近200m超級遊艇 霸氣出海

數遊艇界中的巨無霸，長180米的「Azzam」是叱咤一時的名字，過去幾年有不少船廠及設計師均力圖創造出船身更長的超級遊艇，而預計於新一年下水的「REV Ocean」，不但船身長達194.9米，功能上也不是純粹的消閒玩意，可隨時成為一座漂浮的科研平台和探險基地。

REV Ocean 耗資近5億美元建造 由挪威巨富Kjell Inge Røkke委托當地船廠Vard建造的超級遊艇「REV Ocean」，耗資近5億美元，其外觀和內飾分別由Espen Øino和H2 Yacht design操刀設計，預計於2025年下水，2026年正式投入營運。

根據資料，「REV Ocean」長194.9米，比「Azzam」超出近15米，加上船寬達22米，總噸位為19,045GT，是不折不扣的海上巨無霸！

從預想圖所見，船體顏色選用深邃的海軍藍，搭配白色上層建築，當中可找到泳池、直升機停機坪等設施，船側的「REV」字樣更是非常醒目，那是「Research and Expedition Vessel」的縮寫，凸顯遊艇並非尋常的富豪玩物，而是可用於科研，以應對氣候變化、海洋保護等挑戰。事實上，除了以豪華探險模式營運，接待36名客人外，亦可轉為科研模式，供60名科學家使用，為此，遊艇配備8個實驗室、兩艘可深入6,000米深海的無人潛艇，以及最先進的HiPAP水下設備跟蹤系統，可用於支持海洋生物、海床地形、洋流等多領域的研究。

值得一提，「REV Ocean」的船體用上輕質鋁材替代部分鋼結構，既保證了強度又減輕了重量，加上配備了先進的燃油節能技術，包括能量回收舵系統和柴油電力推進系統，使其能在海上停留4個月而毋須加油，有利進行長途探險，其最高航速為17節，若以巡航速度前進，航程可達21,120海里。

規格表

長度：194.9m

寬度：22m

吃水：5.65m

總噸位：19,045GT

最高航速：17節

最長航程：21,120海里

同場加映 Transcend One 水上玻璃列車

內河郵輪公司Transcend Cruises委託荷蘭船廠Den Breejen建造的「Transcend One」，由來自瑞典的Tillberg Design of Sweden負責設計，旨在給遊船河的奢華指標推上新高度，預計於2026年第2季度在歐洲萊茵河上首航。從預想圖所見，長135米的「Transcend One」，扁長的船身髹上典雅的海軍藍色，貌似一列於水面滑行的火車！遊艇的內部設計有點像加長版觀光玻璃船，兩側均裝設大面積落地玻璃，引入自然光之餘，亦方便客人欣賞沿途風光。

設施方面，「Transcend One」有4層甲板，可設置60間客房或30間套房，容納30至120人。此外，船上有5個專用場地，其中「Top Deck」設有健身區、水療中心、戶外電影院等，再加上「The Restaurant」、「The Lounge」、「The Studio」，以及兩層高圓形劇場「The Forum」，可謂應有盡有。

KISMET 周租300萬美元

長122米、寬17米的超級遊艇「KISMET」，由來自德國的百年造船廠Lürssen建造，Nuvolari Lenard負責外觀設計，內部布置則由Reymond Langton Design包辦，今年才正式交付，每周租賃費用高達300萬美元！

「KISMET」採用鋼製全排水量船體，船首設計像鳥喙般銳利，鋁製上層建築則呈鵝蛋形，富有層次感。由於船身巨大，「KISMET」有多達6層甲板、8間豪華客房，可容納12位客人，並配備各類休閒設施，像土耳其浴室、桑拿浴室、冷凍治療室、健身房、瑜伽室、Nemo影院、水下休息區等等。性能方面，由雙MTU引擎提供動力，最高速度可達18節，若以12節速度巡航，航程可達6,000海里。

LIVA° 向越洋郵輪致敬

長118.2米、寬16.8米的「LIVA。」，由德國船廠Abeking & Rasmussen建造，以黑色鋼製船體搭配白色鋁製上層建築，並由Joseph Dirand Architecture負責設計，其優雅的外觀是向20世紀初橫跨大西洋的豪華郵輪致敬，獨特之處在船錨隱藏於水線以下，令船身表面顯得更光滑，也有助提升航行效率。

總噸位達5,054GT的「LIVA。」，設有6間套房，最多可容納12位客人，其餘設施包括泳池、美容院、健身房、海灘俱樂部、水下觀景室（Neptune Lounge）、直升機停機坪等等。性能方面，它採用柴電推進系統，配備兩台2,200kW RAMME電動機、4個VOITH推進器、4個SKF穩定翼，其巡航速度為15節，最高速度可達18節。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

除了科研設施外，還可找到泳池等休閒設施。 長135米的「Transcend One」，預計於2026年在萊茵河上首航。（TRANSCEND CRUISES） 今年交付的「KISMET」，長122米，總噸位為4,918GT。（Carl Groll） 從鳥瞰圖所見，尖銳的船首襯以鵝蛋形上層建築，層次感十足。（Ruben Griffioen） 性能方面，巡航速度為15節，最高速度為18節。 當「REV Ocean」以豪華探險模式運營，可接待36名旅客。 遊艇兩側安裝落地玻璃，方便客人欣賞沿途風光。 「KISMET」有6層甲板，設施應有盡有。（Jonas Thelen） 長118.2米的「LIVA°」，一身黑色輪廓，別具特色。（Tom Van Oossanen） 「REV」是Research and Expedition Vessel的縮寫，反映其功能的多樣性。 兩層高圓形劇場「The Forum」，適合舉辦音樂會、講座等大型活動。 遊艇的最高航速為18節，若以巡航速度前進，航程可達6,000海里。（Carl Groll） 位於桅杆底部的瞭望台，可為客人提供有利的觀景角度。