 構思於美國紐約貝德福德山（Bedford Hills）興建的「Sky Point Villa」，屬設計工作室Reza Mohtashami Studio的傑作，專為三口之家而設。從預想圖所見，這幢別墅坐落於樹林之中，樓高兩層，為炭黑色混凝土建築，再以翠綠的草皮覆蓋屋頂，令建築物與周邊的自然環境融為一體。 至於室內布置沿用炭黑色為主調，利用深色的石材與木材，塑造出型格摩登風。值得一提，主人房的睡床背靠落地玻璃，上方為玻璃天花，側邊又有個大露台，令住戶能隨時沉浸在美麗的風景中。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

另一款設計很有科幻感，乍看以為是外星人基地。 庭院布置充滿自然氣息。 別墅面積為1,858平方米，其中戶外部分設有泳池與躺椅。 以草皮覆蓋屋頂，令一身炭黑色的「Sky Point Villa」變成大自然的一部分。（ig@mohtashami_reza） 天窗加落地玻璃，完美解決採光問題。 室內空間以Earth Tone為主調，布置簡約又不失時尚感。 「Hudson Valley Villa」採用階梯式設計，巧妙地融入草坡之中。（ig@mohtashami_reza） 室內布置極具質感，原木與雲石的豐富紋理應記一功。 室內設計走型格摩登風，大量運用深色材料與家具作布置。 臥室採用嵌入式設計，別出心裁。 別墅樓高3層，頂部的草皮跟周邊草坪無縫銜接。 通過天窗引入自然光，令室內空間顯得光猛開揚。 置身主人房已可飽覽周邊的樹林景觀。