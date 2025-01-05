副刊

告別瘙癢 毛衣舒適穿必學貼士

不少人愛毛衣穿上身的暖意，卻又怕隨之而來的瘙癢和刺痛。 不少人愛毛衣穿上身的暖意，卻又怕隨之而來的瘙癢和刺痛。
不少人愛毛衣穿上身的暖意，卻又怕隨之而來的瘙癢和刺痛。
冬季必備衣服一定少不了毛衣，既容易配搭，保暖效果亦一流。但不少人一穿毛衣皮膚便會瘙癢或刺痛。但其實只要購買前或穿着前略花工夫，便能將毛衣帶來的不適感大幅減少。想舒適地以毛衣添暖意的話，不妨參考以下貼士！
材質挑選 首推羊絨
毛衣令皮膚發癢或刺痛的成因眾多，主因是毛衣的材質，當中標示為「羊毛」的羊毛毛衣大多纖維又粗又硬，容易令皮膚瘙癢並引起刺痛感。另外，覆蓋頸部的高領毛衣或貼身款式往往會刺激皮膚。針對上述原因，購買毛衣時應選擇羊絨（Cashmere，又稱茄士咩）的製成品，不同於一般羊毛，其纖維細而柔軟，保暖性極佳兼不易變形。款式方面，避免高領毛衣和緊身設計，應選擇Size較寬鬆的，令毛衣與皮膚之間有一些空間，或先穿上「打底衫」減少摩擦。
先洗一次 緩減刺激
羊毛製品很容易被洗滌損壞，因此最好少洗，但若擔心穿上身後的不適感，建議使用溫和的洗滌劑手洗一次，然後以織物柔軟劑處理。事關織物柔軟劑具有軟化纖維、纖維尖端變豐滿的效果，令毛衣與皮膚接觸時會較少刺激。亦可參考日本洗衣達人兼洗衣店店長Chum博士分享的「蓬鬆水」方法，將100毫升清水和5毫升護髮素倒入噴霧瓶中搖勻，接着噴在毛衣的領口、手腕等容易接觸肌膚的部位，最後邊吹乾沾濕部位、邊撫平毛衣，就能防止毛衣纖維突出兼減輕刺痛感。
天氣乾燥 保持滋潤
若穿着觸感柔軟的毛衣仍感到刺痛的話，這可能是皮膚狀況不好所造成。當空氣乾燥時，皮膚最外層角質層的含水量下降，導致皮膚乾巴並令屏障功能下降，使其對輕微的刺激更加敏感，尤其四肢和肚皮等油脂分泌較少的部位最為明顯。當毛衣和針織品中使用的纖維接觸到乾燥、敏感的皮膚時，會引起刺痛和瘙癢。所以要使用身體乳霜來保持滋潤。建議以油性乳霜取代保濕效果較差的水性乳霜，同時洗澡溫度不要高於42℃，以免熱水帶走皮膚上的油脂。
撰文：李芷玲
部分圖片：互聯網
羊絨的纖維一般來自喀什米爾山羊，觸感柔軟纖細、富有彈性。羊絨的纖維一般來自喀什米爾山羊，觸感柔軟纖細、富有彈性。
羊絨的纖維一般來自喀什米爾山羊，觸感柔軟纖細、富有彈性。
穿着毛衣前先用手洗一次，可減少穿着時的不適感。穿着毛衣前先用手洗一次，可減少穿着時的不適感。
穿着毛衣前先用手洗一次，可減少穿着時的不適感。
皮膚乾燥會令屏障功能下降，對輕微的刺激更加敏感。皮膚乾燥會令屏障功能下降，對輕微的刺激更加敏感。
皮膚乾燥會令屏障功能下降，對輕微的刺激更加敏感。
不同羊毛製成的紗線，手感及保暖程度差別甚大。不同羊毛製成的紗線，手感及保暖程度差別甚大。
不同羊毛製成的紗線，手感及保暖程度差別甚大。
織物柔軟劑具有軟化纖維等效果，令毛衣與皮膚接觸時會較少刺激。織物柔軟劑具有軟化纖維等效果，令毛衣與皮膚接觸時會較少刺激。
織物柔軟劑具有軟化纖維等效果，令毛衣與皮膚接觸時會較少刺激。
建議選擇油性身體乳霜，令肌膚更好地鎖住水分。建議選擇油性身體乳霜，令肌膚更好地鎖住水分。
建議選擇油性身體乳霜，令肌膚更好地鎖住水分。
毛衣應挑選Size較寬鬆的，避免高領和緊身設計。毛衣應挑選Size較寬鬆的，避免高領和緊身設計。
毛衣應挑選Size較寬鬆的，避免高領和緊身設計。
將清水和護髮素搖勻並向衣領等部分噴射，有效防止毛衣纖維突出。將清水和護髮素搖勻並向衣領等部分噴射，有效防止毛衣纖維突出。
將清水和護髮素搖勻並向衣領等部分噴射，有效防止毛衣纖維突出。
洗澡溫度應在42℃或以下，避免熱水將油脂帶走。洗澡溫度應在42℃或以下，避免熱水將油脂帶走。
洗澡溫度應在42℃或以下，避免熱水將油脂帶走。
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