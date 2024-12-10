挑戰新高 未來塔式建築亮相

呈梭形的「Nebula Rise Tower」，配合建築物中心位置的鏤空設計，貌似一件巨型藝術雕塑。（ig@s.k.kamranzad）

現代大城市總會找到摩天大樓的蹤影，但這類尖塔的設計往往以筆直線條為主，雖然未至於千篇一律，但辨識度着實不高，容易給人似曾相識的感覺。今次介紹的設計概念，利用流暢的曲線，在創意上挑戰塔式建築的新高度，嘗試為未來城市注入一股活力。

Nebula Rise Tower@杜拜 數當今摩天大廈之最，位於杜拜的哈里法塔，樓高逾160層，刷新了多項高人一等的紀錄，但由設計工作室K-Studio構思的「Nebula Rise Tower」，一旦建成，有望將塔式建築推到新的高度！

從預想圖所見，計劃建於杜拜市中心的「Nebula Rise Tower」，不但高聳入雲，其造型亦有別於一般尖塔，採用獨特的梭形（又稱紡錘形），即兩端尖細、中間寬闊的形狀，加上建築物中間部分為鏤空設計，猶如一件充滿未來感的巨型雕塑，為這個中東城市的天際線添加藝術氣息。另外，建築物以「星雲崛起」命名，其表面大量用上玻璃幕牆，在陽光照耀下，折射出媲美璀璨星體的金光，還可為室內空間引入自然光，從而達到節能效果。

內部設計方面，以柔和的米色為主調，襯以琥珀色燈光，加上樓底極高，又有落地玻璃窗引入自然光，令整個室內空間顯得寬敞、明亮又舒適。牆身與天花，處處可見鏤空設計，除了圓形、蛋形外，還有貌似變形蟲的不規則形狀，觀感極之前衞，也大大減輕牆身的厚重感和壓迫感。

同場加映 Dizin Hotel@伊朗迪津

預計設於伊朗滑雪勝地迪津的「Dizin Hotel」，乃出自設計工作室Infinity Art Studio的構思，靈感則源自於當地山脈的輪廓。從預想圖所見，這幢酒店的白色外牆模仿山洞的形態來設計，每個窗戶的形狀都不一樣，猶如一座從山坡中拔地而起的巨型冰雕，跟周邊環境融為一體。內部方面，客房、餐廳、泳池、水療中心等設施應有盡有，布置簡約，沒有多餘裝飾，像渾然天成的洞穴，天花與牆身均用上灰色混凝土打造，質感帶點粗糙，跟落地玻璃窗外的自然環境十分夾配，可給雪地旅客帶來一個截然不同的度假體驗。

Office Tower@英國倫敦

由Green Clay Architecture設計的「Office Tower」，預計於英國倫敦興建，根據預想圖，其造型像一條發出柔和黃光的巨型燈柱，外圍則被一圈又一圈帶有金屬光澤的「銀色藤蔓」綑綁纏繞，看起來像一件富有生命力的藝術雕塑，跟周邊的高樓形成鮮明對比。

室內方面，接待處、辦公室、會議廳、酒吧區等配套設施齊備，吸睛之處在於由地板向上延伸至天花的不規則形木質結構，不僅有裝飾效果，還具備實際用途，配合落地玻璃窗外的樹林景觀，給整個工作空間注入自然氣息。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網