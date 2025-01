今年必玩 美‧日‧泰激新主題樂園

佛羅里達:5大區域 各有賣點

備受期待的環球史詩宇宙主要分為5個區域,當中最矚目的莫過於「哈利波特魔法世界:魔法部」區域,必玩推介有電梯式遊樂設施Harry Potter and the Battle at the Ministry,以《哈》電影中的巫師通過壁爐及呼嚕粉作空間移動的呼嚕網為靈感,玩家屆時會進入魔法世界電梯內,跟哈利波特、榮恩、妙麗等聯手追逐於審判中逃走的恩不里居,過程會有食死人和野獸現身攻擊,而電梯則會作出上下左右相應移動,帶來耳目一新的觀賞玩樂滋味。同一區域同時設有《哈》首個正規劇場、咖啡館、餐廳和商店等。其他注目區域有將經典電玩系列《超級瑪利歐》世界忠實呈現出來,可一嘗真實版《瑪利歐賽車》等遊樂設施的「超級任天堂世界」。另有以動畫《馴龍記》中的維京人和龍為主題,設有龍形雲霄飛車和維京船形水滑梯等設施的「馴龍記.博克島」區。不可錯過的還有「闇黑宇宙」及「星際公園」兩個壓軸區域,前者讓你體驗邊奔跑邊躲避狼人、吸血鬼和其他怪物的刺激恐怖,後者則有一家大細啱玩的太空船主題過山車和星座旋轉木馬。而主題公園內擁有500間客房的Universal Helios Grand Hotel也將於同日開幕,讓訪客住宿及玩樂一條龍得到滿足。 3 日票(佛羅里達環球影城、冒險島樂園 2 天門票+環球史詩宇宙1天門票)每日US$ 117.33起(約HK$915)。