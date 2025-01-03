寶安新地標啤酒小鎮打卡暢飲

深圳近期有多個新商場開業，當中不少集中在寶安區內，而且各有特色，最新鮮熱辣有Brewtown啤酒小鎮，全場罕有地以啤酒為主題，有得痛快暢飲之餘，仲可以同巨型酒樽打卡，帶來不一樣的購物體驗。唔夠喉的話，仲有新派娛樂場所及食肆匯聚的新蒲點選擇，滿足港人食玩買需要。

精釀巨樽 星級店舖 Brewtown啤酒小鎮剛於上月開幕，位於寶安區新安街道的尖岡山核心區域，乘深圳地鐵至興東站C出口，再步行約360米即可到達。原址是深圳啤酒廠的一部分，現改建為以啤酒為主題的開放式街區商業項目，全場佔地近5萬平方米，處處都是啤酒相關裝飾和建築，例如作為地標的巨型酒樽、隨處可見的釀酒管道、啤酒發酵車間等；加上散落於不同角落的啤酒巡遊車，甫步進已有微醺紓壓感覺，比其他一式一樣的商場更添新鮮感。附近仲有不少娛樂體驗，例如可到精釀工廠直擊啤酒製作過程，更可以即場試飲；還可到啤酒博物館了解其歷史文化；或到雪花廣場跟歷史遺迹打卡，足夠玩上大半天。

場內有不少星級店舖進駐，例如全國首家雪花Bistro酒館、知名音樂表演場所MAO Livehouse、大型密室逃脫旗艦店大笨象‧黎明將至、美國毛公仔專門店Punchkins、可愛雜貨店Call me Panda等。開幕初期設有800米長的發酵工廠街區，多達8間快閃盒子店發售年輕人至愛的潮物。食肆更是包羅萬有，主打深圳本土精釀的半噸Halfton，這裏屬寶安區首店，另有網紅店御牛紀岩烤牛排、主打中式口味的雪糕店中氣食族等。此外，商場不時舉辦音樂會、燈光騷等活動，最近就有詩意AI深圳光影藝術展，透過雪花博物館「筒倉」呈現別開生面的光影表演。

超大影院 另類體驗 同樣位於寶安區的萬豐海岸城，距離地鐵11號綫馬安山站約870米，佔地20萬平方米屬區內最大商場之一，由6層A館及3層B館組成，中間有3公里長的公共平台及連廊串聯在一起，加上鄰近2.5萬平方米的海岸公園，同時滿足購物及休閒需要。商場雲集超過300個品牌，必到擁有深圳首個五星級豪華CINITY LED影廳的海岸影城，4K銀幕闊達20米，睇戲極之震撼。其他新派娛樂包括可觀看VR大空間電影的游幕、提供踩方格互動體驗的蹦蛋小隊、全店走Cyberpunk風格的高調Party潮K。另有潮流文創店KKV、大型夾公仔店Youyoumi及擼貓專門店爪爪喵星球等亦落戶於此，山姆超市更將於今年開業，適合一家大細Shopping。至於餐廳有超過100間，當中潮末江湖是潮汕美食街，知名海鮮自助餐喜庭、遇見燒吧燒烤、麵包手信店卡瑪王子均有開設分店，簡直是吃貨天堂。

美食匯聚 選擇豐富 單看「仟里食家」這商場名字，就知道是以食為先！雖然僅開業3個月，但由於位處地鐵5號綫洪浪北站D出口附近，交通方便之餘更雲集超過50個餐飲品牌進駐，故吸引不少人前來「搵食」。近3萬平方米的新場由「盒子＋街區」組成，港人熟悉的食肆如八合里牛肉火鍋、四季椰林椰子雞、探魚烤魚及湘西婆婆‧砂鍋湘菜等統統有齊。天寒地凍推介食龍發雞煲，雞肉嫩滑且辣度適中；同場豬肚雞煲、石橄欖雞煲、醬香牛蛙煲也值得一試。另一間Yi iveen甜品工坊‧意面簡餐主打手工意粉，提供牛肝菌醬雞肉、青藤椒牛肉等多種風味。而且甜品選擇豐富，荔枝酒釀流心入口清甜，法式空氣椰子慕斯椰香濃郁，食完晚飯再加上甜品消夜定必滿載而歸。

同場加映：天河南館 必掃俄貨 除了寶安區之外，深圳其他區亦有很多新場開幕，好似羅湖天河城南館於2024年9月底投入服務，地庫直駁地鐵5號綫及7號綫交匯的太安站，從羅湖前往只需21分鐘，連埋原有的北館加起有12萬平方米。當中南館主要提供生活娛樂設施，如即將開幕的俄羅斯國家館，網羅逾3,000種俄國地道貨品；全境方舟是大型電玩城，包攬多種電子遊戲。再者這裏設有KK桌球俱樂部、知名跳舞學校九條街、自設泳池的壹品游泳健身等，啱晒好動一族。特別一提是商場直通1.4萬平方米的金啤坊藝術街區，此處免費開放，Shopping完可順道打卡。

撰文︰陳志滔

四處設有啤酒相關的大型裝置，打卡一流！（小紅書@miiioo） 場內有售各式年輕人潮物，充滿創意。（小紅書@miiioo） CINITY LED影廳的銀幕闊達20米，帶來沉浸式4K視覺體驗。 A館除了地上6層，還有兩層地庫，吸引超過300個品牌進駐。 牛肝菌醬雞肉意粉，帶有獨特的香濃味道。 俄羅斯國家館貨品涵蓋當地日用品及零食。 佔地近5萬平方米，集餐飲、娛樂、潮流及生活店舖於一身。（小紅書@圈創空間） Call me Panda的貓貓潮流用品，女士見到實心心眼。 蹦蛋小隊主打近年流行的踩方格遊戲，玩完保證爆汗。 新場匯聚來自五湖四海的饕餮美食，總有一款啱各位口味。 法式空氣椰子慕斯入口即化，賣相與味道兼備。 九條街提供街舞、爵士、K-Pop等跳舞課程。 晚上的巨型啤酒裝置還會亮燈。（小紅書@愛吃的羅糯糯） 昔日啤酒廠變成商場，讓人免費入內參觀拍照。（小紅書@Nike） 高調Party潮K的特色卡拉OK房，將多個屏幕串連成巨幕。 雞煲嫩滑入味且分量十足，食完再用原湯打邊爐。 隨着南館開幕，天河城一躍成為羅湖區最大商場。