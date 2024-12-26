無懼派對熬夜 韓台女神教路急救肌膚

元旦前後應酬多，參加通宵派對可謂視作等閒，但熬夜、酒精再加上煎炸下酒菜等夾擊下，令不少人的皮膚狀態大跌Watt，變得乾燥、脫皮、粗糙、失去光澤……若有化妝的話情況更不容樂觀！貪靚一族若想火速擺脫如此困擾，不妨向肌膚出名吹彈可破的兩位韓台女神李知恩（IU）及陳妍希取經，照辦煮碗她們簡單易入手的護膚及保養方法，讓美肌從「災難」中復活過來。

牛奶面膜 米水潔臉 作為韓國演藝界「牛奶肌」代表的IU，其護膚秘訣比想像的簡單：她愛以吸收了牛奶的化妝棉或面膜紙敷臉15至20分鐘，待當中的養分被肌膚充分吸收，再用清水洗淨並輕拍臉部直至乾爽。這種DIY護膚方法不僅成本低，還能讓肌膚迅速恢復亮澤與飽滿彈性，重點是要使用全脂牛奶，因其保濕與滋養成分更為豐富。另外，IU每周會以含多種礦物質的洗米水洗臉兩至三次，既為皮膚補充養分，而且水內的澱粉可去除臉上油分，令肌膚更亮白。

乾性之選 按摩油敷 如果屬乾性皮膚，則可參考陳妍希於社交平台分享的油敷法。這種方法不僅能幫助肌膚盡快擺脫乾燥狀況，還能令膚質變得軟滑細膩，膚色更均勻剔透。首先用熱毛巾敷臉讓毛孔張開，再用大量保濕噴霧噴勻全臉增加水分，之後以精油來進行按摩疏通筋絡、放鬆肌肉，接下來採用雙倍精油按壓下面部，隨後出動沾滿保濕噴霧的紗布進行濕敷約10分鐘，最後用熱毛巾敷面帶走多餘油分後，立馬可看到肌膚回復水嫩狀態。

進食早餐 避咖啡因 除了上述護膚技巧，派對後亦不可忽略基本清潔及飲食守則。首先回家後不管有多累，都必須徹底卸妝，否則化妝品殘留在毛孔內會令引起皮膚炎症的可能性大增。另外熬夜後的早上建議來一碗水果燕麥粥，燕麥的豐富膳食纖維能穩定血糖，配搭含大量花青素的藍莓和士多啤梨則有助於減低炎症，兼且水果內的維他命C能促進皮膚健康及膠原蛋白合成。注意避免喝濃茶或咖啡提神，事關內裏的咖啡因有利尿作用，加速體內水分流失，可能會造成皮膚脫水，甚至加速皮膚老化。

撰文：胡振文

部分圖片：互聯網