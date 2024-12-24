浮華水上綠洲 花樣百出

在須彌的黃沙中，找到一片有植被覆蓋的綠地，是何其珍貴！同樣地，在茫茫大海中，遇見設計前衞的綠色建築，那份驚喜跟沙漠中發現綠洲不遑多讓。今次介紹的概念建築均為「離地」構思，於水上建立漂浮版世外桃源，當中又以內外一片綠的「Plaza Hotel」最吸睛！

貌似荷葉的Plaza Hotel 顧名思義，「Plaza Hotel」是一座酒店，出自伊朗設計師Azra Mizban的構思，旨在為奢華度假體驗添加自然之美，給旅客提供一個遠離煩囂的樂土。

由預想圖可見，酒店是環水而建，由多組呈葉形的結構拼湊而成，時而三組，時而六組，加上綠色頂部帶有葉脈的紋理，凸起的銀色部分又像一顆顆晶瑩的露珠，從鳥瞰角度看，極像平躺在湖面的荷葉，跟周邊那些鬱鬱葱葱的叢林相映成趣。

「Plaza Hotel」的內部設計以翠綠色為主調，搭配米白與淺灰，營造出清新自然的氛圍。最引人注目的細節在於天花和支柱，形態彎彎曲曲，紋理多變，部分像木紋，部分如蓮蓬，部分似蜂巢。另外，設計師大量採用落地玻璃窗，又加設天窗，方便採光之餘，亦讓室內外空間打成一片，旅客即使足不出戶，也能隨時欣賞到湖光山色。

同場加映 Marine Meadows@格魯吉亞

概念建築「Marine Meadows」是設計工作室Arestea的構想，由多個坐落於小型人工島上的白色建築組成，旨在打造一座與海洋和諧共生的漂浮都市。從預想圖所見，每個小島上的建築，造型各異，有的像貝殼，有的像滑鼠，有的像魔法帽，看起來有趣又前衞，其表面又被綠色植物覆蓋，稱之為水上綠洲合適不過！

除了為住客提供獨特的住宿體驗，「Marine Meadows」也致力於建立一個可持續發展的生態系統，以綠化的屋頂為例，不僅能產生光合作用，吸收二氧化碳、釋放氧氣，還能為鳥類和昆蟲提供棲息地，增加生物多樣性。此外，設計師會利用潮汐能發電、收集雨水並進行廢水處理，為環保出力。

FloraMarine Paradise@阿聯酋

由設計工作室Niyaresh Studio Design構思的度假村「FloraMarine Paradise」，預計以阿聯酋的旅遊城市哈伊馬角（Ras Al Khaimah）為據點，屬於一項融入可持續發展理念的建築計劃。根據預想圖，燈火通明的它，四面環海，像一座在海上漂浮的宏偉宮殿，每個樓層的輪廓均以順滑曲線勾勒，像花又像海浪，一層疊一層，極具層次感；而貌似馬蹄的露天泳池，在燈光映襯下，呈現出迷人的孔雀藍，像給整個建築戴上一顆藍寶石！

值得一提，「FloraMarine Paradise」將採用可持續材料建造，又遍布綠化帶，善用太陽能、風能來減少碳足迹，並配備雨水收集、中水回收及廢物管理系統，盡量降低對周邊環境的影響。與此同時，度假村的基座為人工珊瑚礁系統，既可加強海洋生物多樣性，還可為客人提供獨特的室內潛水體驗。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網