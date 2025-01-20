過江龍烤肉 韓台對決

帶皮五花肉

厚切五花肉烤熟後切件，加蔬菜和多種配料來吃，連皮的質感，令五花肉變得更煙韌，隨肉配有洋葱和茖葱醬菜。

燒得香口又富肉汁的烤肉，是食肉獸最愛的美食之一。本地烤肉店林立，日式燒肉以外，還有很多選擇，好似早前有韓國過江龍烤肉店抵港，經名廚加持人氣大增；另一邊廂，有台式燒肉店推出全新創意之作，看官喜歡韓式定台式燒肉滋味，一於在這個冬日吃個汗流浹背。

人氣名廚加持 要數當今韓國最為人熟悉的大廚，白種元肯定是其中之一。他的經歷相當傳奇，曾負債17億韓圜的他，在香港看到很多美食和知名餐廳後，決定回國重新出發，現時擁有超過30個餐飲品牌，於世界各地皆開設有分店。他旗下集團的韓式燒肉店於全球有超過120間分店，早前登陸尖沙咀，為大家帶來由白種元親自研究和開發的食譜。

為了打造地道的韓式氛圍，餐廳的爐具、家具和餐具等都由當地送抵，必吃的韓式烤肉有不同的選擇，招牌炭火烤肉以冷藏的豬頸肉切成薄片，再按口味分別配上辣醬和醬油，高溫快炒下便可開吃，蘸辣醬、蒜香蛋醬或豆瓣醬，富辣勁又鹹香。厚切的帶皮五花肉燒香後，豬皮酥脆富嚼勁，以生菜包住，配醬料、洋葱、辛奇和大蒜等，層次豐富，再吃一點茖葱醬菜，酸爽減膩。而香酥烤牛肉混合了牛腩和牛肩，加醬油和麻油等調配的秘製醬汁醃製，濃郁惹味。

必試辛奇湯飯 餐廳的米飯選擇不少，首選「7分鐘豬肉辛奇湯配飯」，經發酵的辛奇、豬肉和湯汁放在傳統的黃鋁鍋內煮至收汁，侍應於席前剪碎配料，倒在飯內加入大量韓式紫菜，拌勻吃相當美味。熱辣辣的芝士雞蛋羹，雞蛋加蔬菜和芝士邊煮邊攪拌，趁熱吃有拉絲效果。香港分店還特別提供韓國店沒有的雜菜炒粉絲、海鮮韭菜飯和炒年糕鍋等菜式，選擇多元。

（查詢電話：9238 5375）

威士忌飄香 位於旺角的台灣過江龍烤肉店特別研發了12款不同風味的調味醬，大家可以按喜好配肉類、海鮮或蔬菜而大受歡迎；近日再下一城，推出限定的威士忌系列，威士忌醬料由台灣總廚研發，選用威士忌加燒汁和味醂等10款食材調混而成，配上不同食材，風味更佳。

人氣之選首推長達18厘米的「威士忌醬烤鳳梨內群柳」，選用美國安格斯橫隔膜肉，加威士忌醬和菠蘿醃製，長長肉條打卡一流，每邊輕烤約2分半鐘即可享用，甜中帶鹹。而威士忌醬烤芝麻牛舌片就是牛舌薄片加醬料醃製，一邊還沾滿芝麻，層次分明有口感。愛辛口的可別錯過「威士忌醬烤辣味雞肉片」和烤黑椒豬頸肉，前者加辣粉醃製，香辛開胃；後者加洋葱和黑椒碎，帶出一股辛甜香氣。

鮑魚夠彈牙 肉類以外，威士忌醬烤鮑魚同樣不能錯過。鮑魚加醬料醃製，慢火燒約5分鐘，海鮮氣息與威士忌的酒香融合，彈牙入味。在等待燒烤的時候，不妨享用威士忌醬烤九層塔雞軟骨配威士忌冬瓜茶，惹味的佐酒小吃配清甜的酒香冬瓜茶，富有風味。

（查詢電話：3953 9323）

醃料都有講究？ 醃料好多時會根據各款肉類的特性而揀選，尤其是用作烤肉醬汁，能有助添味及辟臊味。好似豬肉多用紹興酒和蒜醃製，牛肉和紹興酒很夾；至於雞肉適合加花雕醃製。另外，醃肉時建議不要加太多糖，因為糖會令肉類在燒烤時容易燒焦。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

炭火烤肉

急凍豬頸肉切成薄片捲好，分別加入辣醬和醬油，拌勻醬汁烤熟，享用時配不同醬汁，柔軟富肉汁。 白種元因早前非常火熱的綜藝烹飪比賽節目而人氣急升，令旗下餐廳亦紅起來。 威士忌醬烤辣味雞肉片

雞腿肉除加威士忌醬外，還加入辣粉調味，每邊高溫烤約2分鐘，香辛惹味。 威士忌醬烤鮑魚

鮑魚加威士忌醬醃過夜，連殼烤約5至6分鐘即可食用，醬香味鮮。 雞肉適合加花雕醃製。 7分鐘豬肉辛奇湯配飯

豬肉辛奇湯加剪碎了的配料，放在飯內，加滿紫菜拌勻，啖啖美味。 餐廳以韓式布置，別具地道風味。 威士忌醬烤黑椒豬頸肉

豬頸肉加黑椒、洋葱和醬料醃製，燒烤後品嘗，黑椒的辛香令肉味更吸引。 威士忌醬烤九層塔雞軟骨、威士忌冬瓜茶

雞軟骨加醬汁和九層塔醃製，烤香後直接奉客，配清甜又富威士忌氣息的冬瓜茶，相當匹配。 加糖醃肉，容易烤焦。 芝士雞蛋羹

雞蛋、蔬菜、車打芝士和水牛芝士放在石鍋烹調，趁熱更有拉絲效果，軟滑鹹香。 威士忌醬烤鳳梨內群柳

原條18厘米長的橫隔膜牛肉，加威士忌醬和菠蘿醃20分鐘，賣相適合打卡，味道甜中帶酒香。 威士忌醬烤芝麻牛舌片

牛舌薄切加醬汁拌勻，一邊沾滿芝麻，將沒芝麻一邊略燒便成。 餐廳開揚闊落，配磚牆和燈籠造型吊燈，空間感十足。