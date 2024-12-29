冬日減肥法 5招助Keep Fit

冬天氣溫驟降特別容易肚餓，加上躲在被窩唔願郁，好似特別難減肥。其實剛好相反，因為人體要產生熱能來保暖，基礎代謝率會因而上升，只要吃啱食物再配合運動，Keep Fit比起夏天更容易。想新一年以最Fit形象示人，就要記住以下5招冬日減肥法！

第1招：火鍋加舞茸及葱 冬天少不免會吃火鍋，但原來只要吃得有技巧，火鍋對減肥也有幫助！最近日本神戶大學難波宏彰教授於電視節目《健康就要X》表示，吃火鍋時加入舞茸能使脂肪較難積聚。舞茸是一種營養豐富的菇菌，對於降血脂、預防血管硬化等有幫助，它更有一種名為MX Fraction的物質，有助阻隔脂肪累積，每次攝取50克分量的舞茸最為理想。節目更介紹葱可激發舞茸功效，因為火鍋中的舞茸、肉片等都含有維他命B1，幫醣類轉換成能量，當維他命B1與葱的大蒜素融合，會形成「蒜硫胺素」，能促進維他命B1吸收，加快將醣轉換成能量的速度。

第2招：攝取鎂和維他命B 冬天因為日照減少加上氣溫較低，血清素會稍為下降，令人情緒低落，不由自主地想吃東西。不妨在飲食中多攝取鎂和維他命B來提升血清素。鎂更有助穩定心律，若攝取不足會影響睡眠，含豐富鎂的食物包括紫菜、黑芝麻、黑朱古力、香蕉、堅果等。而維他命B有助安定神經、放鬆心情，可透過菠菜、三文魚、牛奶、蛋、牛肉等攝取。而且最好每天曬太陽令身體製造維他命D，有助於擺脫冬天情緒低落而暴飲暴食的情況。

第3招：浸腳增進血液循環 寒冷會令身體啟動保護機制，讓你想攝取更多熱量，有效保暖可令減肥事半功倍。根據研究顯示，冬天人體體溫每上升1℃，代謝率就會提高12%，建議大家多吃辛溫食物如葱、薑、蒜、肉桂等來增強氣血循環，沖泡肉桂薑茶等低熱量的熱飲是不錯選擇。此外，在冰冷的日子不妨多用暖水浸腳或泡熱水澡，不但可促進血液循環，也能提升新陳代謝及增加排汗，更易達致消耗熱量和減重之目的。

第4招：早睡提升瘦體素 如果忍不住一直吃怎麼辦？其實瘦體素（Leptin）會提醒身體的飽足感，只是瘦體素會因熬夜與節食被抑制，甚至讓你的皮膚變差。由於瘦體素在午夜12到凌晨1點之間分泌最為旺盛，當熬夜失眠、睡眠質素不佳時，瘦體素分泌便會下降，還會容易感到飢餓。所以減少熬夜，讓身體正常分泌瘦體素，便不用擔心吃得過多。

第5招：運動消脂更有效 冬天的基礎代謝率比夏天高5%，想減肥的人便要好好把握。當中跑步、踏單車是不錯的帶氧運動，跳繩也是簡單易學，能在幾分鐘內提高心跳率和呼吸頻率。即使平日沒有做運動的習慣，亦可趁着冬天去行山；如果怕戶外天氣太冷，可進行室內運動如瑜伽、HIIT、普拉提等，就算是簡單的運動，也要把握時機多動一動。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網