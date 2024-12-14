第58屆工展會 9重賞賀90周年

臨近年尾，精打細算的香港人必不會錯過可掃平貨的工展會。今年踏入第58屆的工展會由即日至明年1月6日於維園舉行，全場除有多達900個攤位帶來各式各樣平靚正的貨品外，今年適逢主辦機構廠商會迎來90周年，特別推出驚喜9重賞，為訪客送上免費福袋、精美禮品及郵輪套票等禮品，加上場內的主題活動和娛樂節目等，絕對令人滿載而歸。

最新區域 歎酒享樂 今年正值廠商會90周年，應屆工展會以「廠商會輝煌90載‧璀璨耀工展」作主題，場內有逾900個戶外攤位，並分為11個主題展區，除了香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、參茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、美食廣場、社企區及推廣區外，更設有全新的Chill飲Chill食區。該區域會設置富特色的酒吧和打卡點，提供各式美酒和佐酒小食，並會每日免費派發20杯指定飲品，晚上有現場樂隊表演，氣氛熱鬧。另一注目區域美食廣場設有30多個熟食攤檔，供應本地及環球美食，邊配酒邊吃，同樣吸引。此外，會場內有各式各樣的生活必需品、糧油雜貨、家品廚具、養生美容和過年必備的海味，總有一款啱你心水。

購物優惠 贏取獎品 盡情購物之餘，亦別錯過會場內的多種優惠。例如大會分時段推出開鑼狂賞周、快樂購物度聖誕和閉幕優惠大激賞的優惠活動，屆時會有數百款低至0.01折及1元的購物價。另外還有為支持銀髮族消費而首度舉辦的「銀色消費優惠」活動，過百間參加的商戶攤位會張貼「銀色消費商戶」識別，為持有長者咭的入場人士提供指定產品額外5%或以上的折扣優惠，指定日子更會招待百名長者品嘗盆菜美食及送上現金券。與此同時，場內還有因應廠商會90周年推出的驚喜9重賞，包括開幕日首180名入場人士獲免費入場及價值$500福袋一個，還可參與頭獎為雙人7天星馬泰豪華郵輪套票的郵輪賞，及最高價值達$75,000的「投票贏巨獎」抽獎券等，獎品總值超過$400萬。

節目豐富 娛樂無窮 血拼一輪後想抖抖，場內亦預備了各種消閒娛樂。當中最注目莫過於工展小姐選舉，今屆有8位候選人爭奪三甲和其他獎項，在早前的新聞發布會上，4號的卓淑貞率先奪得最合眼緣獎，其他獎項會由持票人士在指定時間內投票選出。另外，場內每日都有連串精彩的舞台表演、免費互動遊戲攤位及聖誕節主題活動，例如由電台舉辦的特備節目、粵劇表演、歌舞表演、管樂及其他音樂演奏，種類豐富。

第58屆工展會

日期：即日至2025年1月6日

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

時間：11:00am~9:00pm（即日至12月22日、2025年1月1日至5日）

11:00am~10:00pm（12月23日至31日）

11:00am~8:00pm（2025年1月6日）

門票：$10（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文