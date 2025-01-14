善用潔淨能源 新一代環保遊艇

深藍色的船體，加上光滑拉伸的線條，賦予遊艇時尚、實用的外觀。（EDVIN H DESIGN）

在當今全球日益關注可持續發展的背景下，遊艇業界也正在經歷着一場綠色革命，新一代遊艇無不在設計過程中加入環保考慮，包括對潔淨能源的善用，像今次介紹的概念遊艇「MY AWAKENING」，就是由太陽能和波浪能驅動，擺脫對化石燃料的依賴。

融入可持續理念 由知名荷蘭設計工作室EDVIN H DESIGN推出的「MY AWAKENING」，是一艘將奢華享受與可持續理念結合起來的概念遊艇，其船體長度為80米，一身深藍色，加上光滑流暢的線條，觀感時尚、優雅，彷彿與湛藍的海水融為一體，彰顯其親海的設計哲學。

「MY AWAKENING」的最大賣點在於它是利用太陽能和波浪能驅動，其中太陽能電池板巧妙地成為可伸縮遮陽篷和支撐柱的一部分，而位於前甲板的休閒區亦可隨時轉換成太陽能電池陣。另一方面，位於船尾的游泳平台嵌入了波浪能收集裝置，進一步為遊艇補充動力。

值得一提，「MY AWAKENING」共有5層甲板，各有不同設施，其中陽光甲板是放鬆身心的空間，配備桑拿浴室、漩渦浴缸和4個太陽能浴缸；主甲板設有由太陽能遮陽篷供電的鐵板燒廚房；前甲板為休閒區，配備投影儀和大屏幕，可隨時變成戶外影院；位於船尾的船東甲板兼具辦公和休閒功能；至於下層甲板是為水上運動愛好者而設，配備電動山地自行車、單人太陽能電動小艇等玩意，以及可伸縮游泳平台。

Una：可自行生產燃料 傳統遊艇通常需要泊岸，才能補給物資和燃料，在偏遠海域的活動能力無可避免受到限制。由美國設計師Graham Kukla構思的「Una」，就是一艘能夠完全實現自給自足的概念遊艇。從預想圖可見，長90米的「Una」，其流線型船身呈銀灰色，襯以拱形上層建築，賣相有型，後者的表面覆蓋了柔性太陽能電池板，配合利用氧氣發電的光同步（PEC）系統，令遊艇能夠自行生產燃料，實現無限續航。除此之外，「Una」配備垂直水耕花園、海水淡化設備和水處理系統，可為船上的乘客解決生活所需，毋須上岸進行補給。

Cosmopolitan 85：特設封閉式飛橋 出自西班牙Cosmopolitan Yachts的最新環保雙體船「Cosmopolitan 85」，長23.8米，寬11.1米，其炭灰色鋁合金船體兼具卓越的強度與耐用性，又擁有出色的抗腐蝕性能，適合在任何海況下航行，在日光映照下，更泛起一層迷人的金屬光澤。另外，「Cosmopolitan 85」特設封閉式飛橋，不但令遊艇呈現出引人注目的外觀輪廓，還創造了一個寬敞的VIP客艙和直升機停機坪，其頂部則以太陽能電池板覆蓋，結合混合電力推進系統和強大的能量儲存裝置，可確保燃料得到有效利用。順帶一提，受惠於雙體船的寬闊船身，室內面積達200平方米，配合有利採光的大面積玻璃窗，令整個空間顯得開揚光猛，可減低照明系統的應用，有助節能。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網