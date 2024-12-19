年末首爾遊追星歎韓膳

想同歐巴（Oppa）、歐尼（Eon-ni)）一起過聖誕、倒數跨年？12月的韓國，簡直就是追星女孩的天堂！除了Infinite、Day6、Apink、Super Junior圭賢、JYP等眾多韓團演唱會輪番上演，更有SBS歌謠大戰和MBC歌謠大祭典等年末盛事，讓大家一次過將當紅韓團看個夠！行程這麼滿，當然也要照顧好你的胃！今次介紹的3間入選由45位韓國美食家評選的「100 Taste of Seoul」餐廳，保證吃到最地道的韓式美味！

空中饗宴 到首爾必要試最高米芝蓮餐廳進餐體驗！搭乘地鐵2號或8號線至蠶室站，循着1、2號出口方向，便能抵達這間韓國首屈一指的高空餐廳BICENA。它位於首爾地標建築樂天世界塔第81層，值得一提，這同時也是世界第七高的摩天大樓，食客在此不僅可以品嘗傳統韓食的精髓，更能飽覽首爾的迷人風光。餐廳自2017年起便獲得米芝蓮一星肯定，主廚Jun Kwangsik憑藉在意大利餐廳及德國大使館掌灼的豐富經驗，成功以現代手法詮釋經典韓食。他堅持選用最優質的當季食材，融合傳統技藝和現代烹飪理念，呈現出極具美感的創新韓餐。開胃菜有酥炸蝦球，以油炸過的櫻花蝦替代麵粉包裹蝦球，不但外酥裏嫩，更鮮上加鮮。而醃漬阿拉斯加粉紅蝦，則以清脆的海苔片盛載着蟹肉、山藥和薏米，配上以泡菜和乾紫菜調味的粉紅蝦，清甜爽口。最特別的就是鮑魚餃子，在鮑魚內填滿牛肉和蘑菇餡料，再覆蓋上海藻，帶來意想不到的鮮美滋味。冬天更要試試滋補的紅雞湯，採用韓國本地雞，以黃芪、紅參、海參、鮑魚、蔬菜和各種香料熬製而成，暖身又暖心。

主菜方面，推介木炭烤排骨，以梨汁醃製一天，再以醃蝦醬醃製兩天，經炭火烤成肉質軟嫩香甜，搭配爽脆辛辣的桔梗根，口感豐富。另一道雞肉蘑菇飯，用雞湯煮製每日現磨的白米，再鋪上雞肉和蘑菇，濃郁的菌菇香氣和雞肉的軟嫩口感，更添風味。甜品則推介韓式傳統點心水正果，肉桂和紅糖熬製的甜湯浸泡着柿餅，清甜爽口。

完美料理 坐落在首爾富人區的SOIGNÉ，憑藉其榮獲米芝蓮二星的現代韓式料理而享譽盛名。餐廳名稱「Soigné」源於法語，意為「完美無瑕」，恰好也是主廚Lee Jun在美國學習烹飪時的暱稱，體現了他對料理的極致追求。而他曾在美國米芝蓮三星餐廳Per Se學藝，練就了精湛的廚藝。他以現代手法演繹韓國傳統美食，將韓國的食療和節氣文化巧妙地融入其中，並堅持選用當地的新鮮食材，以此展現韓國獨特的風土人情。廚房採用半開放式設計，設有Chef's Table，享用美食的同時，還可近距離欣賞廚師團隊的精湛技藝。

韓國流行「萬物皆可拌」，首推的開胃菜韓式拌香草，以新穎方式呈現韓國傳統「Bibim」。碗中盛有醇厚的豆漿忌廉、茴香醬、魚子醬，搭配時令花草和大麥醬增添風味，最後再加入番茄汁，酸香怡人。另一道「韓式蝸牛」則以韓式烤肉手法烹製，搭配鬆軟的雞蛋羹，展現出東西方美食的碰撞與融合。小巧精緻的蓮藕脆片佐以柑橘忌廉和無花果醬，入口爽脆，淡淡的甜香在齒間縈繞。

主菜的韓式炙燒A5和牛，選用日本鹿兒島A5和牛，以韓式調料醃漬後炙燒，肉質柔嫩，油脂豐腴，再搭配鯷魚、蛤蜊醋汁和特製爽口泡菜，口感豐富。而乾式熟成鴨胸肉，經楓糖漿、伯爵茶和鹽調味後烤製，搭配白酒醃漬的沙參以及融入可可香氣的鴨肉醬汁，風味獨特。最後，以葡萄雪冰收尾，綿密的雪糕下是檸檬馬鞭草味的意式沙冰，清新解膩！

純天然食品 在仁寺洞熙熙攘攘的小巷內遍布各式食店，藏在其中的餐廳A Flower Blossom on the Rice，不但連續7年入選米芝蓮必比登推介，還連續4年被評為米芝蓮綠星。餐廳主廚Song Jung-eun秉持「人如其食」的烹飪哲學，認為食物不僅是果腹之物，更是滋養身心、連接人與自然的橋樑，因此餐廳堅持選用來自當地農場的有機、環保農產品，傳統手工釀造、無化學添加的醬料和不含抗生素的肉類，以提供健康食品。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

清脆的海苔片盛住蟹肉、山藥和薏米，配上以泡菜和乾紫菜調味的粉紅蝦，清甜爽口。 韓式傳統點心水正果，即肉桂和紅糖熬製的甜湯浸泡柿餅，清新爽口。 以韓式烤肉手法烹製蝸牛，搭配鬆軟的雞蛋羹，展現出東西方美食碰撞的火花。 以韓式調料醃漬後炙燒的日本鹿兒島A5和牛，肉質柔嫩，油脂豐腴。 主廚Lee Jun 韓式煎餅以無農藥的杏鮑菇、各色蔬菜及韓國小麥粉精心煎製而成，更添風味。 採用韓國本地雞，以黃芪、紅參、海參、鮑魚和各種香料、蔬菜熬製而成的紅雞湯，夠晒暖身。 餐廳環境摩登雅致，食客不僅可以品嘗到傳統韓食的精髓，更能飽覽首爾的迷人風光。 小巧精緻的蓮藕脆片佐以柑橘忌廉和無花果醬，入口爽脆，淡淡的甜香在齒間縈繞。 乾式熟成鴨胸肉，經楓糖漿、伯爵茶和鹽調味後烤製，風味獨特。 以薑、山椒粉、辣椒油爆炒金針菇、珊瑚菇、豆腐乾，再配上鬆軟甜香的饅頭，令人食指大動。 主廚Song Jung-eun 在鮑魚內填滿牛肉和蘑菇餡料，再覆蓋上海藻，帶來意想不到的鮮美滋味。 主廚Jun Kwangsik 韓式拌香草碗有豆漿忌廉、茴香醬、魚子醬，搭配時令花草和大麥醬，酸香怡人。 餐廳內燈籠樣式的吊燈和牆身的山水畫裝飾，優雅有格調。 切開「蛋包拌飯」的蛋皮，拌入香濃的芝麻油和特製辣椒醬，別有一番風味。