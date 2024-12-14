12月14日(六)
副刊
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月14日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
辦年貨 平買限定海味福袋
尊貴海味福袋
廠商會90周年限量版，內有特級花菇皇、鱈魚膠、石斛花旗參、澳洲野生醬皇及清湯鮑魚、澳洲鮑魚燉湯、蟲草花、四季養生花茶及湯包。首天開幕價$90，限量10份。（攤位編號：1B48-55）
臨近新年過節，不少朋友會於工展會掃海味辦年貨，方便日後宴客或送禮。今屆有不同海味品牌推出多項折扣優惠，當中更有限量10份、集鮑魚、特級花菇、鱈魚膠及湯包等於一身的福袋，有心入貨的話記得入場趁早！
撰文：林佩婷
攝影：胡振文
急凍一人份鮑魚海味系列
有金牌佛跳牆、鮑魚花膠扣鴨掌和鮑魚海參扣鴨掌3款選擇，會場價2盒$130。（攤位編號：2B48-57）
蔘之元高麗參
高麗參有補元氣、滋補強壯等功效，選購天字30支斤庄，買一送一，每罐$17,000。（攤位編號：1B48-55）
蟹皇溏心鮑拌麵套裝
蟹皇醬鮑魚及鮑魚麵各2個，原價$88，會場優惠$60。（攤位編號：2B48-57）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20241214-1214_00321_011/辦年貨---平買限定海味福袋
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc