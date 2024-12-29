Opulent Velocity電動概念 未來路向

自動駕駛技術發展迅速，不少車廠和科創企業已達到L4級技術。早前便有汽車集團以具備L4級自動駕駛能力為大前提，透過將次世代AR HUD前瞻技術和豪華工藝結合，發表了一款電動豪華概念跑車Opulent Velocity，預示品牌旗艦性能V系列的未來設計路向。

自動駕駛 奢華性能 具備L4級自動駕駛能力代表甚麼？國際汽車工程師學會（SAE）將自動駕駛技術分了成L0至L5級，當中以L5為最高級別，代表無論何時何地都能全自動駕駛。目前市面不少汽車均具備L2級能耐，即先進駕駛輔助技術。預計未來1至2年可提升至L3級（即是在特定條件下自動駕駛，若系統遇到潛在問題需駕駛者介入），可望陸續投放到車廠的生產線上。至於搭載在Opulent Velocity的L4級技術，能在固定路線兼特定條件下實現全自動駕駛，簡言而之即擁有高度自動駕駛能力。

作為一款預示旗艦性能V系列未來路向的電動豪華概念車，單從外觀來看，Opulent Velocity可謂車如其名，兼備奢華和速度。引人注目的動感造型，秉承了V系列R混合動力賽車的設計美學，擁有低矮車身和極富空氣動力學的流體曲線輪廓。配上鯊魚鼻式車頭、像3D晶體般的發光廠徽，以及帶有垂直間紋大型水晶頭燈連擾流設計，加埋一對大型蝴蝶門和一身柔和優雅的淺鍍金珍珠色調，散發着一股驅向未來的氣勢。

時尚車廂 虛擬競賽 內籠方面，2+2座位布局的豪華車廂，不僅以Selene金屬深藍色為主調，由全車座椅到前座之間的Y形控制台，以及環繞整個車廂的LED氣氛燈，更是採用次世代特色的懸浮設計。藍色亞麻纖維包覆的碳纖座椅雙色刺繡、地台板、連接Y形控制台的中央手枕及錶台兩側的發光裝飾等，皆以跟頭尾燈設計呼應的間紋內飾細節貫穿，展現一種時尚的未來感。全數碼化駕駛艙，配備了整合AR擴增實境技術的超闊3D投影顯示器，兼可透過語音控制車載資訊及娛樂系統。

為了讓車主隨時可享受到高性能駕駛樂趣，廠方貼心地在Y形懸浮操控台設置了一個多功能選擇器，方便在自動駕駛模式和Velocity手動駕駛模式之間切換。當啟動了Velocity模式，賽車化軚環和加減速踏板分別從儀錶台伸出及從地台升起。駕駛者不僅可就多項駕駛功能，包括實時路況資訊、主動空氣動力學及懸掛避震等進行調校與設定；還可進入Ghost Car功能，通過結合真實賽道和虛擬駕駛路線的超闊3D投影顯示器，展開不同賽道體驗，挑戰自己最佳單圈時間，甚至與不同玩家網上競賽。

同場加映：G-Class Popemobile教宗專驅 平治(Mercedes-Benz) 除了限量車型外，也不時為特別客戶打造專屬座駕。最近便以電動車G580為藍本，為梵蒂岡手工製作首輛純電動的G-Class Popemobile教宗專驅。據悉教宗方濟各會於2025 Jubilee公開活動時，乘坐它作零排放出行。

全新G-Class Popemobile是廠方與梵蒂岡合作專為教宗出席公開露面活動而開發的專驅，為可應付於公開場合慢速行駛的特殊需要，它採用了經過調整的電動傳動系統，更將B柱打後至D柱的車頂拆除，只保留A柱至B柱間的硬頂並換上中空設計，變成接近半開頂外形，再以護欄圍繞及鑲有教宗牧徽。此外，左後車門被取消，轉成與車身無縫焊接，右後門則變成反向打開；需要時可裝上專為在下雨或惡劣天氣而設的加高獨立玻璃硬頂。原來的3座位後排座椅被換走，改為置中兼可調校高度及可旋轉的單人座椅，並在其後方左右兩側各設有一張單人座椅，供隨行人員使用。

撰文：林登麗

尾燈設計獨特，以多道紅色LED弧線設計，極具未來感。 整塊斜背採用透光的玻璃物料打造，並注入了跟頭尾燈設計呼應的間紋細節。 當切換至Velocity模式，賽車化軚環會從儀錶台伸出。 不僅車身採用跟歷任教宗專驅一樣的珍珠白色，車廂亦沿用白色內裝與紅色地氈配搭。 全新電動豪華概念跑車Opulent Velocity，預示品牌旗艦性能V系列的未來設計路向。 LED氣氛燈從後排向前排及錶台伸延，環繞式包圍車廂。 控制台上的多功能選擇器，可切換手動駕駛模式。 這張置中的單人座椅，可靈活旋轉兼可調校高度，方便教宗從不同角度向公眾講話。 全車座椅以碳纖製，並以藍色亞麻纖維包覆兼採用懸浮式設計。 大型蝴蝶門打開後，即變出足以讓前後排同時進出的寬闊通道。 基於最新電動G580手工製作的全新G-Class Popemobile，首度搭載純電動力。 駕駛艙有齊MBUX多媒體系統、雙12.3吋數碼化儀錶及中央觸控屏幕、Nappa皮革多功能軚環等。