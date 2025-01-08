爽歎紅海新Resort貴絕中東

位於沙特阿拉伯西海岸的紅海地區，周圍環抱着全球第四大堡礁群及逾90個保留自然原貌的島嶼，當地政府正進行將該地區開發為豪華旅遊目的地的紅海計劃，預計2030年將興建50間豪華度假村，打造「紅海馬爾代夫」。不用怕「等到頸都長」，事關已有度假村率先於藍洞群島中的烏瑪哈特島（Ummahat Island）開業，佔地達100公頃，提供63間水上和沙灘別墅，而房租收費更冠絕中東地區。與此同時還有兩間重量級度假村相繼進駐，絕對想先住為快！

水上別墅 盡覽景致 需乘搭水上飛機或船隻抵達的烏瑪哈特島，周圍環繞着原始的珊瑚礁及清澈海水，而這個人迹罕至的島嶼，上年有豪華度假村Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve開業，其最低房價每晚由SAR8,250（HK$17,325）起跳，超越杜拜帆船酒店成為中東地區最昂貴酒店。度假村找來知名建築設計公司Foster+Partners操刀，提供63間水上及沙灘別墅，其中31間為水上別墅，由高架環形步道相連，並鋪設直達海面的通道。別墅面積由151平方米起跳，最大房型為三房的Royal Nujuma Villa，面積達359平方米，最多可容納7人入住，均提供私人管家服務、露台、海景泳池和觀星望遠鏡，可將廣闊大海和壯麗星辰盡收眼底。其他配套方面包括4間餐廳，均由米芝蓮星級主廚Lucas Julien-Vauzelle監督，分別有主打法式糕點和黎凡特料理的全日餐廳Sita、地中海餐廳Jamaa、海鮮餐廳Tabrah和酒吧Maia等。酒店還設有Neyrah水療中心提供身體按摩、臉部護理等服務，另有最先進的潛水中心提供潛水課程、深海遺迹潛水導覽、以及島嶼外礁周圍的浮潛體驗。Water Villa房價每晚SAR10,400起（約HK$21,840）。

名師設計 螺旋外貌 同樣位於烏瑪哈特島有在上年開幕的豪華度假酒店The St. Regis Red Sea Resort，剛登場不久便被國際旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》的2024年讀者評選獎中獲評為「中東最佳酒店」第4名。酒店擁有90幢別墅，分為海上和陸地兩大類型，面積由75至349平方米不等，均配備私人泳池、日光浴平台、管家服務和落地玻璃窗，無時無刻都能欣賞絕美海景。特別一提的是，別墅建築出自日本建築設計大師隈研吾手筆，當中建於海上的珊瑚別墅採用獨特的螺旋外形，靈感源自碧波下的珊瑚礁生態，而陸地別墅則以周圍的沙丘景觀為靈感。室內裝潢由頂級設計師Kristina Zanic操刀，以鮮艷色彩為主調，融入沙丘和珊瑚礁等元素，呈現中東海島風情。酒店擁有5間餐廳和酒吧，分別有炮製中東料理的Nesma、專營日式料理的Gishiki 45、主打環球美食的Tilina和供應精緻便餐及飲料的The St. Regis Bar等。另有兩個室外泳池、健身房和水療中心，還有水上運動中心提供帆船、划艇、浮潛和潛水等選項，及健行和踩單車等戶外活動。房價每晚SAR5,880起（約HK$12,348）。

破格造型 美觀環保 去年11月開幕的Shebara Resort是紅海計劃旗下第4間開幕的度假村，坐落在與世隔絕的謝巴拉島（Shaybarah Island）上，住客需乘搭包船或水上飛機才能到達。提供73間別墅，包括38間水上別墅和35間海濱別墅，最大特色是別墅的外觀為不銹鋼球體設計，恍如海上飄浮的飛碟，其帶有拋光的鏡面設計並非「得個樣」，透過反射太陽光線，可大幅提高建築的能源性能。這裏同時設有自家太陽能發電廠供電，另有太陽能海水化淡設施和島上廢料回收系統，實現永續旅遊的願景。餐飲美食同樣有不少選擇，度假村設有5間餐廳，包括日系秘魯菜餐廳iki.roe、由米芝蓮星級大廚Marco Garfagnini主理的地中海餐廳Ariamare、啤酒館Lunara、黎凡特料理餐廳Saria Pool Bar & Grill和僅限成年人享用的池畔酒吧Solera。其他設施包括水療中心、健身房、一個家庭泳池和一個僅向成年人開放的日落景觀泳池，還有一條長約30至40米的珊瑚礁斜坡步道，可盡情探索周邊豐富的海洋生態。房價每晚SAR9,000起（約HK$18,900）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

度假村31間水上別墅由高架環形通道連接，規格媲美頂級馬爾代夫度假村。 全日餐廳Sita打造成獨特的編織木亭，主打法式糕點和黎凡特料理。 別墅室內空間以柔和的大地色為主調，營造現代優雅氛圍。 度假村有別於一般設計，採用嶄新的不銹鋼球體外觀，科幻感十足。 水上別墅享有全景視野，視覺上與廣闊大海無縫銜接。 最大房型為三房的Royal Nujuma Villa，可容納7人入住。 Neyrah水療中心內含獨立理療室，帶來各種護理服務。 每幢別墅設有私人泳池和落地玻璃，可盡情飽覽海景。 外觀以拋光鏡面打造，能透過反射光線提升建築的能源效益。 在iki.roe盡情享受日系秘魯菜，並同時欣賞紅海地平線景致。 每間水上別墅均附設私人泳池，讓你邊游邊享無敵海景。 別墅最大亮點是其呈螺旋形的外觀，靈感取自原始珊瑚礁生態。 提供多款餐飲體驗，從中東到現代日式料理均一應俱全。 Overwater Villa內可看到紅海碧綠海浪與海岸相擁的畫面。 另有僅向成年人開放的日落景觀泳池。