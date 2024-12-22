牙骹疼痛？小心顳頜關節出事

每逢年尾是不少打工仔最忙碌的時候，但壓力過大，再加上不良生活習慣，有機會令人患上顳頜關節症！該症主要症狀為下頜常隱隱作痛，當咀嚼時痛楚更為嚴重，更會影響到頸及上背部，而且尤以女性患者居多。請來註冊中醫彭增福博士講解，從生活習慣、飲食及肌肉按摩着手，讓大家防患於未然。

長期緊綳 堆積代謝物 「顳」指顳骨，「頜」指下頜骨，二者相連之處為顳頜關節，位於兩側耳朵前方，負責下頜骨上下、前後、左右移動。顳頜關節症即是該關節功能出現異常，主要症狀為顳頜關節疼痛、發出關節雜音、咀嚼肌壓痛和下頜活動受限。彭醫師指顳症有85%的疼痛與肌肉的急性、慢性損傷有關，他解釋：「當顳肌、咬肌、內翼肌、外翼肌這四塊咀嚼肌長期處於過度使用或緊綳狀態時，局部代謝廢物會堆積，導致肌肉黏連、僵硬，甚至變短，而關節活動時，代謝物又會刺激周圍神經，繼而引起疼痛。」若不及時治療，有可能引起耳鳴耳聾、睡眠障礙、甚至抑鬱或焦慮等精神障礙。

不良習慣 增加負擔 彭醫師謂上述肌肉損傷多由不良生活習慣引起：「例如飲食上喜歡咬硬物如骨頭、堅果等，或香口膠、魷魚絲等反覆咀嚼的食物，均會加重顳頜關節和咀嚼肌負擔。」而精神繃緊、壓力過大時容易出現夜間磨牙或是緊咬牙齒情況，令肌肉緊張疲勞，導致關節運動紊亂。另外托腮、低頭、頭前伸、側睡、趴睡等姿勢均會對顳頜關節造成額外壓力，應避免上述不良習慣。他補充女性受賀爾蒙激素影響，使該組織更加敏感，應多加留意。

熱敷按摩 放鬆肌肉 彭醫師表示對於以疼痛為主的顳頜關節症，臨床上可採用激痛點針灸療法處理。除了專業治療外，中醫認為疼痛多為氣血運行不暢， 他指顳症也不例外：「該症可分為風寒濕痹型、氣滯血瘀型、肝腎虧虛型和肝鬱脾虛型，以氣滯血瘀型最常見，平日煲湯可放活血化瘀藥材如當歸、淮山、茯苓，以調理氣血。」也可在家中用約40℃的熱毛巾敷咬肌及顳肌，每次約15分鐘，藉以促進局部血液循環。亦可透過按摩咬肌、顳肌等，紓緩及防止肌肉勞損。

撰文：何雨晴

部分攝影：胡振文

部分圖片：互聯網

患上顳頜關節症，咀嚼食物時痛楚更為嚴重。 應避免趴睡或側睡的姿勢。 以熱毛巾敷咬肌、顳肌約15分鐘，能促進局部血液循環及緩解疼痛。 註冊中醫彭增福 經常咬硬物如骨頭、堅果等，易引致肌肉勞損。 在患者咀嚼肌上找到緊綳肌帶，並通過針刺該部位放鬆肌肉，達到解痛之效。 下頜角至顴骨下的一片是咬肌，慢慢順着肌纖維方向上下來回推按約10次，有效放鬆該肌肉。 托腮會對顳頜關節造成額外壓力。 煲湯時放活血化瘀的藥材如當歸、淮山、茯苓，可令氣血運行暢通。 於耳朵上側、咬牙時感受到鼓起的區域為顳肌，範圍橫跨太陽穴至耳前側，可以雙手上下左右來回搓按。