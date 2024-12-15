冬至派對飯局 消滯有法

臨近冬至團圓，接連聖誕及新年派對，天寒地凍加上年近歲晚特別多飯局，食完盆菜再加湯圓和糕點，一不小心吃得過量，容易導致胃脹肚滯。想健康迎接新一年，除了識飲識食之外，坊間還有很多健康消滯小貼士，讓大家吃得放心。

盆菜湯圓 避免過量 冬天是進補的時節，尤其是冬至飯敍將至，桌上有大魚大肉，再加上盆菜、羊腩煲等菜式均沾滿調味料和醬汁，不知不覺便會過量吸收。大家在烹煮時，不妨先選擇低脂低膽固醇的材料，如瘦肉和去皮雞肉，配搭時令的芋頭、蓮藕、蘿蔔、菠菜和木耳等健康食材，又或屬平補食物的蓮子、芡實、淮山和銀耳等，易入口又易消化。同時盡量以蒸、燉和灼的煮法代替煎炸，也要進食充足蔬菜來促進腸道蠕動。過時過節，飯後來一碗湯圓是指定動作，但要留意糯米黏滯難消化，脾胃弱或老人家只宜淺嘗，過量進食容易造成消化不良。

茶湯之選 暖胃去油 食滯的感覺令人難受，想簡單化解可從飲食入手，其中很多人會飯後一杯「普洱茶」，原來普洱具暖胃、消脂、去油等作用。此外，源於安徽省六安市的「六安茶」，茶性溫和，滋味醇滑，亦有減膩消滯之效。若然想味道多點變化，可按需要以山楂乾、陳皮、薄荷、薑、梅子等拼配，最簡單的方法是用幾片山楂乾加熱水焗約20分鐘飲用。至於消滯湯水的話，可嘗試煲「陳皮節瓜湯」和「谷麥芽藕節豬（月展）湯」，前者消食健脾；後者清熱健胃，同樣有消滯除脹作用。

天樞內關 按穴紓緩 冬至歡聚若然真的食滯咗，除了喝消滯茶湯，還可以拇指或食指按壓穴位紓緩。當中天樞位於肚臍左右兩邊各2吋位置，輕力按揉10秒，休息5秒再繼續，重複做1至3分鐘便可。想緩解胃脹不適，則可按摩內關穴位，位置在手腕的腕橫紋對上兩吋，但如徵狀仍然持續，便應及早求醫。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

吃火鍋或烤肉時，選擇肉類宜去掉外皮和肥膏。 普洱茶和六安茶都屬黑茶類，屬性溫和有助消滯。 沙谷芽5錢、炒麥芽5錢、白茅根5錢、蜜棗3粒、藕節1両、豬（月展）半斤煲成「谷麥芽藕節豬（月展）湯」。 以糯米製作的湯圓，吃過多容易消化不良。 幾片山楂加熱水焗約20分鐘即可飲用，惟胃酸過多和孕婦慎飲。 天樞穴

按摩肚臍兩旁的天樞穴，可紓緩肚脹和疏通大小腸。 檸檬可刺激胃酸分泌，但只能針對輕微食滯人士。 可用陳皮2錢、黨參3錢、節瓜1斤、枳實3錢、瘦肉半斤加鹹蛋煲成「陳皮節瓜湯」。 內關穴

飽食後引致打嗝時，亦可打圈按壓內關穴紓緩。