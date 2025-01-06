歐陸美饌 各領風騷

Red Prawn Crudo

生紅蝦薄片放點用糖和醋浸漬的茴香粒，再加點橙皮和白色高湯忌廉，混入日式風味。

歐洲人熱愛和享受生活，工作以外，會安排多項消閒活動，對飲食也有追求。近日有新開的西餐廳登場，想慶祝又或愛多元化的口味，首選融合多國風味的歐陸菜，愛熱鬧又或作親友聚會，適合分享的西班牙佳餚是不錯之選，想品嘗美味的歐陸美饌，隨時都得。

現代滋味 融合歐洲各國大成的歐陸菜系，一向備受歡迎。剛於灣仔開業的現代歐陸餐廳由行政總廚Jack Carson主理，他以擅長的法式廚藝融合不同食材，打造富層次的美食。餐廳劃分兩個不同的區域，裝潢華麗的Dining Room為客人提供傳統創意兼備的高級菜餚。好似粉嫩吸睛的紅蝦薄片，配橙皮和醃漬茴香，再加點高湯忌廉享用，酸香嫩滑。油甘魚配冬瓜這個新穎配搭，加點果汁、果醋和芥末，酸甜果香和鮮味的油甘魚可謂天作之合，是大廚自創的食譜。分量十足的酸菜香腸燉肉，集了豬腩肉、鴨腿、白腸和酸菜於一身，啖啖肉又各有層次，酸菜能平衡肉味。鄉村冷肉醬以冬季水果芥末醬和烤麵包配搭，濃而不膩。素食之選有茄子拿破崙，瑞士紅菜頭和炸茄子配羅馬番茄及Ricotta芝士，口感豐富。甜品有開心果焦糖布丁和朱古力流心蛋糕等選擇，用餐時配葡萄酒或雞尾酒，分外圓滿。

輕鬆區域 想輕鬆一點，可以選擇供應輕食的Bar & Grill區域。煙熏牛肉三文治以醃製15日的牛胸腹肉，配甜芝士、酸菜和醬汁，大啖咬下去，肉香四溢。烤香的加拿大豬扒配甘筍蓉和舞茸菇，甜味蔬菜提升肉味。看似港式碟頭飯的海鮮Gumbo，蔬菜魚湯內就有蝦肉、蟹肉、蠔和秋葵等食材，每一口都咁鮮味。至於香辣海鮮長通粉，香辣番茄醬配香腸和蝦肉，拌勻吃香辛開胃。其他還有經典封門柳配薯條、燒烤豬肋排或雞肉烤薄餅等，和三五知己慢慢食慢慢傾，作午餐或下午茶都很合適。

（查詢電話：2808 0882）

貼地料理 要數歐陸菜中較為輕鬆隨性又適合大班親朋分享的菜餚，西班牙菜肯定是其中之一。大坑新開的西班牙餐廳主廚Chef Amaru指，在西班牙飲食文化中，Tapas佔有重要的位置，琳琅滿目的小食讓客人們分享，分量適中又可依個人喜好自由配搭，最重要是價錢親民又地道。

店內有多款開胃的Tapas選擇，香口的伊比利亞黑毛豬炸丸子或鱈魚炸丸子，再加一件香烤火腿及西班牙芝士三文治，作下午茶是不錯之選。經西班牙官方認證的白蘆筍，簡單用鹽水醃製，蘸蒜香蛋黃醬享用，滋味奇佳。冬日寒冷，當然要來點熱食，歷史悠久的辣肉腸燴牛肚最初是一款鄉村農家菜，牛肚加西班牙辣肉腸、調味料和香料長時間燉煮，軟腍入味。另一道西班牙紅辣椒辣肉腸，是來自巴斯克地區的半醃香腸，煎香後再加蘋果酒和月桂葉烹調，惹味無比。

高質烤肉 店內備有西班牙全手工製作的高級烤爐，用來烹調肉食最好不過。人氣的炭烤燒雞，本地雞隻先醃24小時，烤至表面焦香後配古巴風味的Mojo醬汁，啖啖肉好滿足。傳統乳豬經16小時慢煮，再放入炭烤爐烘烤至外皮香脆。主食方面，必吃的西班牙飯除肉類和海鮮選擇外，也可選雅枝竹做主角，米粒以甜椒、洋葱和大蒜等製成的Sofito香料醬汁炮製，表面鋪滿雅枝竹和大蒜蛋黃醬，清新美味。

（查詢電話：9169 0298）

地道開胃菜 有指西班牙Tapas一詞是由自西班牙文的Tapa演變而來，分冷盤、漬物、炸物和麵包等不同種類。按地區和食材供應會有不同變化，如北部多以海鮮為主，東南地區主打蔬菜，南部人愛吃炸魚類的小食。至於中部，大多喜愛香腸或肉類製品，各有特色。除了Tapas，小食按分類還有不同名稱，如Pintxos會在麵包上放不同配料，再用牙籤串實。Montaditos同樣會用麵包配不同食材，但就不會用牙籤。Bocadillo和Montaditos差不多，多選用長麵包切件，抹蛋黃醬或番茄醬等醬汁，再配其他食材享用。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

Penne Jambalaya

辣番茄醬加甜椒、洋葱等煮成醬汁，和意粉、雞肉、Andouillette腸、蝦肉等拌勻享用，辛香惹味。 The Reuben

烤麵包內放滿慢煮的煙熏牛肉、甜芝士、酸菜及俄式醬汁，酸菜剛好平衡了肉的味道。 白蘆筍

有西班牙官方DOP認證，以鹽水醃後烚煮，加點香蛋黃醬和西班牙伊比利亞火腿，軟嫩無渣。 西班牙紅辣椒辣肉腸

富煙熏氣息的香腸煎香至滲油脂，加蘋果酒和肉桂葉烹調，待醬汁焦糖化後享用，辛香入味。 Pintxos又名Pinchos，是會用牙籤串起的小食。 Choucroute Garnie

酸菜上放置了慢烤豬腩肉和醃製10小時油封鴨腿，再加燒白腸添加口感，肉味滿滿。 行政總廚Jack Carson 辣肉腸燴牛肚

新鮮牛肚以西班牙辣肉腸、橄欖油、大蒜、孜然、丁香和辣椒等慢煮6小時，用麵包蘸沾也好吃。 主廚Chef Amaru Bocadillo多在麵包上放配料和醬汁，不用牙籤。 Seafood Gumbo

蔬菜加魚骨熬煮湯底，再加洋葱、茴香、蟹肉、蝦肉和蠔等煮至濃稠，鮮味十足。 Bar & Grill設有酒吧和高身卡座，另有半戶外區。 西班牙雅枝竹飯

炒香蒜頭和洋葱，加西班牙Bomba米炒勻，放Sofito香料醬汁煮製，和雅枝竹及大蒜蛋黃醬拌勻吃，清香易入口。 用餐區空間感十足，時尚又熱鬧。