副刊

近200m超級遊艇 霸氣出海

長194.9米的「REV Ocean」，預計於2025年下水。（REV Ocean） 長194.9米的「REV Ocean」，預計於2025年下水。（REV Ocean）
長194.9米的「REV Ocean」，預計於2025年下水。（REV Ocean）
數遊艇界中的巨無霸，長180米的「Azzam」是叱咤一時的名字，過去幾年有不少船廠及設計師均力圖創造出船身更長的超級遊艇，而預計於新一年下水的「REV Ocean」，不但船身長達194.9米，功能上也不是純粹的消閒玩意，可隨時成為一座漂浮的科研平台和探險基地。
REV Ocean 耗資近5億美元建造
由挪威巨富Kjell Inge Røkke委托當地船廠Vard建造的超級遊艇「REV Ocean」，耗資近5億美元，其外觀和內飾分別由Espen Øino和H2 Yacht design操刀設計，預計於2025年下水，2026年正式投入營運。
根據資料，「REV Ocean」長194.9米，比「Azzam」超出近15米，加上船寬達22米，總噸位為19,045GT，是不折不扣的海上巨無霸！
從預想圖所見，船體顏色選用深邃的海軍藍，搭配白色上層建築，當中可找到泳池、直升機停機坪等設施，船側的「REV」字樣更是非常醒目，那是「Research and Expedition Vessel」的縮寫，凸顯遊艇並非尋常的富豪玩物，而是可用於科研，以應對氣候變化、海洋保護等挑戰。事實上，除了以豪華探險模式營運，接待36名客人外，亦可轉為科研模式，供60名科學家使用，為此，遊艇配備8個實驗室、兩艘可深入6,000米深海的無人潛艇，以及最先進的HiPAP水下設備跟蹤系統，可用於支持海洋生物、海床地形、洋流等多領域的研究。
值得一提，「REV Ocean」的船體用上輕質鋁材替代部分鋼結構，既保證了強度又減輕了重量，加上配備了先進的燃油節能技術，包括能量回收舵系統和柴油電力推進系統，使其能在海上停留4個月而毋須加油，有利進行長途探險，其最高航速為17節，若以巡航速度前進，航程可達21,120海里。
規格表
長度：194.9m
寬度：22m
吃水：5.65m
總噸位：19,045GT
最高航速：17節
最長航程：21,120海里
同場加映
Transcend One 水上玻璃列車
內河郵輪公司Transcend Cruises委託荷蘭船廠Den Breejen建造的「Transcend One」，由來自瑞典的Tillberg Design of Sweden負責設計，旨在給遊船河的奢華指標推上新高度，預計於2026年第2季度在歐洲萊茵河上首航。從預想圖所見，長135米的「Transcend One」，扁長的船身髹上典雅的海軍藍色，貌似一列於水面滑行的火車！遊艇的內部設計有點像加長版觀光玻璃船，兩側均裝設大面積落地玻璃，引入自然光之餘，亦方便客人欣賞沿途風光。
設施方面，「Transcend One」有4層甲板，可設置60間客房或30間套房，容納30至120人。此外，船上有5個專用場地，其中「Top Deck」設有健身區、水療中心、戶外電影院等，再加上「The Restaurant」、「The Lounge」、「The Studio」，以及兩層高圓形劇場「The Forum」，可謂應有盡有。
KISMET 周租300萬美元
長122米、寬17米的超級遊艇「KISMET」，由來自德國的百年造船廠Lürssen建造，Nuvolari Lenard負責外觀設計，內部布置則由Reymond Langton Design包辦，今年才正式交付，每周租賃費用高達300萬美元！
「KISMET」採用鋼製全排水量船體，船首設計像鳥喙般銳利，鋁製上層建築則呈鵝蛋形，富有層次感。由於船身巨大，「KISMET」有多達6層甲板、8間豪華客房，可容納12位客人，並配備各類休閒設施，像土耳其浴室、桑拿浴室、冷凍治療室、健身房、瑜伽室、Nemo影院、水下休息區等等。性能方面，由雙MTU引擎提供動力，最高速度可達18節，若以12節速度巡航，航程可達6,000海里。
LIVA° 向越洋郵輪致敬
