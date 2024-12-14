副刊

辦年貨 平買限定海味福袋

尊貴海味福袋<br>廠商會90周年限量版，內有特級花菇皇、鱈魚膠、石斛花旗參、澳洲野生醬皇及清湯鮑魚、澳洲鮑魚燉湯、蟲草花、四季養生花茶及湯包。首天開幕價$90，限量10份。（攤位編號：1B48-55） 尊貴海味福袋<br>廠商會90周年限量版，內有特級花菇皇、鱈魚膠、石斛花旗參、澳洲野生醬皇及清湯鮑魚、澳洲鮑魚燉湯、蟲草花、四季養生花茶及湯包。首天開幕價$90，限量10份。（攤位編號：1B48-55）
尊貴海味福袋
廠商會90周年限量版，內有特級花菇皇、鱈魚膠、石斛花旗參、澳洲野生醬皇及清湯鮑魚、澳洲鮑魚燉湯、蟲草花、四季養生花茶及湯包。首天開幕價$90，限量10份。（攤位編號：1B48-55）
臨近新年過節，不少朋友會於工展會掃海味辦年貨，方便日後宴客或送禮。今屆有不同海味品牌推出多項折扣優惠，當中更有限量10份、集鮑魚、特級花菇、鱈魚膠及湯包等於一身的福袋，有心入貨的話記得入場趁早！
撰文：林佩婷
攝影：胡振文
急凍一人份鮑魚海味系列<br>有金牌佛跳牆、鮑魚花膠扣鴨掌和鮑魚海參扣鴨掌3款選擇，會場價2盒$130。（攤位編號：2B48-57）急凍一人份鮑魚海味系列<br>有金牌佛跳牆、鮑魚花膠扣鴨掌和鮑魚海參扣鴨掌3款選擇，會場價2盒$130。（攤位編號：2B48-57）
急凍一人份鮑魚海味系列
有金牌佛跳牆、鮑魚花膠扣鴨掌和鮑魚海參扣鴨掌3款選擇，會場價2盒$130。（攤位編號：2B48-57）
蔘之元高麗參<br>高麗參有補元氣、滋補強壯等功效，選購天字30支斤庄，買一送一，每罐$17,000。（攤位編號：1B48-55）蔘之元高麗參<br>高麗參有補元氣、滋補強壯等功效，選購天字30支斤庄，買一送一，每罐$17,000。（攤位編號：1B48-55）
蔘之元高麗參
高麗參有補元氣、滋補強壯等功效，選購天字30支斤庄，買一送一，每罐$17,000。（攤位編號：1B48-55）
蟹皇溏心鮑拌麵套裝<br>蟹皇醬鮑魚及鮑魚麵各2個，原價$88，會場優惠$60。（攤位編號：2B48-57）蟹皇溏心鮑拌麵套裝<br>蟹皇醬鮑魚及鮑魚麵各2個，原價$88，會場優惠$60。（攤位編號：2B48-57）
蟹皇溏心鮑拌麵套裝
蟹皇醬鮑魚及鮑魚麵各2個，原價$88，會場優惠$60。（攤位編號：2B48-57）
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