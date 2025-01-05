告別瘙癢 毛衣舒適穿必學貼士

冬季必備衣服一定少不了毛衣，既容易配搭，保暖效果亦一流。但不少人一穿毛衣皮膚便會瘙癢或刺痛。但其實只要購買前或穿着前略花工夫，便能將毛衣帶來的不適感大幅減少。想舒適地以毛衣添暖意的話，不妨參考以下貼士！

材質挑選 首推羊絨 毛衣令皮膚發癢或刺痛的成因眾多，主因是毛衣的材質，當中標示為「羊毛」的羊毛毛衣大多纖維又粗又硬，容易令皮膚瘙癢並引起刺痛感。另外，覆蓋頸部的高領毛衣或貼身款式往往會刺激皮膚。針對上述原因，購買毛衣時應選擇羊絨（Cashmere，又稱茄士咩）的製成品，不同於一般羊毛，其纖維細而柔軟，保暖性極佳兼不易變形。款式方面，避免高領毛衣和緊身設計，應選擇Size較寬鬆的，令毛衣與皮膚之間有一些空間，或先穿上「打底衫」減少摩擦。

先洗一次 緩減刺激 羊毛製品很容易被洗滌損壞，因此最好少洗，但若擔心穿上身後的不適感，建議使用溫和的洗滌劑手洗一次，然後以織物柔軟劑處理。事關織物柔軟劑具有軟化纖維、纖維尖端變豐滿的效果，令毛衣與皮膚接觸時會較少刺激。亦可參考日本洗衣達人兼洗衣店店長Chum博士分享的「蓬鬆水」方法，將100毫升清水和5毫升護髮素倒入噴霧瓶中搖勻，接着噴在毛衣的領口、手腕等容易接觸肌膚的部位，最後邊吹乾沾濕部位、邊撫平毛衣，就能防止毛衣纖維突出兼減輕刺痛感。

天氣乾燥 保持滋潤 若穿着觸感柔軟的毛衣仍感到刺痛的話，這可能是皮膚狀況不好所造成。當空氣乾燥時，皮膚最外層角質層的含水量下降，導致皮膚乾巴並令屏障功能下降，使其對輕微的刺激更加敏感，尤其四肢和肚皮等油脂分泌較少的部位最為明顯。當毛衣和針織品中使用的纖維接觸到乾燥、敏感的皮膚時，會引起刺痛和瘙癢。所以要使用身體乳霜來保持滋潤。建議以油性乳霜取代保濕效果較差的水性乳霜，同時洗澡溫度不要高於42℃，以免熱水帶走皮膚上的油脂。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網