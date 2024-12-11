日本尊享夢幻士多啤梨遊

每逢12月至翌年3月是日本士多啤梨的當造期，想品嘗最鮮滋味的話，當地不少酒店會趁機提供獨特的士多啤梨主題住宿方案，讓住客輕鬆地大飽口福！其中靜岡縣熱海市便有酒店帶住客夜訪經特別布置的溫室，喝着香檳享用當地人氣的「紅臉頰」士多啤梨，並且更可將收穫用來自製千層酥！另外千葉縣及和歌山縣亦各有住宿設施炮製充滿特色的士多啤梨搞作，保證令人大快朵頤！

靜岡 特色溫室 香檳相伴 要數具代表性的靜岡縣產士多啤梨品種，擁有極佳香氣、入口甜味濃郁兼略帶酸味的紅臉頰絕對係名列前茅。想在浪漫環境下盡情享用的話，可考慮入住位於熱海市的RISONARE熱海，該酒店建在俯瞰相模灣的山丘上，每間客房面積由65平方米起跳，均享有海景，可欣賞天空、大海、森林的壯麗景色，一直是當地的人氣住宿設施。於明年1月6日至3月30日的雙數日，酒店會推出每日限定1組、最多兩人同行的夜間士多啤梨行程，安排住客於晚上7點前往當地的士多啤梨園伊豆Holly's，屆時果園會將溫室布置得燈火通明兼鋪上紅地氈，參加者可獲得一杯玫瑰香檳，讓你邊品嘗美酒、邊享受紅臉頰採摘放題。值得一提係，果園的種植距離比一般多1.3倍，確保每粒果實都享有充足陽光，並以取自地下60米的富士山雪水灌溉，可謂相當講究。活動還包括千層酥製作體驗，利用即摘士多啤梨自由搭配餡餅和奶黃餡等食材，最後淋上用覆盆子利口酒調配的士多啤梨醬，帶來不一樣的口味。View Bath Deluxe客房房價（2人1房）每位每晚¥54,546起（約HK$2,836），夜間士多啤梨行程費用每位¥10,000起（約HK$520）。

千葉 星空燈火 試3品種 位於千葉縣香取市的農園Resort The Farm，佔地10萬平方米，集露營設施、天然溫泉、桑拿、農場採摘體驗等功能於一身，其中農場部分全年合共種植逾60個品種、多達100款蔬果，適逢士多啤梨當造季節，場地於12月20日起至明年6月1日開設星空士多啤梨園。該園的一大特色是可讓住宿客人一嘗夜間採摘士多啤梨的滋味，園地燈光會令人聯想到燦爛星空，並提供紅臉頰、 甜度和酸度均較高的Yotsuboshi，及散發清新芳香的香野共3款士多啤梨品種，兼且利用高架台種植，可在不接觸土壤的乾淨環境下採收。住宿方面，營地設有7款豪華帳篷和5款小木屋選擇，最大的家庭帳篷可容納5人，部分帳篷更建在高台上，甚至設有兩層高的觀景台，而露營愛好者亦可自行搭建帳篷，任君選擇。設有多種住宿方案，可包含自助早餐和燒烤晚餐，以及無限次出入浴室及咖啡廳，享受天然溫泉和桑拿房，還可參加採摘3種時令蔬菜的體驗活動。2人入住（住宿Glamping Glamp Terrace、包晚間採摘士多啤梨40分鐘等）房價每晚¥58,620 起（約HK$3,048）。

和歌山 晚間享用 精緻High Tea 和歌山縣產的士多啤梨品種毬姬，果實大顆呈圓錐形，色澤赤紅艷麗，果肉飽滿厚實兼果汁豐富，適合愛好濃郁甜味的朋友享用。位於該縣西牟婁郡的南紀白濱萬豪酒店即日起至明年2月28日正推出Heart Warming Strawberry Night Stay住宿方案，包含使用大量毬姬炮製的晚間High Tea（5:00pm~11:00pm），可品嘗到5款甜點、6款鹹點和主菜，其中放在精緻盒子內的甜點全部融入毬姬製成，包括有迷你芭菲及法式千層酥等。至於茶點架上的6種鹹點則以石斑及紀州鴨等當地食材與根菜和德國洋甘菊烹調而成、除了滋味還令身體暖和。主菜是選用當地牛肉、柑橘和時令蔬菜製作的酥皮餡餅，配上毬姬和法國四香粉的特製醬汁食用，別具風味。還可暢飲以格雷伯爵茶作基底，再配合毬姬調製的無酒精雞尾酒，感覺相當圓滿。此住宿方案可選擇入住高級房、日西合璧房或附景觀溫泉浴池尊貴房等5種房型1晚，面積均為42平方米，同時免費享用酒店頂層的溫泉大浴場，可邊浸白濱溫泉邊飽覽壯麗海景。方案每位每晚¥24,600起（約HK$1,279）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網