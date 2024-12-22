Mercedes-AMG PureSpeed 限量超跑 概念成真

全新Mercedes-AMG PureSpeed僅限量250輛，搭載AMG 4.0L V8雙渦輪增壓引擎及AMG SPEEDSHIFT MCT 9G波箱，由靜止加速至100km/h僅需3.6秒。

心水清的車迷應該記得平治（Mercedes-Benz）今年發表過一款名為Mercedes-AMG PureSpeed的高性能概念跑車。雖然廠方早已預告未來將會量產，只是沒想過時間會這麼快，短短半年便以品牌旗下Mythos系列首款車型之身份面世，全球僅限量生產250輛。

參考F1賽車 HALO安全系統 全新發表的PureSpeed，是一款跟概念設計非常貼近的兩座位高性能跑車。不僅維持無車頂、無前擋風玻璃及無A柱外形，更保留靈感來自F1賽車的HALO防撞安全系統。此系統由堅固的管狀鋼支架組成，由駕駛艙前部一直往尾部延伸並作分叉，配合藏身於座位後方一對駝峰式空氣動力通風管道下方的防滾架，可發揮高效的翻滾保護作用。而其底盤及車架更是以AMG跑車複合鋁合金結構製造，輕量之餘，同時保持最大剛性。值得留意是，車頭及車尾均配備主動空氣動力學套件，包括隱藏式的主動碳纖下擾流及整合到尾箱蓋的主動尾翼。前者可自動降低約40mm；後者則可自動作5種不同角度調節，於時速80km/h以上啟動時，能為前及後部提供所需下壓力，成就高行車穩定性。

V8傳奇引擎 3.6秒破百 駕駛着這輛徹底開放式的超跑，最正的地方莫過於可直接感受AMG V8傳奇引擎聲，就算以較低速度行駛，都可感受到比實際車速還要快的主觀體驗。作為動力核心的AMG 4.0L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達585PS和800Nm。搭配換檔時間極短的AMG SPEEDSHIFT MCT 9G波箱，3.6秒可完成0~100km/h加速，極速達315km/h。同時車載AMG Performance 4MATIC+全輪驅動、主動後軸轉向、AMG ACTIVE RIDE CONTROL懸掛及AMG高性能陶瓷複合制動系統，確保物理極限下的最佳牽引力和制動性能，以及在任何環境下都擁有敏捷和穩定的操控。廠方還為此車特製了一對配有喇叭、對講通訊系統、兼可配對智能手機的頭盔，讓駕駛者和乘客即使在高速行駛時也能保持清晰對話，同時允許聽歌及語音等功能。

經典雙色配搭 獨特指針時鐘 整個車廂起用經典黑白雙色配搭，不僅錶台、內門板、中控台及座椅，連AMG Performance軚環同樣貫徹這雙色主調。一對AMG Performance賽車化座椅擁有高包覆性，提供最佳的橫向支撐，更備有電暖功能，確保無頂出行的舒適性。配搭跟座椅顏色、設計和裝飾縫線相呼應的長毛地氈，並以軟皮革襯托AMG發光門檻裝飾。錶台正中特設一個由IWC Schaffhausen為PureSpeed設計的客製化專屬指針時鐘，錶盤帶有AMG棱格圖案，並會於黃昏和黑暗中發光，配上亮黑色外殼及碳纖底座，既精緻又獨特。此外，中控台上另鑲有「1 OF 250」AMG金屬徽飾，彰顯其限量身份。廠方還貼心地為新車標準配備了兩個客製化AMG車罩，一個是供室內停放使用的防塵罩，另一個則是供戶外停放使用的防風雨罩。

本地車訊：Cullinan Series II超豪華SUV矚目抵港 不經不覺勞斯萊斯（Rolls-Royce）Cullinan超豪華SUV已誕生了6年，最近廠方推出全新Cullinan Series II，此車日前更正式抵港現身。在Cullinan的成功基礎上，Series II再精益求精，融入多項全新技術與材質。外觀方面，不僅採用新頭燈、新泵把及進氣口、鏡面不銹鋼尾喉外框配拉絲不銹鋼護板，並首次採用發光面罩及尺寸更大的23吋鋁鍛造輪圈等。抵港展出的更是身披專屬Emperador Truffle灰棕色漆面，配搭在清漆中加入玻璃微粒的Bespoke高級定制Crystal Over水晶飾面工藝。

內飾設計亦增添許多極具創意的工藝及細節，包括採用全玻璃飾面錶台、刻有「Cullinan」字樣的發光飾板，並在嵌入式玻璃畫廊指針式時鐘下加入不銹鋼「歡慶女神」雕像。數碼化儀錶板和中央觸控屏幕更採用跟純電動Spectre沿出一轍的新設計。後座屏幕搭載Bespoke高級定制介面，可實現最多兩部智能設備的連接，以便管理串流媒體及座位按摩等功能。憑藉智慧網聯，用戶不僅可享用Wi-Fi無線網絡及每個屏幕的獨立串流功能，並首次容許各種藍牙耳機與後座資訊娛樂系統配對使用。

撰文：林登麗

主動尾翼整合到尾箱蓋中，可於時速80km/h以上啟動，並可作5種不同角度調節。 車身鑲有黑色AMG Affalterbach徽章，彰顯其專屬身份。 一對AMG Performance賽車化座椅，備有電暖功能，確保無頂出行時的舒適性。 指針式時鐘下方加入不銹鋼「歡慶女神」雕像。 獨特的前Le Mans紅、後石墨灰兼帶有黑色AMG圖案的塗裝，以及前沙板上的白色數字「10」，皆屬選配的賽車造型套件。 因不設前擋風玻璃的關係，在駕駛艙前部圍上透明導流板，直接將迎風引導到駕駛艙上方。 Cullinan Series II萬神殿格柵首次配備發光式設計，頂部還增加了鍍鉻飾條。 提供5座及4座版選擇，今次展出車為後者，後座屏幕搭載Bespoke高級定制介面。 特製頭盔內置喇叭和對講通訊系統，可配對智能手機聽歌和講電話。 配上碳纖底座的IWC Schaffhausen客製化專屬指針時鐘，錶盤帶有AMG菱形圖案。 數碼儀錶板最初隨純電動車型Spectre推出，如今首次應用於勞斯萊斯V12引擎的車型上。