尖端建築設計 衝擊視覺

作為多邊形結構中最穩固的三角形，隱含尖銳、進取、穩定、均衡等象徵意義，當它成為建築物的外露結構時，往往能在視覺上帶來更強的衝擊力，像今次介紹的概念建築均採用三角造型，有的像字母「A」，有的像山峰，在大自然的襯托下，散發出媲美雕塑的美感。

Zhobin Cabin@伊朗馬贊德蘭 設計師Mohammadreza Norouz構思於伊朗馬贊德蘭（Mazandaran）建造的林中小屋「Zhobin Cabin」，名字發音跟波斯語中帶有尖銳意思的「Zhubin」相近，反映建築物的尖端造型。從正面看，「Zhobin Cabin」的輪廓是一個等邊三角形，貌似英文字母「A」；從側面看，三角形的兩條等邊採用弧線設計，一直向地面延伸，其形態猶如鳥喙張開的模樣，有趣又有美感。

「Zhobin Cabin」的建築面積為350平方米，從預想圖所見，一樓採用開放式布局，當中有客廳、用餐區、廚房等，為社交聚會提供場所；二樓為私人空間，設有連浴室的主人房、供孩子玩耍的遊戲室；三樓是一間特色客房，同樣配備浴室，並擁有極佳的觀景視野。另外，「Zhobin Cabin」的正面以有利採光的落地玻璃取代石屎牆，再配合倒「V」形天窗，可大大減低室內空間的局促感。

The Jungle Bride@美國紐約州 同樣出自設計師Mohammadreza Norouz的概念建築「The Jungle Bride」，受同名小說啟發，為故事中定居於叢林的逃婚新娘度身訂造，旨在反叛當代建築的規範。根據設計師的構想，它坐落於美國紐約州Bedford Hills，造型為三角柱體，外觀呈黑白相間，其設計靈感來自婚紗，表層的漆面處理則讓人聯想起鋼琴琴鍵，襯以拱形窗框、螺旋形梯級、鹿角裝飾等細節，像一件被大自然擁抱的巨型雕塑。

同場加映：時尚金字塔：Eternal Apex 出自設計工作室Atoz.Design的「Eternal Apex」，其造型設計受古埃及金字塔所啟發，當中一面為玻璃幕牆，有利採光之餘，當夜幕低垂，室內光線從玻璃窗透出，令這座金字塔添上一層金光！室內設計方面，無論客廳、睡房、浴室均融入三角元素，可謂各有特色，其中客廳的尖頂天花配上大面積天窗，更是氣派十足！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

正面看去，建築物的輪廓極像英文字母「A」。 這座受小說《The Jungle Bride》啟發的概念建築，建築面積為875平方米。（ig@norouzdesign） 小屋連接戶外休息區和泳池。 一室木地板、木家具，令睡房空間變得暖洋洋。 除了落地玻璃窗，屋頂更裝有倒「V」形天窗。 建築物加入不少有趣的細節。 在夜幕下，「Eternal Apex」像一座黃金金字塔，貴氣逼人。（ig@Atoz.Design） 浴室的牆壁與地板鋪上黑色雲石，格調神秘又迷人！ 外牆以米色條紋木材鋪設，並襯上黑色金屬框架。 拱形大窗可為室內引入充足自然光。 尖頂天花配上大面積天窗，加上落地玻璃，令客廳顯得氣派十足。