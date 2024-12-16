法式華麗盛宴 為聖誕添浪漫

原隻香港三黃雞

雞隻以香草、蒜頭和胡椒等浸醃6至8小時，風乾2至3日再烤焗，七星米加多款食材煮製，表面放滿三文魚籽及葱花，每一口都令人回味。

每年12月，大家最期待的聖誕節即將來臨，除了親朋聚會開派對，情侶們也愛在這一天享用華麗盛宴，想感受高質而精緻的佳餚，法式滋味似乎永不過時，今年就有新派法日餐廳和米芝蓮星級法國餐廳在這個佳節為大家打造限定菜單，既富創意又浪漫，必定能為節日加分。

尖沙咀：大玩混搭元素 法國菜的精緻和日本菜的細膩，各有特色。尖沙咀法日餐廳於12月20日至31日推出的「聖誕節慶餐單」，主廚Frankie Wong巧妙連繫兩地食材和烹調方法，打造出別具一格的佳餚。以法國小圓餅和日式銅鑼燒作靈感設計的前菜，小圓餅上放了炙燒北海道帶子、沙律和柚子沙律醬，的骰小巧又開胃。以松葉蟹肉配雪莉醋啫喱打造的蟹肉撻，是從吃大閘蟹蘸醋的傳統作靈感，加點昆布絲，酥脆爽鮮。至於受日本章魚燒啟法的法式炸冬甩，香脆外皮包裹周打蜆湯的餡料、芝士和煙肉，瞬間提升「芝」味。

三黃雞手工菜 創意的日式太卷以拖羅配襯牛油果、海膽和辣根忌廉，再加點炸芥蘭葉扮紫菜，為味道添上層次。當日式紅蝦冷烏冬遇上法國的紅蝦濃湯，湯汁再加點味噌和辣油提味，冷熱交替，可謂最佳配搭。本地鰻魚天婦羅淋上加蝦乾和瑤柱的法式洋葱湯，表面鋪芝士脆片，風味醇厚。結合法式魚湯、「皇冠酥皮批」和酥皮濃湯三大元素製作的馬賽魚湯批，吃得出鱈魚的鮮、鮟鱇魚肝的濃和墨魚慕絲的滑。

另一道原隻香港三黃雞，以香草和蒜頭等浸醃，風乾再烤焗，前後要用數天才完成，手工繁複、皮脆肉嫩，配用法國黃酒汁及三文魚籽的北海道七星米飯，每一口都吃出雞的鮮。澳洲M9西冷三食有配芹菜根蓉和松露牛肉汁的香煎牛扒，和香口的牛肉他他千層薯仔批享用，加添口感。之後來一口用牛筋、和牛油渣炒飯配醬油醃漬蛋黃，牛味香濃，結尾選用微酸厚重的蘋果撻作甜點，為整個主題套餐畫上句號。

（查詢電話：2981 1688）

灣仔：星級名廚加持 被米芝蓮星加持的餐廳，菜式應該會更令人期待。灣仔五星級酒店米芝蓮二星法國餐廳於12月24日、25日及31日，推出由廚藝總監Olivier Elzer及行政糕點主廚金航宇師傅設計的7道節日晚餐。頭盤以柑橘和昆布鹽漬的日本北海道池魚作開胃菜，配煙熏鰹魚凍加添獨特氣息，周邊配以脆蘿蔔、魚子醬、食用花和八角忌廉等，為味蕾帶來不同層次的享受。

細嘗時令食材 冬日適合食野味，一道煙熏鹿肉鬆餅，法國野生鹿肩肉加紅酒、蔬菜、胡椒和杜松子等長時間慢煮，表面加香料紅酒啫喱呼應節日主題，配爽口沙律和醬汁，感覺剛好。矜貴的法國藍龍蝦，以焦化的牛油輕輕煎至外表金黃，加香菇片和香菇醬添口感，再配經乳化的龍蝦湯醬汁，感覺更鮮。

來自法國安茹地區的乳鴿，鴿肉炭烤至外皮焦糖化，配鴿肉胡椒醬肉嫩香口。周邊是紅菜頭粒、紅菜頭蓉和忌廉，既搶眼又香滑。法國蔬菜燉雞配鴨肝及黑松露，選用富油香的三黃雞配自家製香腸、鴨肝和黑松露做成雞肉卷，和雞肉清湯及蔬菜享用，口感十足。最後以酸香的檸檬柑橘芭菲配榛子醬及柚子雪葩和香滑的大溪地雲呢拿配榛子心太軟作結，讓味蕾即時回復清新。

（查詢電話：2138 6818）

用料交融互替 新派法國菜近年可和不同國家的飲食文化融合，Frankie指傳統法國鵝肝配紅酒汁，其實可以日本鮟鱇魚肝代替，魚肝厚重味道配搭微酸紅酒，再加點柚子點綴，質感豐腴而不膩。西餐的龍蝦菜式多配沙律又或薯仔，如果配帶有甜味的日本南瓜蓉，同樣能帶出龍蝦的鮮甜。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

天婦羅炸本地鰻魚

本地鰻魚天婦羅鋪芝士脆片，淋加蝦乾和乾瑤柱的焦糖化洋葱湯，味道濃厚。 松葉蟹撻

松葉蟹肉和蟹膏作餡，面層放上雪莉醋啫喱和炸昆布絲，酸爽鹹鮮。 食客安坐於吧枱，可直接欣賞師傅手藝。 炭烤乳鴿配紅菜頭及羊奶芝士

法國乳鴿肉炭烤至外皮香脆，配3款不同形態的紅菜頭，再加點鴿肉胡椒醬和羊奶芝士碎，皮香肉嫩。 餐廳設計時尚高貴，氣氛浪漫。 澳洲M9和牛西冷三食

澳洲和牛西冷主打香煎牛扒配松露牛肉汁，牛肉他他配千層薯仔，表面灑山椒粉，再加牛肉炒飯配醬油漬蛋黃，分量十足。 太卷

海苔內的餡料由底層開始，依次序放置牛油果、拖羅、海膽和辣根忌廉，面層是炸芥蘭葉和魚子醬，口感豐富。 煙熏鹿肉鬆餅

法國鹿肩肉加配料慢煮12小時，切粒再倒模成圓形，面層是香料紅酒啫喱，伴以細葉芹蓉及沙律，剛好平衡鹿肉的膩。 法國藍龍蝦配烤紅菊苣

布列塔尼藍龍蝦以焦化牛油煎香，表面加香菇片，配龍蝦鉗、烤紅菊苣及香菇蓉，蘸龍蝦湯醬汁享用，彈牙鮮香。 鮟鱇魚肝用紅酒煮也很美味。 馬賽魚湯批

融合3款法國菜的靈感製作，內裏是加刁草和茴香的墨魚慕絲、銀鱈魚和鮟鱇魚肝，配加番紅花的醬汁和芹菜蓉，幼滑鮮香。 主廚Frankie Wong 檸檬柑橘芭菲配榛子醬

及柚子雪葩

檸檬芭菲佐柑橘蜜醬，再以柚子雪葩和橙片配搭，柑橘球和香草忌廉作裝飾，酸爽去膩。 廚藝總監Olivier Elzer 香甜的日本南瓜配龍蝦，令海鮮味道更突出。