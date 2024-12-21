蟹迷遊日 必歎地道極鮮海宴

識食老饕冬季前往日本，肯定要去兵庫縣一趟！每年11月至翌年3月是松葉蟹的解禁期，該蟹腿長、肉質彈牙、入口即化兼鮮甜可口，被喻為冬日美食之王。該縣多個漁港以盛產此蟹而廣為人知，當地近水樓台的住宿設施當然要趁機推出多款松葉蟹料理住宿方案，其中豐岡市便有酒店採用被標上粉紅色「柴山蟹」標籤的頂級松葉蟹，透過多款烹調手法帶來精彩蟹肉滋味！另外新溫泉町的兩間旅館亦各有話題蟹宴款客，教人垂涎三尺！

粉紅標籤 飽滿甜美 提起兵庫縣豐岡市，不少旅客會想起被選為日本百大海岸之一的竹野濱海岸，聳立於海岸上的奧城崎Seaside Hotel，除了所有客房均可飽覽一望無際海景外，更憑着提供由柴山港及竹野港直送魚獲炮製的特色料理而備受旅客歡迎。酒店一年四季都有蟹宴供應，而11月至翌年3月主打松葉蟹，賣點是使用柴山港出產的最頂級柴山蟹來烹調。該蟹肉質纖細飽滿兼蟹味濃郁，推介每位客人可享用1.75隻松葉蟹分量的會席，包括蟹刺身、陶板蒸蟹、煮蟹和蟹火鍋等，最後以雜炊作結尾，相當滿足。意猶未盡的話，你也可選擇同時可吃到但馬牛及螃蟹的套餐。住宿方面，酒店共有47間和室客房，分為5種類型，最寬敞要數附露天風呂的房型，浸浴時可欣賞日本海全景。旅館同時設有室內大浴場及公眾露天風呂，另有包場溫泉可供選擇。也別錯過可眺望海景的咖啡店GRILL ALGUE，及與OKUKINOSAKI ART PROJECT合作的藝術作品。松葉蟹套餐住宿方案房價每晚每位¥27,300起（約HK$1,392）。

專家認證 優質貨色 位於兵庫縣西北部日本海沿岸新溫泉町的濱坂漁港，松葉蟹的捕獲量在日本名列前茅，為了進一步確保質素，當地特別培訓名為Kani Sommelier的蟹專家，他們需3年內接受約30次關於如何識別優質美味螃蟹，及如何烹調螃蟹等教程，並最終通過嚴格考試方可獲得認證，現時僅得50人具備此認可。想一試他們的功力，不妨前往距離JR濱坂站約10分鐘步程的家庭式旅館海べのおやど丸文，這裏的老闆便擁有相關資格，他每天親身到漁港拍賣會挑選優質松葉蟹，並確保以最鮮活狀態送上餐桌。旅館提供的冬季限定活松葉蟹套餐包括松葉蟹刺身、釜湯香箱蟹、松葉蟹陶板燒、甲羅燒、松葉蟹鍋、雜炊等，菜式豐富，亦可在套餐中加入但馬牛肉。住宿方面，旅館每日僅招待3組客人，5間13至20平方米的和室均望到全海景，另有一間沒海景的雙床房。你可到館內的包場溫泉浸泡氯化鈣鈉泉，旅館前方則有山陰海岸國立公園的海灘讓你賞美景，十分寫意。松葉蟹套餐住宿方案房價每晚每位¥43,800起（約HK$2,234）。

批發經營 斤兩十足 若你要精挑細選的話，則推介同樣位於新溫泉町的濱坂溫泉魚與屋旅館。濱坂漁港位於該館前方，由漁港旁邊的海鮮批發商渡邊水產所經營，令住客能以合理價格品嘗新鮮海鮮。旅館使用附有「濱坂地蟹」標籤的高質松葉蟹，炮製出每位可享用2隻重逾800克的極•松葉蟹會席料理，包括甲羅燒、蟹刺身、蟹火鍋、天婦羅、雜炊等。另一款包括松葉蟹和紅楚蟹的盛宴，可以一次過品嘗兩款蟹的風味。配合由漁港直送的海螺、鮑魚、白魷魚、白海蝦、紅喉魚等海鮮，及但馬大自然中生長的山菜，讓客人享受地道美味。客房分為4種房型，包括有16或24平方米的和室，以及和洋室及洋式雙人房，全部都可欣賞濱坂灣優美風景。溫泉方面，男女湯均設有岩石露天風呂及大浴場，泉水為濱坂溫泉，據講對治療風濕性疾病、傷口、慢性濕疹、女性疾病等均有功效。極•松葉蟹會席住宿方案房價每晚每位¥59,000起（約HK$3,009）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

另一款同時可吃到但馬牛及螃蟹的套餐。 酒店的公眾露天風呂，白天能欣賞遼闊海洋，晚上則可眺望漁船燈火。 蟹肉混合蟹膏一同品嘗，味甘而鮮。 旅館的和室客房面積為13至20平方米，均可飽覽全海景。 男女湯均設有岩石露天風呂。 於柴山港捕獲兼最高質素的松葉蟹，才會被貼上粉紅色的柴山蟹標籤。 奧城崎Seaside Hotel位於竹野濱，所有客房均可欣賞一望無際大海。 早餐是燒魚料理，配以蟹湯，健康又美味。 旅館距離JR濱坂站約10分鐘步程。 旅館的前方是濱坂漁港及濱坂灣，海天一色。 最大的附露天風呂房型面積達30平方米，向窗的梳化可觀賞優美景色。 百分百本地活蟹套餐，使用的蟹無論大小、品質和新鮮度都是頂級。 老闆（中）每天到漁港拍賣會挑選優質松葉蟹。 每位可享用到足足2隻、達800克以上特大松葉蟹的「極•松葉蟹會席」。 濱坂溫泉魚與屋旅館位於濱坂灣旁的小山上。