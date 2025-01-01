「清調防補」四字訣 迎接健康2025

新一年新開始，係時候將身體Reset至健康狀態！最近坊間流行「清、調、防、補」四字訣保健養生概念，今次請註冊中醫師許懿清博士講解當中理念，助大家迎接健康新一年。

清除廢物 中藥為主 許醫師指，傳統中醫治病有八法，分別是「汗、吐、下、和、溫、清、消、補」，而「清、調、補、防」某程度源自以上理念。「『清』指用不同藥材或方法，去掉人體的廢物如熱、火、濕、痰等。手法以服用中藥及藥膳為主，輔以針灸、按摩、推拿等方法。若針對清理宿便的話，吃潤腸通便的食物也很有效，例如蔬菜、紅肉火龍果、麒麟果、西梅、番薯等。」惟醫師提醒，「清」法不宜長期使用，對產後體虛、素體陽虛者尤應慎用。

調理身體 預防疾病 「調」解作「調理」，「防」即「預防」，兩者均與中醫主張的「治未病」概念有關。假如身體虛弱，可在發病前調養身體，固本培元以預防各種毛病。許醫師表示︰「中醫調理身體的五大自然療法包括氣血調理、滋補養生、臟腑調整、改善不適和促進氣血暢通，令身體恒常處於相對的『陰平陽秘，氣血安和，臟腑協調』健康狀態，現代人稱之為『找回內在的平衡』。」調理身體內在環境不僅能改善身體機能，還能增強精神活力，有利於保健、養生、美容、防病及強健體質。

補養五臟 因時制宜 「補」即補養、補益，補養人體氣血陰陽的不足，治療各種虛證的方法，又分補氣、補血、補陰、補陽等，宜結合五臟之虛補益五臟。她補充︰「很多著名的古方，如八珍湯、四君子湯、補中益氣湯、十全大補湯等都有補身作用。」惟補身要按體質及因時、因地來揀選藥膳湯水，例如冬季陽氣收藏，氣血趨向於裏，此時進補營養更易於吸收儲藏；而清晨陽氣始生，日暮陰氣始旺，服用補陽藥以早上為宜，服用滋陰藥則以黃昏為佳。

湯水推介 四君子湯

材料︰人參、炙甘草、白朮、茯苓

做法︰先將材料洗淨，加水煮滾後改文火煮60分鐘，可加入生薑、大棗，隔渣取茶即成。

效用︰人參與炙甘草益氣，茯苓和白朮均有健脾養胃祛濕功效；若怕身體承受不了人參，可轉用性質較平和的黨參。惟留意有外感者不宜飲用。

四物湯

材料︰當歸、熟地黃、白芍、川芎

做法︰全部材料洗淨加水煮滾後改文火煮60分鐘，可加杞子或桂圓，隔渣取茶即成。

效用︰當歸辛苦甘溫，能入心脾而生血為主藥；熟地黃甘平入心腎，滋陰生血為輔藥；白芍酸寒，入肝脾，斂陰養血為佐藥；川芎辛溫走竄，通上下而行血中之氣為使藥。

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網

吃啱食物有助清毒，例如吃紅肉火龍果能清理宿便。 「調」即調理並回復身體內在的良好狀況，可從食物補充維他命等元素。 註冊中醫師許懿清博士 進補不能盲從，例如女子行經期若服補血或補氣藥有可能影響經量。 想「防」疾病，平常可勤做運動，身體處於健康的狀態下自然可減少生病。 四君子湯 「清」以服用中藥及藥膳為主，可配合針灸、按摩、推拿等方法進行。 「補」要順應人體的生理時鐘，加強補品功效，早上宜補陽，黃昏則滋陰為佳。 四物湯