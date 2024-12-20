深鐵新路線打卡先玩為快

深圳鐵路網絡四通八達，近年更積極拓展新路線，當中以快將開通的13號綫最受港人關注，皆因它鄰近深圳灣口岸，一出關便可直達南山等地暢玩。隨着13號綫一期通車進入倒數階段，今次搶先整理各站打卡熱點，讓大家先玩為快！

貫通南北 交通樞紐 深鐵13號綫建成後是深圳貫通南北的重要樞紐，全長22.441公里，16個站串聯南山、寶安、光明三大行政區，南連香港，北接東莞。快將開通的一期南段全長6.4公里，設有深圳灣口岸站、人才公園站、后海站、科苑站、粵海門站、深大站和高新中站。列車以8節編組，按照GoA4全自動運行最高等級標準設計和建設，可實現全自動行駛，最高時速達100km/h，每天由早上6時20分營運至晚上11時21分，預計全天將開行320列次。

人才公園站：10米巨獸進駐 從深圳灣口岸開出第一個站便是人才公園站，出站步行約16分鐘可到達這個南山區知名公園，佔地約77萬平方米，其中湖體面積近30萬平方米，適合休閒散步和野餐等，晚上更有燈光表演，毋須預約便能欣賞。早前公園二期正式開放，設有以地磚勾勒出波浪起伏的礁石廣場；不定期舉辦畫展和咖啡市集的鹿鳴齋；供人群聚會和表演的科創劇場；以及布置了漂流木陣、峽谷滑索等兒童遊樂設施的嬉樂灣等。

公園最近有兩大盛事正在進行，一是由即日起至明年1月1日舉行的「造夢指南主題嘉年華」，全球首展10米高的巨型卡比獸，白天懶洋洋躺在草地曬太陽，入夜則會亮燈，附近更有巨型比卡超等小精靈，粉絲不容錯過。另一盛事是舉行到明年3月6日的「深圳灣公共藝術展」，巨浪、黑臉琶鷺等雕塑分布於公園不同角落，讓人打卡打到手軟！行到攰的話，可到咖啡店稍作休息，當中「木嘛Working Coffee」在公園內有兩間分店，除了招牌咖啡和拿鐵外，還有多款茗茶和糕點選擇。

后海站：年輕潮流熱點 后海站銜接地鐵2號綫與11號綫，其地標商場后海匯位於南山區的核心地段，屬深圳首個青年文化商業社區，內裏店舖主攻Z世代年輕人，如潮流品牌有時裝店SND、玩樂有遊戲中心Game Space、唱歌有卡拉OK店星聚會KTV等。為迎合好動一族，更開設了香蕉攀岩全國旗艦店、深圳元老街舞工作室STORM DANCE STUDIO、滑板發燒友聚腳地Wandering等。此外，商場不時舉辦特色展覽，最近便聯乘動物治愈師Tango合辦畫展，由即日起至明年2月28日舉行，附近擺設了多個大型貓狗攬枕，大可抱住嚟拍照留念。

深大站：派對娛樂房間 深大站屬於13號綫與1號綫的交匯處，鄰近深圳高新科技園，也可步行至深圳大學北門。此站C出口附近有一間滿紛轟趴館，轟趴即Home Party的意思，亦即是港人熟悉的派對房間（Party Room）。它於《大眾點評》好評榜長期穩佔三甲位置，場地可容納120人，設有多種娛樂設備，包括LED電影院、足球機、懷舊街機、電動麻雀、卡拉OK及夾娃娃機等，另有狼人殺、劇本殺等活動遊戲專區。全場零食、飲品及酒水均免費無限供應，另可於場內用餐，提供中餐或自助餐選擇，天台仲可舉行露營烤肉，適合舉辦大型派對。

科苑站：牛魔王大快朵頤 玩足成日想「醫肚」的話，不妨到科苑站附近的特色食肆，好似人氣爆燈的就犟牛肉火鍋，主打自家農場鮮牛肉，招牌「就犟大團圓」把牛肉圍着鍋爐擺放，單是陣勢就要相機先食。而且有齊肥牛、吊龍、匙仁、胸口油、牛舌及匙柄6個部位，叫各位「牛魔王」大快朵頤。必點的還有牛肉煲仔飯，肉質鮮嫩加上飯焦香，冬天食完全身暖笠笠。另一間嘗牛者必到的Pho越饌，以越南河粉馳名，其超級火車頭湯頭鮮甜，牛肉配料豐富，超大碗性價比高；同場不妨試埋香茅牛肉法棍，充滿越式滋味。

撰文：陳志滔