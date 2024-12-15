日本除夕倒數 暢遊海陸空

不少人會趁年底旅遊，在外地不一樣的氛圍下迎接元旦。作為港人一大熱門外遊目的地的日本，便有多種別開生面的除夕倒數活動，例如神奈川縣橫濱市的地標橫濱海洋塔，其離地100米的展望台便跨年開放，於高空欣賞當地為慶祝新歲炮製的煙火及燈光Show。另外神戶市及守谷市則分別有倒數郵輪和列車，玩法豐富任君選擇！

橫濱：離地100米 視覺盛宴 橫濱市近年積極舉行多項搞作來吸引旅客，注目的有Yorunoyo及橫濱Sparkling Twilight兩大活動，前者在橫濱港的海濱、周邊的歷史和現代建築等多處上演華麗燈光及投影Show，後者則在周末或假日於橫濱港周圍燃放約5分鐘的煙火。除了可在橫濱港一帶近距離觀賞外，不少旅客更會趁機前往毗鄰山下公園的橫濱海洋塔，於其29及30樓的展望台以離地100米的角度飽覽整片美景。該塔於12月31日特別推出10:00pm後入場的除夕倒數門票，屆時訪客除了可望着另一地標Cosmo Clock 21摩天輪投射的數字齊齊倒數外，更可於高空欣賞到踏入1月1日子夜在大棧橋碼頭和新港埠頭特別發放的煙火及Yorunoyo燈光Show，加上停泊在橫濱港的船隻屆時亦同步鳴笛，無論視覺及聽覺都能感受到新年氣氛。一場來到，也別錯過該塔位於30樓、將數碼藝術與塔外風景結合起來的Media Art Gallery，及世界雞尾酒大賽總冠軍山田高史於1樓開設的Bar Noble MARINE TOWER酒吧。門票成人每位¥1,700（約HK$88）。

神戶：兩條航線 船上盡興 來往神戶港和須磨等地的觀光郵輪The Kobe Cruise，現正推出橫跨除夕（12月31日10:30pm登船）及元旦（翌年1月1日00:30am落船）的限定活動Countdown Cruise 2024-2025，分別有Concerto和璀璨神戶2號兩款郵輪行駛不同路線，前者於神戶臨海樂園Umie Mosaic商業中心出發，航程以神戶港為中心，乘客可邊欣賞流光彩溢的絢麗夜景，邊觀看Mosaic巨型摩天輪的倒數計時，同時享用除夕夜限定的法式套餐，或由大廚即席炮製的鐵板燒，還有音樂組合STAYG進行表演，保證炒熱氣氛！至於璀璨神戶2號則由中突堤旅客Terminal出發，途經世界第二長吊橋明石海峽大橋，可邊眺望大橋於跨年夜獨特的七彩燈飾美景，並可品嘗跨年限定的自助餐，前菜、主菜和甜品應有盡有，更有偶像團體KOBerrieS成員一同現場倒數。此外，兩艘郵輪均提供跨年必吃的年越蕎麥麵來迎接新年。成人費用各¥15,800起（約HK$813）。

守谷：特別班次 通宵運行 如果跨年時既想玩又想參拜的話，則可考慮關東鐵道於12月31日在守谷市出發的特別夜間列車開運號。該班列車是採用3節車廂的舊型Kiha 0型柴油機車，是次班次接待36名乘客，列車在除夕夜10:30pm出發，會行勻連接取手站和下館站的常總線，起點和終站則為守谷站，車程約102公里。車程特色是於沿線車站會停車讓乘客落車打卡或上廁所，當中的大寶站更會停靠1.5小時，事關乘客可落車前往關東地區最古老神社之一的大寶八幡宮進行初詣（即新年第一次參拜）。另外列車會在除夕夜哨聲，及會送上慶祝便當作為年夜飯。不得不提乘搭此夜間列車的一大樂趣是，特別將通勤列車車廂作為寢台列車之用，所以乘客是瞓在一般的列車長椅上，讓你一嘗「打橫個人」霸佔整張長椅的滋味！而且按長椅的長度（1.6米及2米）分為兩款車票，大家可按自己高度來挑選。乘客還可獲得特製枕頭、大寶站開運入場券，以及元旦一日免費車票。每位費用¥13,000起（約HK$676）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

高112.5米的Cosmo Clock 21摩天輪，除夕當晚會顯示倒數時間。 30樓展望台設有Media Art Gallery，可欣賞結合夜景的數碼藝術作品。 Concerto郵輪的航行路線以神戶港為中心。 行駛明石海峽大橋路線的璀璨神戶2號。 關東鐵道於除夕夜開出行駛常總線的特別夜間列車開運號。 列車會停靠大寶站，可順道參拜關東地區最古老神社大寶八幡宮。 元旦子夜會上演5分鐘的Yorunoyo燈光Show「Highlight Of Yokohama」。 位於高塔4樓的THE TERRACE餐廳，提供以三浦出產蔬菜、相模灣新鮮海鮮炮製的多款料理。 從船上觀賞的神戶港夜景，與陸地上看到的感覺截然不同。 途經明石海峽大橋，可眺望除夕夜的彩虹燈飾。 贈送給乘客的特製枕頭，跟長椅顏色非常合襯。 乘客可得到將車票放入護身符袋中的大寶開運入場券，寓意健康好運。 停泊在橫濱港的船隻於1月1日子夜會齊齊鳴笛慶祝。 Yorunoyo燈光Show還包括在大棧橋碼頭上演的光雕投影「大棧橋碼頭鯨魚座」。 有廚師在你面前烹調的鐵板燒，能嘗到牛肉等多款滋味食材。 船上有音樂組合和偶像團體現場表演和倒數，歡度節慶時光。 列車為乘客安排慶祝便當，作為除夕的年夜飯。