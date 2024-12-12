寶島之巔賞煙火饗樂

即將迎來年尾倒數時刻，台北101景觀台每年都會舉辦「高空跨年煙火派對」，今年將會施放長達300秒、約16,000發的煙火，結合歌舞、魔術等精彩表演，帶來震撼的感官刺激！怕人多擁擠不妨選擇鄰近高空觀景餐廳，享用豐盛美饌之餘，又能飽覽流光溢彩的璀璨煙火，齊齊迎接新一年！

重新演繹 傳統中菜 今年初開業的「川雅」，選址在微風南山46樓，設有大面積的落地玻璃，可近距離飽覽台北101的高聳美景。該餐廳是台灣首間主打川菜Fine Dining，佔地661平方米，以橙、灰和白色為設計主調，體現四川名勝九寨溝的唯美意境。

主用餐區提供42個座位，同時設有4個可容納8至16人的獨立包廂，並分別以四川、重慶及成都古名「蜀」、「渝」、「錦」、「蓉」來命名。為了改變大眾對於川菜「重麻香辣」的傳統印象，大廚親自帶領團隊到四川成都取經，花近半年時間學習地道的川菜料理，並根據台灣人的口味而作出調整，務求以最易入口的方式呈現川菜的20多種味型，例如酸辣、胡辣、紅油、陳皮、醬香等。

另外，川菜講究「一菜一格、百菜百味」，因此餐廳沿用以往貴族享用的官府菜模式，推出5道菜、6道菜和8道菜套餐，特色餐點有涼菜九宮格，包含燒椒皮蛋、紅油口水雞、麻辣鮑魚和夫妻肺片等，從微辣到清鮮回甘，細味多層次的獨門風味。還有經典菜式花椒乳鴿，以漢源花椒、青花椒等數十種香料炮製成滷水，再放入屏東養殖的乳鴿滷至入味，待風乾後再以熱油淋至皮脆金黃，入口外脆肉嫩、椒香味麻。

此外，特設秋冬限定的「雙味脆皮軟殼龍蝦」，選用印尼軟殼龍蝦入饌，可搭配豆瓣和豆酥特製的豆渣醬，或經典的怪味醬。甜品亦有不少選擇，例如有橙果醪糟冰粉，由石花樹的籽凝結成果凍狀，口感像台灣的愛玉，再加入香橙、寒天、花生碎、醪糟（又名甜酒釀）、蘆薈或火龍果覆蓋表面，清甜軟滑。

海陸珍饈 料理巧思 位於微風信義47樓的高空餐廳Sea To Sky，主打當代料理風格和多國海鮮料理，結合無敵遼闊的景觀，成為信義區最美的高空海鮮餐廳。餐廳以法式手法為核心，重新演繹多國料理特色，例如有酸甜開胃的前菜「油甘魚薄片佐山椒柑橘醬」，油甘魚的特色是肉質細膩、油脂豐富，切片後配上炙燒洋葱、橙肉、醃苦瓜，從而帶出多種層次的甜和酸，令油甘魚更為清爽美味。主菜方面則有章魚肉醬千層麵，將層層堆疊的手工麵皮，夾入章魚和經典波隆納肉醬一同燉煮，面層淋上由3種芝士炮製的濃郁醬汁，最後撒上牛肝菌粉，交織出海陸融合的滋味。還有期間限定的三文魚威靈頓，外觀呈貝殼形狀，並特意以寶箱盛載登場，灌入炙燒蘋果木與龍眼木的煙霧奉客，猶如獻給食客的深海寶藏。威靈頓內餡分為兩層，上層為新鮮三文魚和野菇，下層則是由魚、蝦和章魚製成的海鮮慕斯，配上微酸清爽的香檳忌廉和三文魚籽，層次相當豐富。藍莓味的巨大藍絲絨蛋糕同樣是餐廳招牌菜之一，外表藍白色相間呼應海洋和天空主題，夾着層層忌廉乳酪，味道甜而不膩，令整個饗宴更為圓滿。

全台最高 盛饌百匯 坐落於台北101內86樓的「饗A Joy」，號稱全台最高的觀景餐廳，擁有一望無際的高空美景，到了除夕跨年時更可將百萬夜景和璀璨煙火盡收眼底。餐廳佔地555平方米，設有282個座位，並結合台灣地貌打造出「山」、「海」、「原」、「城」4個區域，並提供8大餐區，分別提供海鮮、壽司、魚生、炭烤酥炸料理、中華料理和鐵板燒等，供應逾300種佳餚。餐廳嚴選當地時令和高級食材，例如有阿里山新鮮即磨山葵、屏東古法釀造的手工醬油等，以及即開新鮮生蠔等海鮮，呈現出最珍貴的獨特風味。

餐廳最近更推出限定菜式「爐烤桂花池上古早雞」，嚴選台東池上放養180天的古早雞，加入桂花鹽水醃漬，並透過獨特的爐烤工藝炮製，令肉質保持鮮嫩多汁，配合時令蔬菜食用，豐富滋味。其他招牌菜有鱔魚意粉佐百年醋晶球，大廚將熬製兩天的雞汁加入紅酒和配菜，炮製成紅酒焦糖乾葱雞汁，並特意選用長通粉，充分吸收醬汁的精華，最後加入宮保辣椒、鱔魚、百年醋晶球和自家風乾車厘茄作點綴，增添層次感。主食之外，甜品亦有睇頭，好似與日系法式甜品品牌合作，炮製多款統合當季新鮮食材的甜品，例如最新的「嫣紅」，將紅心芭樂慕斯搭配乳酪雪糕，佐以玫瑰柚甜酒凍，味道清新酸甜，加上士多啤梨蛋白餅增添酥脆口感。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網