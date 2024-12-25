食買攻略 曼谷新蒲點狂掃900店

臨近年尾，又是送舊迎新的Shopping季節，最啱到大型商場林立的泰國曼谷掃貨！頭號目標當然是剛於10月在MRT Lumphini站旁開幕、佔地17公頃的大型綜合設施One Bangkok，賣點是坐擁3大互相連接的商場，除有900間名店讓你大買特買，更設有雲集250間餐廳的地下美食街，無論購物狂抑或大胃王都大滿足。意猶未盡的話，素坤逸（Sukhumvit）地區另有兩幢備受注目的新商場，保證血拼個痛快！

三幢相連 潮牌雲集 坐落於曼谷市中心，總投資金額達THB1,200億（約HK$273億）的One Bangkok，屬於泰國歷來最大規模的商業開發計劃，包含多幢建築，集甲級寫字樓、豪華酒店、住宅及商場等功能於一身。最大特色是擁有3個相連的購物中心，總建築面積達16萬平方米，有逾900間商店進駐。焦點有樓高9層的Parade，內裏的店舖以時尚、美食及娛樂為主，擁有多間當地和國際品牌商店、餐廳及超市等，例如引入了泰國首間Mitsukoshi Depachika，提供多款日本新鮮食材外，同時以日式百貨地下美食街為概念，打造長達1.5公里、雲集250間餐廳的Food Loop美食環線。而3樓集精品小物、傳統零食、潮流服飾和家品美妝於一身的選物店Sarapad Thai同樣值得留意。另一幢樓高5層的商場The Storeys主打泰國及國際時尚品牌的概念店， 包括Jim Thompson 和 Swatch 等流行品牌，還有首度於泰國亮相的Wolfgang's Steakhouse和Cova專門店。至於稍後開業的Post 1928則匯聚奢華品牌、米芝蓮餐廳和體驗式藝術空間等，更會打造泰國首條開放式Luxury購物步行街區，令人期待。

獨家商舖 首度登場 於上年年底在曼谷素坤逸路開幕、鄰近MRT Phrom Phong站的大型商場EmSphere，是經營Emporium和Siam Paragon兩大購物中心的The Mall Group旗下最新商場。新商場樓高6層、總面積達20萬平方米，由兩幢主建築互相連接，共有300多間店舖。以底層和複式樓層的餐飲區、首度於泰國商場開業店舖，及流行品牌開設的新概念店作為賣點，例如時尚精品集團Club 21在此開設了以年輕顧客為對象的Club 21 Lab，而日本時裝品牌BEAMS及家具連鎖店IKEA則分別開設了泰國及曼谷首間分店。這裏有100間店舖為餐廳，並集中於1至2樓，焦點落在有「地獄廚神」之稱的世界級名廚Gordon Ramsay首度插旗泰國，旗下餐飲品牌Bread Street Kitchen & Bar及Street Pizza於商場開店。商場的另一定位是「不夜城」，5至6樓用作娛樂樓層，共有約25間酒吧和俱樂部，當中有別樹一幟的天空池畔酒吧TRIBE Sky Beach Club。不得不提6樓設有佔地12,000平方米的展廳UOB Live，可舉辦演唱會、時裝Show等活動。

高架花園 創作中心 泰國曼谷南素坤逸的CyberTech區，明年將有大型綜合設施Cloud 11開幕，耗資THB400億（約HK$91億）、佔地25萬平方米。設施以可持續發展和創新科技為理念，劃分為7大區域，涵蓋內容創作、零售、教育、住宿及公共空間等範疇。最受矚目的是打造出泰國最大的高架花園，除了擁有大型中央草坪之外，還有多個迷你公園，並設有多間餐廳、中央廚房、健身房、商店等，滿足各項生活需求。與此同時，設施提供24小時開放的甲級辦公室和各類創作空間，以促進音樂、電影和遊戲等各類內容創作。另外更有兩間豪華酒店進駐，分別為萬豪酒店集團旗下的Sangsan Bangkok Hotel，以及全球擁有50個據點的YOTEL。前者提供252間客房，並將為創作人打造遊樂場，提供空間幫助激發靈感；後者則擁有250間客房，特色是擁有機械人迎賓服務和電動SmartBeds，即是可從床轉變為梳化，騰出更多空間進行其他活動。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

樓高9層的Parade佔地約8.5公頃，集結多間店舖、餐廳及大型超市。 Parade 3樓有主打北泰料理的清邁名店Ginger Farm Kitchen。 綠化空間面積達8公頃，可與毗鄰的Lumphini Park等公園連成一線。 日本潮牌BEAMS在場內開設首間泰國分店。 場內不難找到勁啱打卡的大型裝置。 Sangsan Hotel Bangkok為住客提供放鬆休閒的環境。 Sarapad Thai的Artisan Allure區內有大量泰國文創產品發售。 The Storeys GF樓層有泰國著名絲綢製品Jim Thompson專門店，內設有裝潢美輪美奐的餐廳。 總面積達20萬平方米的EmSphere，有300間店舖進駐。 5樓的天空池畔酒吧TRIBE Sky Beach Club，於商場都可享受沙灘般的寫意。 佔地25萬平方米、包含零售及酒店等功能的Cloud 11，將於明年開幕。 YOTEL在全球已擁有50個據點，特有的機械人迎賓服務和電動SmartBeds最為標誌性。 Sarapad Thai內的Flavour Paradise，主打泰國零食及茶葉。 One Bangkok內設有PARN ARTS GALLERY，現正舉行名為《Someone Like You》的展覽。 商場內的布置既摩登又繽紛。 Gordon Ramsay開設的扒房Bread Street Kitchen & Bar首度落戶泰國。 Cloud 11最大特色是包含大型高架花園，內有大片中央草坪和多個迷你公園。