長118.2米、寬16.8米的「LIVA。」，由德國船廠Abeking & Rasmussen建造，以黑色鋼製船體搭配白色鋁製上層建築，並由Joseph Dirand Architecture負責設計，其優雅的外觀是向20世紀初橫跨大西洋的豪華郵輪致敬，獨特之處在船錨隱藏於水線以下，令船身表面顯得更光滑，也有助提升航行效率。
總噸位達5,054GT的「LIVA。」，設有6間套房，最多可容納12位客人，其餘設施包括泳池、美容院、健身房、海灘俱樂部、水下觀景室（Neptune Lounge）、直升機停機坪等等。性能方面，它採用柴電推進系統，配備兩台2,200kW RAMME電動機、4個VOITH推進器、4個SKF穩定翼，其巡航速度為15節，最高速度可達18節。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
除了科研設施外，還可找到泳池等休閒設施。除了科研設施外，還可找到泳池等休閒設施。
除了科研設施外，還可找到泳池等休閒設施。
長135米的「Transcend One」，預計於2026年在萊茵河上首航。（TRANSCEND CRUISES）長135米的「Transcend One」，預計於2026年在萊茵河上首航。（TRANSCEND CRUISES）
長135米的「Transcend One」，預計於2026年在萊茵河上首航。（TRANSCEND CRUISES）
今年交付的「KISMET」，長122米，總噸位為4,918GT。（Carl Groll）今年交付的「KISMET」，長122米，總噸位為4,918GT。（Carl Groll）
今年交付的「KISMET」，長122米，總噸位為4,918GT。（Carl Groll）
從鳥瞰圖所見，尖銳的船首襯以鵝蛋形上層建築，層次感十足。（Ruben Griffioen）從鳥瞰圖所見，尖銳的船首襯以鵝蛋形上層建築，層次感十足。（Ruben Griffioen）
從鳥瞰圖所見，尖銳的船首襯以鵝蛋形上層建築，層次感十足。（Ruben Griffioen）
性能方面，巡航速度為15節，最高速度為18節。性能方面，巡航速度為15節，最高速度為18節。
性能方面，巡航速度為15節，最高速度為18節。
當「REV Ocean」以豪華探險模式運營，可接待36名旅客。當「REV Ocean」以豪華探險模式運營，可接待36名旅客。
當「REV Ocean」以豪華探險模式運營，可接待36名旅客。
遊艇兩側安裝落地玻璃，方便客人欣賞沿途風光。遊艇兩側安裝落地玻璃，方便客人欣賞沿途風光。
遊艇兩側安裝落地玻璃，方便客人欣賞沿途風光。
「KISMET」有6層甲板，設施應有盡有。（Jonas Thelen）「KISMET」有6層甲板，設施應有盡有。（Jonas Thelen）
「KISMET」有6層甲板，設施應有盡有。（Jonas Thelen）
長118.2米的「LIVA°」，一身黑色輪廓，別具特色。（Tom Van Oossanen）長118.2米的「LIVA°」，一身黑色輪廓，別具特色。（Tom Van Oossanen）
長118.2米的「LIVA°」，一身黑色輪廓，別具特色。（Tom Van Oossanen）
「REV」是Research and Expedition Vessel的縮寫，反映其功能的多樣性。「REV」是Research and Expedition Vessel的縮寫，反映其功能的多樣性。
「REV」是Research and Expedition Vessel的縮寫，反映其功能的多樣性。
兩層高圓形劇場「The Forum」，適合舉辦音樂會、講座等大型活動。兩層高圓形劇場「The Forum」，適合舉辦音樂會、講座等大型活動。
兩層高圓形劇場「The Forum」，適合舉辦音樂會、講座等大型活動。
遊艇的最高航速為18節，若以巡航速度前進，航程可達6,000海里。（Carl Groll）遊艇的最高航速為18節，若以巡航速度前進，航程可達6,000海里。（Carl Groll）
遊艇的最高航速為18節，若以巡航速度前進，航程可達6,000海里。（Carl Groll）
位於桅杆底部的瞭望台，可為客人提供有利的觀景角度。位於桅杆底部的瞭望台，可為客人提供有利的觀景角度。
位於桅杆底部的瞭望台，可為客人提供有利的觀景角度。
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