ID.CODE虛實兼備 未來密碼

不少概念車都滿載着未來汽車的科技密碼，像為長途旅程而設的ID.CODE純電動概念SUV，不僅採用無B柱對開車門、特大玻璃車頂、電子側鏡頭、可180度轉動的前座椅等次世代設計元素，更搭載L4級自動駕駛及AI智能助手等，配合虛實兼備的先進科技，迎接智能移動出行未來。

造型時尚 人性互動 ID.CODE車長約5米，配備富雕塑感的頭冚、充滿力量感的輪拱、轎跑風格車頂線條，D柱設計更是Volkswagen首代Golf標誌性C柱的全新詮釋，造型時尚動感。不設傳統門把的對開式車門，可透過設於門框上的小型觸控感應裝置來電動開閂。加上採用纖幼的電子側鏡頭和平滑的超輕鋁製輪圈，進一步優化其空氣動力學性能。此外，當駕駛者或獲授權的使用者接近時，連接智能照明系統的水平式頭尾燈條還會自動開啟視覺和聽覺迎賓場景，其中設於頭冚下方的燈條更具備人性化互動功能，變出一對3D眼睛來眨眼歡迎乘客。

融合科技 變形車廂 車廂設計更是融合虛實科技的嶄新移動出行空間，錶台上橫跨左右A柱的Wide-R曲面顯示屏，除了可顯示電池狀態及導航地圖等資訊，還可呈現逼真的3D場景。4張獨立頭等艙式座椅能根據不同駕駛模式旋轉及調整坐姿。例如切換至L4級自動駕駛模式後，駕駛者也可變為乘客，軚環會自動收起騰出額外空間；前座椅亦可180度旋轉至與後排對座布局，聊天、閱讀、上網或欣賞電影，一切皆可隨心所欲；疲累時還可將座椅調校至睡眠位置，舒適地躺下休息。同時配備3D眼睛的前部照明系統和水平尾燈條，亦會與其他道路使用者互動，確保於L4級自動駕駛模式期間的高度行車安全。

AI助手 訊息提示 值得留意是，廠方稱為AVATAR的人像化AI虛擬助手不僅會於顯示屏和前擋風玻璃窗上，支援駕駛者及為乘客提供各種資訊和回饋，亦會於兩側玻璃車窗上現身。全新開發的兩側智能車窗表面整合了半透明顯示器，當感應到駕駛者靠近駕駛席一側車窗，AI虛擬助手頭像便會出來迎接，並提供重要訊息如未來兩小時的天氣預報等。至於大玻璃車頂還整合了近乎透明的光伏板，意味着此車除可經由車載鋰離子電池供電，還可藉着吸收光能補充電源。

本地車訊：500e玩味電蠍 開聲揸勁好Feel 久違了的意大利「500仔」，最近換上純電動力重返香港市場，Abarth 500e不僅以閃電和蠍子圖案作廠徽，更配上可開關的車外發聲系統，開啟後即帶來品牌既傳統又熱血的汽油引擎及排氣聲效，行電得來好聲又好Feel。新車貫徹動感小「蠍」背DNA，更免費升級一系列Turismo套件，除了18吋鑽石切割合金輪圈、壓鑄有Abarth字樣的金屬門檻、帶有黑色蠍子圖案的金屬運動加減速腳踏外，車廂更廣泛採用Alcantara超細纖維仿麂皮配高級皮革鋪陳。此外，全車座椅均有粉藍色和黃色雙縫線點綴，配搭蠍子圖案椅背壓花；運動前座加入了電熱功能，頭枕上還特別繡有黃色蠍子圖案，凸顯其跑格個性。

雖然單看155PS最大馬力和235Nm最大扭力不算亮眼，但對於一輛淨車重僅1,360kg的揭背車來說，絕對是好力，尤其是選用Scorpion Street或Scorpion Track駕駛模式，每次加速都會令人腎上腺素飆升。另配有Turismo駕駛模式，切換至此模式加速力會變得平穩。想揸得Hyper一點，大可於開車前透過10.25吋中央觸控屏幕，點選開啟車載的車外發聲系統，在仿真度極高的引擎及排氣聲效加持下，足以令整部車熱血升溫。

撰文：林登麗

不論是水平式頭燈或尾燈條，皆連接智能照明系統，具備人性化互動功能。 車頂整合近乎透明的光伏板，可吸收太陽能轉換成電能。 Wide-R曲面顯示屏橫跨左右A柱，除可顯示電池狀態及導航地圖等訊息，還可呈現逼真的3D場景。 Abarth 500e試駕車身披搶眼的Acid Green新色，車側還有黑色拉花及鑲有結合閃電和蠍子圖案的徽飾，強調其純電動身份。 玻璃天幕頂屬免費升級的Turismo套件配備，配備手動遮光簾。 無B柱對開式車門，打開後即可變出寬闊的車廂進出口，上落車更從容輕鬆。 當切換至自動駕駛模式，前座椅可180度轉至與後排對座布局。 U形軚環設計時尚，且不設傳統多功能按鍵，而是採用觸控感應板。 Abarth 500e不僅以閃電和蠍子圖案作廠徽，更配上可開關的車外發聲系統。 平底軚環以Alcantara超細纖維仿麂皮配高級皮革包覆。 車載L4級自動駕駛系統，整合先進的Lidar光學雷達、攝影鏡頭及中程雷達感測器等。 座椅可調節至不同坐姿，甚至調校成睡眠位置，舒適地躺下休息。 AI虛擬助手的頭像會於顯示屏及前擋風玻璃窗上，提供各種資訊及回饋。 尾箱標準容量185L，若將後排椅向前翻平可增至550L。