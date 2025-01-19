冬季節慶 玩轉日本3大雪祭

每年2月日本不少地方都下大雪，形成一片銀白夢幻世界，各地雪祭也趁機登場。當中最矚目首推吸引逾200萬旅客到訪的北海道札幌雪祭，今年該活動於2月4至11日舉行，一如以往覆蓋三大會場，訪客既可欣賞大型雪雕與投影藝術的夢幻結合，亦可玩盡各種冰雪玩意，保證樂在其中！新潟縣及秋田縣同月亦分別有十日町雪祭及橫手雪祭開鑼，令人從多角度感受白雪魅力！

北海道：巨型作品 光雕點綴 今年踏入第75屆的札幌雪祭會在3大會場設置不同主題的冰雕或玩雪活動，最大規模是全長 1.5 公里，橫跨大通西1丁目至西11丁目的大通會場，展出多達數百座雪雕作品，當中有5座逾10米高的大雪雕，除了欣賞細緻手工外，晚上更會有繽紛悅目的光雕投影，成了雪祭的一大特色！今年分別以動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、電玩《魔物獵人》及北海道文化財「銀鱗莊」為主題炮製大雪雕，叫人期待！同會場的國際雪雕像競賽區則有來自世界各地9支隊伍參加的國際雪雕大賽作品，可見識一流高手創意。Tsudome會場則是玩樂區域，戶外設有多條雪造滑梯，其中一條更高達10米，滑下去的速度感十足，此外還有雪地橡皮艇、雪地電單車、雪地足球高爾夫球等可挑戰。室內部分則包括吹氣滑梯、攀爬裝置、攤位遊戲等，也有多個美食攤檔及休息區。另外，從南4条通一直延伸至南7条通的薄野會場會舉行以「享受、觸摸冰雪」為主題的Susukino Ice World 2025，匯集約60座不同類型及大小的冰雕，與五光十色的薄野街頭相互輝映，值得一看。

新潟：起源之地 元素豐富 位於新潟縣的十日町每年冬天的積雪可達2至3米厚，當地居民自1950年起，每逢2月以「享受雪地樂趣」為理念舉辦雪祭，是日本首個由市民主導的雪祭，被視為現代雪祭的發源地。第76屆十日町雪祭將於2月15至16日舉行，主要分為十日町站、越後水澤站及下条站3個據點，焦點落在十日町站一帶，屆時於十日町市立西小學校的校園會化身Snow Rich Park，提供冰雪滑梯、雪上小火車等多種雪上玩意及體驗活動外，更有演唱會及和服行天橋等舞台表演活動，並於首日7:00pm舉行「虹雪花火」煙火匯演，睇頭十足！而學校旁邊的十日町市博物館則成了Toppaku Park，展示處理積雪等用品讓人感受豪雪地帶的風情。另一重頭戲是「雪之藝術展」，展出當地學校、企業、町內會等共同製作的多座雪雕作品，主要散布於越後水澤站及下条站一帶，雪祭期間更有專線巴士載大家走訪觀賞。值得留意係，每個據點均設有廣場，可享用多款獨特鄉土料理及熱辣辣麵食，別有一番風味。

秋田：特色小屋 歷史悠久 秋田縣橫手市每年2月15至17日會一連三天舉辦橫手雪祭。雪祭始於1954年，包括了有數百年歷史的雪屋祭和梵天祭兩項活動。雪屋祭於15及16日舉行，屆時市內會有約80間圓頂雪屋分布於橫手公園及橫手市役所本廳舍等4個會場，這些雪屋據說源自450年前小正月期間用來祭祀水神的儀式，於雪屋內供奉水神可祈求家人安全、生意興隆、五穀豐收等。會場的雪屋均由專業人士負責堆砌，一般高3米，能維持數星期不倒塌。屋內不時有小朋友喊着橫手方言「Haittetanse」，意思是請進來，進入後記得向水神祈願，並享用當地特有的熱甜酒及麻糬。另一亮點是在橫手南小學校園和蛇之崎川原設有3,500個約40厘米高的迷你雪屋，亮燈後猶如星河般閃閃發光，超級漂亮！而於2月16及17日舉行的梵天祭同樣精彩，「梵天」是神明降駕依附其上的大型神具御幣，而橫手梵天高約5米、重逾30公斤，在16日舉辦的梵天競賽可見到各個團隊製作的梵天互相較量。而17日舉行的旭岡山神社梵天奉納祭，眾人會抬着梵天前往約3公里外的旭岡山神社，最後所有梵天被安放在神社本殿內並舉行奉納儀式。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

10丁目的UHB家族樂園區域有《魔物獵人》主題雪雕，必定要打卡！ 可在Tsudome會場體驗雪製迷宮、擲雪球及雪地單車等雪地活動，玩得盡興。 登上札幌電視塔可俯瞰整個大通會場，佔地橫跨11條街。 於十日町站場地可體驗縄文時代的竪穴式住居及服裝，模仿古代人的生活。 橫手公園是雪屋祭的一大會場，雪屋背後有橫手城的天守閣襯托，十分壯觀。 蛇之崎川原有數以千計迷你雪屋，亮燈後宛如星河般閃閃發光。 大通會場設有溜冰場，大家不妨享受露天踩冰樂趣。 Tsudome會場的室內部分設置多款吹氣遊樂設施。 之前在雪之藝術展獲得「新潟縣知事賞」的藝術部門雪雕作品「龍虎相搏」，動用甚多人力物力炮製。 昔日雪祭會舉行和服女王競選大賽，今年則有和服行天橋表演。 雪屋內不時有小朋友迎賓，當然要入屋感受一番。 Tsudome戶外會場有多條雪造滑梯，最高的達10米，滑下去相當刺激。 薄野會場將舉行Susukino Ice World 2025，展出60座冰雕。 雪之藝術展有不少卡通主題作品，之前便有巨型的《海綿寶寶》雪雕。 Snow Rich Park將有大型煙火匯演。 雪屋內可享用當地特有的熱甜酒及麻糬。