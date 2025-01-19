新年吃得精明 避開致肥陷阱

臨近農曆新年，去拜年歡聚總離不開飲飲食食。由過節糕點、全盒小食，到盆菜撈起吃大餐，再加上各式美酒甜品，一個不留神隨時肥番幾磅。今次請營養師葉振傑（Ronald）教大家如何吃得精明，識飲識食之餘避開致肥陷阱。

慎選全盒糖果 中國人過年，傳統會在家中擺放全盒，方便親友「搲銀」，內裏有小朋友最愛的朱古力糖果，以及糖冬瓜和瓜子等配搭。中國國家註冊營養師葉振傑指，糖果和朱古力多以白蔗糖製作，以100克計，糖果約有400卡路里，朱古力及糖冬瓜各有580卡路里。別看小小的瓜子無害，原來每100克都有560卡路里。Ronald建議不妨以無添加果仁、含膳食纖維的蒟蒻，或者自然風乾的乾果代替全盒小食，食得更加健康。

鹹甜糕點要小心 過年前後必備的鹹甜糕點，高澱粉加上多糖多油，同樣以100克計算，蘿蔔糕有130卡路里，再加臘味入饌變得高鈉。至於傳統年糕約265卡路里，馬蹄糕約108卡路里，如用油煎香，每10毫升油再加90卡路里，蘸辣椒醬或XO醬享用，雖然更加美味，但每湯匙分別有30卡路里和80卡路里，肥上加肥。建議將煎改為蒸或焗，盡量避免蘸醬汁，又或以低卡辣椒豉油代替，便可減低熱量吸收。

留意菜式用料 新年期間餐餐大魚大肉，煎炸美食過多，腸胃的負擔增加，營養師建議適合以高纖和富蛋白質的食材入饌，如海鮮類首選蒸魚，海味的話，鮑魚、海參和魚肚屬低脂。雞肉和豬肉最好去皮，以快炒和烤焗代替煎炸。每餐配以蔬果來增加纖維量和飽肚感。

知多啲！全方位消脂 除了慎選美食，大家吃完賀年食品後，不妨全方位消脂，如含兒茶素的綠茶，具抗氧化效果兼可去除血脂。閒時要多做帶氧運動，如急步行、跑步、踩單車等，長輩大可試試耍太極呢！

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

小小的瓜子，每100克含有560卡路里呢！ 無論是蘿蔔糕、芋頭糕等都含有臘味，鈉容易超標。 海味類的話，選鮑魚和花膠得體又低脂。 中國國家註冊營養師

葉振傑（Ronald） 無添加的堅果或乾果，可代替瓜子或糖果。 新年不妨多吃具意頭的蔬菜，如代表「生財」的生菜等，同時加強纖維吸收。 每次跑步最少約40分鐘，能消耗脂肪及體內糖分。 傳統年糕用大量糖製作，少吃多滋味。 吃雞肉和豬肉時最好去皮，低脂高蛋白的雞胸肉夠健康。 含兒茶素的綠茶，去脂兼具抗氧化效果。