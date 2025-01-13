團圓盛饌 豐衣足食

哈哈大笑

即20年古越龍山花雕生醃蝦，用上陳年花雕、花椒等調成醬汁，放入紅蝦浸泡1.5小時，並添加魚子醬，鮮嫩軟滑。

臨近農曆新年，傳統會和家人享用團年飯，一家人相聚迎接新歲，不少人更會揀選喜慶的菜餚應節，坊間有很多高級中菜廳亦因應春節將至，設計出一系列富意頭又矜貴的賀年菜，適合任何場合享用，讓大家在蛇年豐衣足食。

「蝦」哈大笑 新春將至，不但衣着要煥然一新，菜餚亦講排頭及創意。中環華麗中菜食府的營運及廚藝總監周世韜師傅一向有諗頭，餐廳於1月13日至2月12日推出「世味‧團圓」的應節菜單，除有傳統之選，也兼備多款創意菜式，讓大家嘗新。

新一年最緊要萬事如意，周師傅以「如意」發音相若的榆耳做頭盤，配以法國葱和本地青葱製作的葱油，和蟶子拌勻享用，清爽軟腍。「哈哈大笑」以陳20年花雕醃紅蝦，花雕裏再加點花椒和其他食材，入口鮮嫩麻香，祝食客新一年日日哈哈大笑。吃過兩道冷盤，來一口用佛手柑、單叢和陳皮等燉煮的茶金花香，湯水滋補、暖身暖胃。

脆皮雞雙重香味 賀年菜離不開海味菜式，一道橫財就手，內有經長時間先燜後焗的鮑汁圓蹄，配矜貴的南非吉品鮑魚，甘香美味。意猶未盡大家還可升級加添鮑汁鵝掌。另一道龍馬精神以滑嫩的本地龍蝦配碧綠的菠菜蒸蛋白，表面灑點炸瑤柱絲，鮮香嫩滑。升級版的花香烏龍茶煙脆皮雞，三黃雞以桂花和玫瑰熏製，散發雙重花香，雞肉連「紅噹噹」雞皮享用，寓意蛇年鴻運當頭。花膠甘栗珍菌燜飯以白米加靈芝米配鮑汁燜煮，啖啖香濃。甜品方面，打開瑰麗的嫣紅寶盒，就見白桃與士多啤梨朱古力，有金銀滿屋好意頭。

（查詢電話：6809 2299）

意頭色澤 新春要穿戴喜慶顏色，例如紅色、金色就最受人歡迎。金鐘五星級酒店米芝蓮中菜廳於1月15日至2月27日期間推出賀年菜單，中菜部行政總廚梁汝景師傅指今年的賀年菜菜式不乏以喜慶的紅和金作點綴，美味又富好意頭。

無論男女老少，最緊要身體健康、精精神神，一道矜貴的蟹粉扒原隻龍蝦玉液，用上本地龍蝦配嫩滑的炒蛋白鮮奶，再加上金黃色調的蟹黃芡，鮮味十足，祝願各位龍馬精神。對做生意或打工仔而言，新一年最想賺個盆滿缽滿、金銀滿屋，炸得香脆的黃金芝士脆鳳尾蝦，趁熱吃，惹味芝士和蝦肉配合得剛好，脆口又爆「芝」，來年肯定賺到笑。

新穎配搭 坊間有不少紅色食材，入饌既搶眼又吉祥。例如紅噹噹的鹹肉加爽脆龍爪菌和紫淮山爆炒，鹹香油潤。另有南非鮮鮑片加舞茸菌和萵筍炒煮，灑點速凍杞子點綴，提升甜味和脆口。XO醬花生芽炒牛肩肉則選用時令花生芽配日本鹿兒島和牛，惹味又有肉香。黑木耳、銀耳吃得多，梁師傅特別選用坊間少見紅肉木耳加上湯浸煮小米和娃娃菜，清新軟滑，老少咸宜。

（查詢電話：2820 8552）

鮑魚花膠曬一曬 過年前後，不少家庭總會儲落海味乾貨，要如何儲存才能保持最佳狀態？周世韜師傅指海味最好保持在0℃至4℃，不易受潮發霉。每隔十多日，於下午3時至4時可以拿出來曬太陽，要留意，最多只能曬約1小時左右，如鮑魚暴曬過長時間，有機會令纖維變質，影響口感。花膠也要適時曬太陽保質，周師傅指以一般家庭來講，可選擇百搭的花膠筒，花膠頭宜加鮑魚燜煮，更為入味，花膠尾用來做燉湯最適合。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

萬事如意

即葱油榆耳蟶子王，用上自家製葱油，味道濃郁，將榆耳和煮熟蟶子拌勻享用，清爽富濃香。 錦上添花

即花膠甘栗珍菌燜飯，有秀珍菇、雞腿菇和靈芝菇，白米加入雲南靈芝米和鮑汁燜煮，芳香味濃。 營運及廚藝總監

周世韜師傅 竹報平安

紅肉木耳小米浸娃娃菜用上質地軟滑的紅木耳，所有食材以上湯浸煮而成，小米能增加口感。 中菜部行政總廚

梁汝景師傅 橫財就手

即私房溏心吉品乾鮑魚扣圓蹄，圓蹄以鮑汁燜6小時再焗4小時至軟腍；南非吉品鮑魚以傳統方式燜煮，還可加錢配搭鮑汁鵝掌，分量十足。 金銀滿屋

即甜品嫣紅寶盒，粉紅色的丸子是白桃加士多啤梨朱古力，以寶盒盛載，相當好意頭。 龍馬精神

即蟹粉扒原隻龍蝦球玉液，用上蛋白加奶炒煮，放本地龍蝦球，表面再淋蟹粉芡，口感豐富。 包羅萬有

脆杞子舞茸萵筍炒鮮鮑片先將南非鮑魚切片，和其他材料炒煮，加點蠔油令鮑魚更入味，最後灑速凍杞子，添色添味。 鮑魚不時曬太陽，味道更香濃。 鴻運當頭

即花香烏龍茶煙熏脆皮雞，選用三黃雞加烏龍茶、桂花和玫瑰煙熏，之後放入風乾櫃兩日再慢炸，上桌前淋滾油至外皮香脆而成。 餐廳時尚裝潢配無敵海景，滿有氣氛。 金銀滿地

即黃金芝士脆鳳尾蝦，蝦隻去殼開邊不切斷，沾滿帕爾馬芝士再裹上炸漿後脆炸，彈牙香口。 餐廳主用餐區設計高貴古典。 花膠筒頭尾質感略有不同，燜鮑魚加點花膠頭，口感和風味更佳。