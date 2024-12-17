鏡面超級遊艇 綻放耀眼「銀」光

根據設計師的構想，「INSPIRE」的巡航速度為11節，航程可達3,750海里。（Sinot Yacht Architecture & Design）

銀色，一種接近灰色卻又自帶閃亮的獨特顏色，除了令人想起貴金屬，也代表高級、奢華、尊貴、永恒、前衞，更能助人驅除負能量，增加情緒的穩定度。從高級腕錶、超級跑車到時尚配飾，你總會發現銀色的蹤影，而今次為大家介紹的概念遊艇「INSPIRE」，更像一面在海上流動的銀鏡，能在陽光下綻放耀眼光芒。

極簡造型 來自荷蘭的Sinot Yacht Architecture & Design一向以設計具前瞻性而聞名，概念遊艇「INSPIRE」正是其探索未來遊艇設計的最新力作，靈感源自於海洋的浩瀚與寧靜，旨在為遊艇愛好者打造一個與自然界和諧共生的海上綠洲。

從預想圖所見，長138.4米的「INSPIRE」，有別於一般遊艇的流線造型，以筆直的線條勾勒出簡約而平實的輪廓；與此同時，船體從頂部開始變寬，又隨着向前移動而變窄，賦予遊艇一份堅實、穩重的感覺。值得一提，船身表面覆蓋一層暗帶藍綠色調的銀色塗裝，很有未來感，在光線照射下有反光效果，遊艇猶如一面流動鏡子，跟周圍環境融為一體。

設施齊全 室內方面，「INSPIRE」有6層甲板，各有不同用途，其中頂層甲板是主人套房所在地，面積超過250平方米，內有私人休息室、健身區、浴室、更衣區等設施；上層甲板以寬敞的休息室為主，內設壁爐，是社交聚會的理想場所；主甲板設有客艙、餐廳、劇院、健康中心和海灘俱樂部，後者附設一個「藍洞泳池」，不但直徑達10米，池底更採用全玻璃設計，可為客人帶來不一樣的暢泳體驗。另外，位於底層甲板的水下觀景室，是「INSPIRE」的另一亮點，內部配備了圍繞圓桌旋轉的轉椅，方便乘客從不同視角，欣賞海面以下5米處的情景，親睹水世界的魅力。

性能方面，「INSPIRE」的最高航速為16.5節，當以巡航速度11節前進，航程可達3,750海里。

同場加映 Global 550：全鋁海上探險家

由意大利船廠Dynamiq Yachts推出，並跟Dobroserdov Design和Vripack合作設計的「Global 550」，屬於一艘環保探險型遊艇，長55.7米，寬9米，船體和上層建築均採用堅固、耐用且異常輕巧的鋁材來打造，其帶點藍調的銀色表面，在陽光閃耀下，散發出極具時尚感的光澤。另外，船身加入45度折線設計，令船首看似微微上翹，營造出蓄勢待發的動感。至於內部設計走自然風，靈感來自冰川和山脈形狀，以橡木、雞翅木、深色白蠟木等天然材料作布置，並加入不同紋理的石材作陪襯，如瑪瑙洗手盆、雲石背景牆等，從而彰顯獨特品味。

性能方面，船體採用圓形舭部形狀的「Global 550」，配備Hull Vane尾部水翼和四片穩定鰭，有效減少阻力、提升航行的穩定性，其動力來自兩台625kW的Volvo Penta發動機，最高速度為16節，巡航速度為10節，續航能力達5,000海里，足以跨越大西洋。

Osidian：碳排放量減9成！

以墨西哥「國石」——黑曜岩命名的「Osidian」，由荷蘭船廠Feadship建造，乃設計工作室RWD與MONK Design的聯乘之作，旨在超越同廠第一艘混合動力遊艇「Savannah」於節能方面的表現。外觀上，長84.2米的「Osidian」，採用鋼製船體，搭配鋁製上層建築，表面髹上槍灰色塗裝，予人沉穩有力的觀感，從鳥瞰角度看，其造型如一枚銀色子彈，劃破平靜的海面。另外，「Osidian」的總噸位達2,555GT，內部有7間套房，可容納14位客人，並配備Aqua Lounge、海灘俱樂部、美容院等設施。

性能方面，它由4台Caterpillar（C-32） 柴油引擎提供動力，最高速度為17節，巡航速度為12節，航程可達5,500海里。特別之處在於燃料使用第二代生物柴油（HVO），跟選用化石燃料的傳統遊艇相比，其碳排放量最多可減少90%！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網