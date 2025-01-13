團圓盛饌 豐衣足食
臨近農曆新年，傳統會和家人享用團年飯，一家人相聚迎接新歲，不少人更會揀選喜慶的菜餚應節，坊間有很多高級中菜廳亦因應春節將至，設計出一系列富意頭又矜貴的賀年菜，適合任何場合享用，讓大家在蛇年豐衣足食。
「蝦」哈大笑
新春將至，不但衣着要煥然一新，菜餚亦講排頭及創意。中環華麗中菜食府的營運及廚藝總監周世韜師傅一向有諗頭，餐廳於1月13日至2月12日推出「世味‧團圓」的應節菜單，除有傳統之選，也兼備多款創意菜式，讓大家嘗新。
新一年最緊要萬事如意，周師傅以「如意」發音相若的榆耳做頭盤，配以法國葱和本地青葱製作的葱油，和蟶子拌勻享用，清爽軟腍。「哈哈大笑」以陳20年花雕醃紅蝦，花雕裏再加點花椒和其他食材，入口鮮嫩麻香，祝食客新一年日日哈哈大笑。吃過兩道冷盤，來一口用佛手柑、單叢和陳皮等燉煮的茶金花香，湯水滋補、暖身暖胃。
脆皮雞雙重香味
賀年菜離不開海味菜式，一道橫財就手，內有經長時間先燜後焗的鮑汁圓蹄，配矜貴的南非吉品鮑魚，甘香美味。意猶未盡大家還可升級加添鮑汁鵝掌。另一道龍馬精神以滑嫩的本地龍蝦配碧綠的菠菜蒸蛋白，表面灑點炸瑤柱絲，鮮香嫩滑。升級版的花香烏龍茶煙脆皮雞，三黃雞以桂花和玫瑰熏製，散發雙重花香，雞肉連「紅噹噹」雞皮享用，寓意蛇年鴻運當頭。花膠甘栗珍菌燜飯以白米加靈芝米配鮑汁燜煮，啖啖香濃。甜品方面，打開瑰麗的嫣紅寶盒，就見白桃與士多啤梨朱古力，有金銀滿屋好意頭。
（查詢電話：6809 2299）
意頭色澤
新春要穿戴喜慶顏色，例如紅色、金色就最受人歡迎。金鐘五星級酒店米芝蓮中菜廳於1月15日至2月27日期間推出賀年菜單，中菜部行政總廚梁汝景師傅指今年的賀年菜菜式不乏以喜慶的紅和金作點綴，美味又富好意頭。
無論男女老少，最緊要身體健康、精精神神，一道矜貴的蟹粉扒原隻龍蝦玉液，用上本地龍蝦配嫩滑的炒蛋白鮮奶，再加上金黃色調的蟹黃芡，鮮味十足，祝願各位龍馬精神。對做生意或打工仔而言，新一年最想賺個盆滿缽滿、金銀滿屋，炸得香脆的黃金芝士脆鳳尾蝦，趁熱吃，惹味芝士和蝦肉配合得剛好，脆口又爆「芝」，來年肯定賺到笑。
新穎配搭
坊間有不少紅色食材，入饌既搶眼又吉祥。例如紅噹噹的鹹肉加爽脆龍爪菌和紫淮山爆炒，鹹香油潤。另有南非鮮鮑片加舞茸菌和萵筍炒煮，灑點速凍杞子點綴，提升甜味和脆口。XO醬花生芽炒牛肩肉則選用時令花生芽配日本鹿兒島和牛，惹味又有肉香。黑木耳、銀耳吃得多，梁師傅特別選用坊間少見紅肉木耳加上湯浸煮小米和娃娃菜，清新軟滑，老少咸宜。
（查詢電話：2820 8552）
鮑魚花膠曬一曬
過年前後，不少家庭總會儲落海味乾貨，要如何儲存才能保持最佳狀態？周世韜師傅指海味最好保持在0℃至4℃，不易受潮發霉。每隔十多日，於下午3時至4時可以拿出來曬太陽，要留意，最多只能曬約1小時左右，如鮑魚暴曬過長時間，有機會令纖維變質，影響口感。花膠也要適時曬太陽保質，周師傅指以一般家庭來講，可選擇百搭的花膠筒，花膠頭宜加鮑魚燜煮，更為入味，花膠尾用來做燉湯最適合。
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
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