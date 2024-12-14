Type 00純電概念GT 大膽創新

全新發表的Type 00純電概念GT，身披「Miami Pink」及「London Blue」兩種經精心調配的獨特車色。

若論2024年話題概念車之最，Jaguar的Type 00純電概念GT定必榜上有名。這一切由其新廠徽首度公開，接着概念車發表前釋出宣傳短片，再到終可一窺全貌，無一不引起全球車迷網上「洗版」，當中包括億萬富豪Elon Musk。雖然網民對其評價好壞參半，但不得不佩服廠方在重塑品牌形象與持續轉型上的大膽創新。

紅藍兩色 展現風格 配備蝴蝶門及極光滑車身的Type 00，是Jaguar向車迷預示未來發展方向的全新Design Vision概念，藉其身上極富現代主義的次世代創意哲學，重新詮釋品牌創辦人William Lyons爵士的「Copy Nothing」理念。其造型前瞻性十足，採用修長的頭冚，配搭流線型車頂、糅合斜背與Boat Tail兩大特色的車尾，更以密封不透光設計取代後擋風玻璃，並將斜背變成可升降打開的尾箱門。設計團隊更為它精心調配「Miami Pink」緞面玫瑰杜鵑粉及「London Blue」銀藍兩種獨特車色，前者靈感來自邁阿密的城市藝術裝飾風格，後者則是向品牌上世紀60年代標誌性珍珠銀藍色致敬。

廠徽設計 現代主義 全車更以黃銅裝飾及標誌性間紋設計貫穿，像車頭採用正中央鑲有全新Jaguar黃銅字徽、帶凹凸橫紋浮雕的垂直密封式面罩，配上滿布直間紋與車身融為一體的全景玻璃車頂，以及融入上下兩條橫向幼長LED尾燈的水平橫間柵車尾。至於腳下的23吋合金輪圈亦巧妙地融入標誌性間紋設計，中心蓋飾更採用由Jaguar首尾兩個字母「J」及「r」組成的全新圓徽。車身唯一出現經典獵豹蹤影的地方，就是位於前輪後方，特別鑲上一塊帶有躍豹圖案的黃銅飾件上。當然它並不是一個單純的飾件，而是內藏取代傳統側鏡的小鏡頭，凸顯現代主義的設計精髓。

車廂圖騰 尊貴體驗 標誌性間紋設計更延續至車廂內，黃銅裝飾元素亦進一步延伸。整個車廂由3條手工打磨的黃銅飾邊貫穿，兩條在內門板上，另一條長達3.2米，則由錶台正中間一直延至後部。左右分隔的錶台，配備隨時可滑出打開的隱藏式數碼化儀錶及觸控屏幕，並以Clearsight顯示器取代傳統倒後鏡。值得一提，駕乘者可使用分別由黃銅、洞石和雪花石膏3種天然材料製成的獨特圖騰來調整車廂氛圍，每個圖騰都可自訂不同環境燈光、音響效果及專屬香氛等組合設定；只要將之放入中控台，便可帶來前所未有的個性化奢華體驗。另於帶有躍豹圖案的車身黃銅飾件上方，特設一個存放圖騰「棱鏡盒」的隱藏空間。

本地車訊：新版M3及M4系列 強化性能熱血抵港 寶馬（BMW）新版M3及M4系列最近正式抵港，擁有更先進的技術、更穩定的操控及更強大的動力輸出。輸港的包括兩款M3 Competition型號（M3 Competition M xDrive Sedan及M3 Competition M xDrive Touring）、一款M3手波型號（M3 Sedan Manual），以及兩款M4 Competition 型號（M4 Competition M xDrive Coupé及 M4 Competition M xDrive Convertible）。

新車均搭載經強化升級的3.0L直六雙渦輪增壓引擎，其中兩款M3 Competition及兩款M4 Competition型號，最大馬力輸出均較前款增20hp，峰值扭力的轉速範圍亦增加了230rpm。最大馬力及扭力分別為530hp和650Nm，皆搭配8前速M Steptronic連Drivelogic波箱。至於為混波車迷而設的M3 Sedan Manual，最大馬力480hp，550Nm峰值扭力可於2,650rpm至6,130rpm之間全數釋出。 其他升級標準配備有全新頭尾燈、新款M鍛造輪圈、M真皮平底軚環及車廂內飾，並搭載最新的BMW Operating System 8.5系統及AR擴增實境導航功能等。內置針對賽道優化的M牽引力控制系統及M飄移分析功能的M Drive Professional系統。

撰文：林登麗

尾部糅合了斜背和Boat Tail設計特色，更配備電動升降尾箱。 與車身融為一體的全景玻璃天窗，帶有緊密的直間紋，貫徹整體設計風格。 座椅的底座及中央脊柱部分，用上平滑的洞石製造，更添高貴感。 標誌性間紋設計，由車身延續到車廂的前部及後部。 搭載經強化的3.0L直六雙渦輪增壓引擎，最大馬力較前款多20hp。 其中一款M4配備電動軟頂篷、快拆式迴風網及雙前座頸部加熱功能。 存放圖騰「棱鏡盒」的位置於前輪與車門之間，可透過電動操控打開。 車廂內的一對座椅、Soundbar以至地台板，皆以羊毛混紡織布包覆。 車廂由3條手工打磨的黃銅飾邊貫穿，其中1條長達3.2米由錶台正中間一直往後部延伸。 只要將圖騰放進中控台的隱藏式空間，便可獨享現代奢華體驗。 搭載BMW Operating System 8.5系統，配以新造型M真皮平底軚環。 帶凹凸橫紋浮雕的垂直密封式面罩，正中央鑲有以黃銅打造的Jaguar字徽。 這個躍豹黃銅件，不僅是一塊工藝裝飾，內裏還藏有電子側鏡頭。 左右分隔的錶台，配備隱藏式數碼化儀錶及觸控屏幕，隨時可滑出打開。 新版M3及M4系列最近正式抵港，無論操控與性能皆全面升級。 M3 Sedan Manual配備6前速手動波箱，專為鍾情棍波迷而設。