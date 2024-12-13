玩轉聖誕北上打卡好氣氛

聖誕節將至，深圳不少地方已充滿節日氣氛，有主題樂園舉辦冬日派對，加設飄雪舞會及花車巡遊，加上各式機動遊戲，讓大人細路都樂而忘返。同期各大商場及咖啡店均換上璀璨新裝，打完卡再食埋聖誕大餐，定能開心過一個圓滿佳節。

主題樂園 舞會巡遊 深圳有不少主題樂園，當中位於南山區的歡樂谷較為人熟悉，皆因它屬首批國家5A級旅遊景區，坐擁9大園區，共佔地約35萬平方米，乘地鐵1號或2號綫至世界之窗站A出口即可到達。樂園將於12月20日至2025年1月5日期間舉行冬日派對，設有4大主題特色街區供遊客玩樂打卡，包括滿布火樹銀花的「鎏金鎮」、可以圍爐煮茶的「雪頂小鎮」、提供暴富大轉盤等遊戲的「金幣輝煌」，以及處處設有中式美學裝飾的「幻城」，讓大家體驗一個中西合璧的聖誕。

樂園亦準備了多個互動項目，例如每天舉行初雪舞會，定時在不同園區降下人造飄雪；電音派對有女團與樂隊演出輔以噴雪效果，觀眾可邊聽歌邊玩雪。冬季限定巡遊則有全新花車及超萌雪人公仔粉墨登場，由帥哥美女扮演的百多名NPC更會與遊客互動拍照，部分更化身成聖誕老人大派糖果。入場少不免玩機動遊戲，刺激的有海盜船、礦山車、跳樓機、水上漂流等，靜態則有魔幻城堡及雙層旋轉木馬等，十分適合情侶打卡。

魔法木屋 冰雪小鎮 若果唔想到商場人擠人，不妨去咖啡店靜靜享受聖誕。位於龍崗區的「Nice coffee&bakery尼斯咖啡」外觀恍如北歐木屋，全店有十多個場景如門口的蛋糕形拱門、爬到屋頂的聖誕老人、窗外麋鹿、室內壁爐、吧枱前的薑餅屋等。店內更放滿《哈利波特》同款的貓頭鷹擺設，為節日添上魔法氣息。

同區另一間「Blue Concept Cafe&Farm關於藍」則化作冰雪小鎮，每天下午4時開始持續落雪3小時，令店外白茫茫一片，店內則是古堡式裝潢，配合不同顏色的聖誕樹，吸引不少人前來打卡。提提大家，入場仲可以跟小羊及羊駝合照呢！

特色市集 盛裝貓咪 臨近聖誕深圳各大型商場也精心布置，好似羅湖區萬象城二期聯合韓國藝術家Hwan Uk Choe，合力打造以馬戲團為靈感的「雪域‧綺想蜜境」聖誕市集。設有20米高水晶聖誕樹、巨型蛋糕水晶球、超大蝴蝶結及糖果薑餅屋，每逢周五至周日晚上6時至8時還會有飄雪，營造雪國氛圍。另一邊廂，深圳灣萬象城的「Bay De Luna」巨型貓咪則以盛裝迎接佳節，紛紛戴上聖誕帽、小斗篷及紅色頸巾，加上沿途的粉色蝴蝶結，貓奴必去！值得一提是商場內的Jingle Bay時尚大街亦浪漫回歸，繁星及小天使裝置環繞四周，把節日氣氛拉滿。

同場加映：佳節甜品 火雞盛宴 歡度佳節當然唔少得聖誕大餐，福田區Flavorz海鮮自助餐廳特設平安夜或聖誕節自助晚餐，食物選擇超豐富，單是海鮮便有現開法國藍寶石生蠔、三文魚、扇貝等選擇，更期間限定節日烤火雞、阿拉斯加蟹腳、芝士焗龍蝦、鮑魚燉湯及聖誕主題甜品，保證捧腹而回。另一間王品牛排於南山、福田及寶安區均有分店，三間都擁有靚景，當中寶安區位於歡樂港灣旁，醉人海景為佳節增添氣氛。聖誕雙人餐備有雪花櫻桃鵝肝、黑虎蝦海鮮清湯、招牌牛排、法式嫩煎深海鱈魚等選擇，甜品「奇幻許願鈴鐺」更化身成雪人及鈴鐺掛飾模樣，賣相誘人。

撰文：陳志滔