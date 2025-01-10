深圳5大新蒲點冰雪世界先睹為快

港人北上熱潮持續，預計2025年深圳會有更多嘢玩，皆因多個重量級新蒲點將於今年相繼落成，當中包括全球規模最大室內滑雪場、華南地區首間LEGOLAND，以及大型商場、自然博物館及文體中心等，一於全部記下來，Plan定今年深圳之旅啦！

寶安區：全國第一 公園正式開幕 鍾意滑雪的港人有福了，事關「深圳前海‧華發冰雪世界」將於今年底開幕，位處寶安區前海灣中心地帶，佔地約43萬平方米，單是「超雪中心」的建築面積便有10萬平方米，相當於11個標準足球場，難怪號稱全球規模最大室內滑雪場。它長期恒溫攝氏零下3至5度，配備第6代「室內分布式造雪系統」，能製造媲美天然粉雪的效果。還擁有5條專業賽事級滑雪道、2個地形公園及1個娛雪區，滑雪道長約450米，垂直落差達83米，兩項數字均位列全國第一。

它擁有先進的拖掛式包鎖纜車，運載能力達每小時2,400人次，大大節省遊客排隊上坡的時間。場內設有租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校及VIP室等區域，附近還會興建冰雪主題高級酒店、年輕都市文娛商街及Funmix活力空間。特別一提，最近同名公園已率先啟用，以冰雪為主題兼24小時開放，設有長滑梯、彈床、繩網等設施，帶埋小朋友來放電一流。

南山區：綠化商場 多個名牌進駐 K11 ECOAST位於蛇口太子灣海濱，建築面積近23萬平方米，涵蓋購物藝術中心、多用途展覽空間及辦公大樓，將成為深圳最大的購物中心之一。項目延續品牌「藝術、文化、自然」概念，由超過50位全球頂尖藝術家及建築師共同打造，設有南北兩館，地面加地下一共10層，不但設有270度海景餐廳、Promenade海濱長廊及寵物天地，更擁有面積逾6萬平方米的室外綠化空間。據聞不少國際品牌將會進駐，包括NBA Hoop Park、meland、星際傳奇、聯娛影城、高級私人會所Gentry Club等，食肆則有費大廚辣椒炒肉、八合里牛肉火鍋等。

龍崗區：坂田之丘 舉辦電競比賽 坂田街道文體中心預計於2025上半年正式啟用，位處龍崗區坂雪崗科技城，項目建築面積約7.3萬平方米，分為地下3層及地上9層，旨在打造集商業、文化、體育、娛樂於一身的特色新地標。內部設有小劇場、展廳、羽毛球館、攀岩館、籃球館、乒乓球館、瑜伽舞蹈教室、健身房等設施，當中的大型智慧體育綜合館更可變身為電競館，可承辦全國性的電競比賽。中心另一特色是主館外側連接雙螺旋跑道，讓跑友環繞慢跑至屋頂的空中觀景台。

坪山區：自然展館 鋼鐵巨蛇打卡 被譽為深圳市「新時代十大文化設施」之一，坪山區自然博物館預計於今年底落成。博物館由一座單體建築組成，外觀以當地燕子湖及其形成的三角洲地形為設計靈感，既像河流又像一條鋼鐵巨蛇，破格前衞值得打卡。其佔地10.53萬平方米，分為地面5層及地下2層，建有陳列展覽區、公共服務區、教育展示區、藏品保管保護區、綜合業務與學術研究區等，集收藏、展覽、研究及自然科普教育等功能於一體。而且場館加入保溫隔熱設計，配合高效冷熱系統，達到環保節能效果。

大鵬新區：積木天地 百項遊戲設施 以後想去LEGOLAND唔使搭飛機啦！皆因深圳LEGOLAND有望於今年在大鵬新區南澳開幕，離羅湖只有1小時車程。預計佔地58萬平方米，屬全球最大的樂高樂園，並以中國歷史、文化及生態為主題，分為9個區域提供逾100項遊戲設施，包括鬼屋、過山車、攀岩牆、駕駛學校、激光迷宮、4D電影院、迷你摩天輪、湍河獨木舟等，更設有全球最大、提供1,000個座位的主題劇場。附近另建有樂高水上樂園、樂高探索樂園兩大區域，還有主題樂園酒店、城堡酒店、寶藏島酒店等，提供逾1,000個房間，令人期待。

撰文：陳志滔

建有長約450米的國內最長滑雪單道，可承辦國際滑雪賽事。 剛開幕的公園以冰雪為靈感，現可免費入場打卡。（小紅書@騎著蝸牛去旅行） 建築融入自然與環保設計，並加強自然採光效果。 智慧體育綜合館能舉辦全國性的大型電競比賽。 在屋頂公園可眺望燕子湖一帶自然景觀。 附近另設有水上樂園，預計會建有多個滑梯及嬉水設施。 自帶半露天式主題商業街，滑雪順便Shopping。 滑雪場建築成「藍鯨躍海」曲線，辨識度相當高。 鄰近蛇口太子灣海濱，購物完可到海濱長廊散步。 展館恍如一條鋼鐵巨蛇，造型獨一無二。 提供逾100項遊戲，招牌過山車Dragon Coaster都有得玩。 位處前海灣中心地帶，鄰近新酒店及商場，全面打造為復合型文化旅遊綜合體。 NBA Hoop Park集運動、零售及球星活動於一身，籃球迷必到！（小紅書@mis小姐姐） 文體中心又名「坂田之丘」，外觀十分科幻。 館內將展出多件珍貴的野生動物標本。 扮成Minifigure的工作人員會在樂園穿梭，要把握機會合照啊！