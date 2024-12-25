佳節免宿醉？中醫傳授解酒良方

聖誕新年的派對一個接一個，佳節歡聚少不免開懷暢飲，但飲多兩杯容易使人宿醉不適，輕則頭痛嗜睡，重則惡心嘔吐。坊間有不少解酒偏方如飲蜂蜜、茶或咖啡，是否真有其效？今次請註冊中醫師李灼梅傳授解酒方法，助各位減輕宿醉之苦。

蜂蜜、茶、咖啡有效？ 李灼梅醫師認為三者都不能夠解酒，首先蜂蜜含有糖分，如果喝過多會使血液中三酸甘油酯上升；而人體在代謝酒精時，本來就會令三酸甘油酯上升，若兩者作用加在一起，血中三酸甘油酯會更高，因此血脂偏高者不宜飲用。濃茶則會刺激胃黏膜，酒精本身也會，兩者加起來其實更易引起胃部不適，空腹、胃酸分泌亢進等人士應避免使用。雖然咖啡具有一定的提神作用，但實際無助於解酒，過量吸收咖啡因有機會使醉酒導致的心悸變得嚴重。

飯前吃甚麼能保護？ 空腹喝酒會令酒精吸收得更快、更容易醉，李醫師稱喝酒前可吃一些含優質蛋白質的食物，幫助保護胃壁並減緩酒精吸收，當中包括雞蛋、雞肉、魚肉、牛奶等。天然油也具有保護胃壁的效果，給予一層保護膜減少酒精吸收速度。另建議多攝取植物油如堅果、牛油果等，堅果中的礦物質鎂，以及牛油果的葉酸，可緩解宿醉的焦慮及疲憊感。此外，酒後脫水會使體內的電解質流失，吃香蕉可幫助補充電解質，但因其含鉀量頗高，故腎功能差的人士不宜食用。

中藥可紓緩徵狀？ 葛花是解酒的常用藥材，性味甘平，善解酒毒、醒脾和胃，可改善飲酒過度頭痛、頭昏、煩渴、胸膈飽脹等徵狀，最簡單的做法是將葛花浸泡熱水飲用。此外，薑具有發汗解表、溫中止嘔的功效，可幫助減緩酒後不適，減輕惡心、嘔吐的感覺，同時亦有一定促進消化作用，一般多以薑片含服或泡水飲用。

茶湯推介 雙葛解酒湯

材料︰葛根30克、葛花25克

做法：將以上材料加適量水煎湯飲服，解酒效果尤佳。

功效︰葛根在《藥性論》被記載「治天行上氣，嘔逆，開胃下食，主解酒毒，止煩渴。」

花旗參葛花湯

材料︰葛花15克、花旗參10克

做法：把材料沖洗乾淨，以2碗水煮約30分鐘。

功效：可緩解酒後不適，適合頭痛、頭昏、惡心等人士服用，惟脾胃虛寒及孕婦慎服。

撰文：胡振文

部分圖片：互聯網

蜂蜜不能加速酒精代謝，也不會消除酒精中毒效果。 百會穴位於頭頂部，主治頭痛、頭重腳輕、宿醉等，用手指輕揉刺激即可。 花旗參葛花湯 堅果可緩解宿醉的焦慮，而牛奶能保護胃壁。 揉按膝蓋對下的足三里穴，此穴位能夠促進腸臟蠕動，助身體快速排出酒精。 註冊中醫師李灼梅 葛花顧名思義是野葛開的花，其根部稱為葛根，作為藥用歷史悠久。 雙葛解酒湯