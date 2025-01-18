0 SUV原型車 純電概念進化

以5座中型純電動SUV定位的0 SUV原型車，集多種新技術於一身，體現「薄、輕、智」的開發理念。

不同概念車有不同命運，有的是為量產而生，有的在概念階段便止步，有的則會製成原型車展出。像近日首度亮相的0 SUV原型車，是基於0 Series Space-Hub概念車進一步優化而來，廠方表示將於2026年量產全新電動車系列0 Series，會以此原型車為基礎打造，令人期待！

量產設計 前衞時尚 本田（Honda）新發表的0 SUV中型純電動SUV，雖然不像早前6座位Space-Hub概念車般配備恍如客廳的對坐式中後排、水平橫開式後排車門及未來感十足的數碼化面罩，而是還原基本步，配上傳統的2＋3座位布局、前鉸式車門，以及相對簡單的數碼化面罩，但保留了大型玻璃天幕頂，藉此提升開揚感。由於少了一排座椅，尾部空間變回可觀實用的大尾箱，整合了大U形LED尾燈的電尾門開啟後，還可打開設於尾箱兩側的可收摺式板蓋，變出不一樣的尾箱空間。車廂前部的駕駛艙保留了整合儀錶屏幕、中央觸控屏幕及兩側電子側鏡影像顯示屏的跨A柱全數碼化錶台，配上呈扁長六角形的多功能軚環，設計既前衞又時尚。

智能科技 自動駕駛 原型車還加入多種嶄新技術，體現該系列的「薄、輕、智」的開發理念。不僅採用更輕薄的電動車專用架構，車上更配備兩大自家研發的智能科技，包括搭載最新L3級自動駕駛技術，即系統在特定條件下可自主執行大部分駕駛任務並持續進行監督，駕駛者除了可Hands-Off還可Eyes-Off，於出行期間在車上睇片甚至線上開會；當然，駕駛者仍需隨時準備於系統發出提示時接手駕車工作。另車載具自我學習能力的ASIMO OS作業系統，可將自動駕駛/高級駕駛輔助系統（AD/ADAS）和車載資訊娛樂系統等整合管理，實現更安全又輕鬆的新世代數碼化出行體驗。

同場加映：Traveler越野四驅 靈活出行 講到由概念變成量產，Volkswagen集團旗下的新創汽車品牌Scout，早前亦發表了一款為量產而生的Traveler概念越野四驅SUV。以全新專用車身框架平台構建，擁有逾305mm離地距配合堅固後軸，加上前後軸均配備機械式差速，以實現卓越的越野性能。為了能滿足不同出行需要，它不僅搭載電能動力，還提供額外搭載內燃引擎的選項，以提升續航里程。同時提供更能享受大自然的移動出行方式，車頂可選配電動全景天窗或Cabana電摺軟篷，無論享受日光或夜間觀星都很方便。另一設計特色是打開頭冚即可變出的一張最多可3人同坐的戶外觀景席，亦可利用隱藏於隔板下的空間存放物品，以提升儲物空間。

本地車訊：原廠認證 經典重生 玩得經典車，當然想愛車的性能良好兼歷久常新。森那美汽車集團（Sime Motors）旗下的寶馬香港，早前成為原廠認證經典車合作夥伴，為車主提供專業的一站式支援服務。除了備有全面的系統檢查，還會根據車輛的使用年限與現況提供維修及保養方案，例如進行消耗品更換、車身噴漆等。廠方將停產超過15年的車型定義為經典車，為了維持百分百原廠品質的理念（Original Stays Original），透過遍布全球逾150個寶馬原廠認證經典車合作夥伴，為車主搜尋所需的原廠認可零件。同時可根據客戶需求，分階段實施車身及內飾翻新或裸金屬重新塗裝，甚至客製化車身顏色，確保每項服務都符合廠方最高標準，令經典車的車主無後顧之憂。

撰文：林登麗