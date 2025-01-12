中醫教路 冬春預防人類偏肺病毒

內地疾控部門近日表示，14歲以下感染人類偏肺病毒（hMPV）人數有增加趨勢。這種作為能引發呼吸道感染的病毒，對嬰幼兒、老年人和免疫力低下人群的影響特別明顯。而冬春兩季正值呼吸道傳染病的高發季節，想免受病毒感染自然不可掉以輕心，請來註冊中醫黃晶晶教路，透過調理身體、增強免疫力及食療等方法，有效預防和緩解此類疾病的影響。

飛沫傳播 潛伏期長 人類偏肺病毒主要通過患者的飛沫及分泌物傳播，潛伏期約為3至6日，主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促等，一般要2至3周才能完全康復。人類偏肺病毒跟流感病毒的症狀相近，不過前者的潛伏期較長，黃醫師指出該病毒可感染所有年齡層的人群，但兒童、長者及免疫力弱的人士較容易受到感染，她進一步說明：「人類偏肺病毒感染患者通常病徵輕微並會自行痊愈，但要留意感染後病情進展，因可引致支氣管炎或肺炎等更嚴重情況。」

食療浸泡 增抵抗力 黃醫師謂從中醫角度，人類偏肺病毒引發的疾病屬「外感風邪」範疇，與「肺」和「脾」功能相關，當人體正氣不足時，外邪容易侵襲，導致咳嗽、氣喘、發燒等症狀。除了要作息規律及進行適度運動外，可對肺俞穴、足三里進行天灸來提升抵抗力並疏通經絡。食療方面，她指增強免疫力的藥材多是具備補氣健脾祛濕或清熱解毒功效，「推介黨參、白朮、茯苓、白扁豆、五指毛桃、黃芪、淮山、蟲草、紅景天及陳皮，經搭配後可放入日常湯水飲用。」手腳冰冷、常反覆感冒的話，可以100克艾草加5片生薑片煮水泡腳或浸浴，有驅寒強身之效。

分辨寒熱 按穴止咳 若不幸「中招」，黃醫師指中醫會按不同症狀來對症下藥，她解釋：「中醫從患者感冒症狀辨別寒熱，患者畏寒多，發熱少，多為風寒襲表；患者發燒重，畏寒少，兼舌紅苔黃膩，多為風熱或內傷濕熱導致。」若風寒初起，有流清涕 、噴嚏不停等症狀的話，推薦飲用紫蘇生薑茶。風熱感冒或發熱、咽痛為主要症狀的感冒，則推介魚腥草南北杏瘦肉湯。另外，咳嗽難奈不妨按定喘穴、天突穴及膻中穴3個穴道約2分鐘，可減輕症狀兼利氣寬胸。

撰文：林登麗

部分圖片：互聯網

目前沒有針對人類偏肺病毒的疫苗和特效藥物。 黨參、茯苓、白扁豆、淮山及陳皮等藥材有健脾祛濕功效。 魚腥草南北杏瘦肉湯以鮮魚腥草（圖）60克、南北杏各10克、陳皮半個、瘦肉250克及無花果3粒來煲煮。 註冊中醫黃晶晶 人類偏肺病毒主要症狀為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒及食欲不振等。 以艾草加生薑片煮水泡腳或浸浴，有驅寒強身之效。 天突穴位於胸骨上窩中央凹陷處，可通利肺氣、平喘、止咳。 對肺俞穴、足三里（圖）進行天灸能增強免疫力並疏通經絡。 可以紫蘇（圖）10克、生薑3片、葱白4根、甘草3克，以3碗水煮15分鐘來炮製紫蘇生薑茶。 膻中穴位於胸部正中線平第四肋間隙處，約兩乳頭之間，有利氣、止咳、平喘等功效。